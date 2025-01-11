Таблетки от насморка



Лекарство для приема внутрь при насморке. Что это?

Каждый человек время от времени сталкивается с насморком. Все мы знаем, как это неприятно. Первое, что мы делаем – идем в аптеку и спрашиваем препарат от насморка. Понимая, что в этой ситуации необходимо быстродействующее и безопасное средство, работник аптеки может совместно с привычными каплями или вместо них предложить растительные таблетки.

На сегодняшний день в аптеках препараты от насморка представлены в виде самых разнообразных форм – капель, спреев и таблеток. При этом лекарства для приема внутрь при насморке завоевывают все большую популярность. На первом месте среди них находится немецкий фитопрепарат Синупрет® производства компании «Бионорика». Он имеет полностью натуральный состав. Это экстракты корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены. Эти растения в комплексе оказывают выраженное противовоспалительное, противоотечное и муколитическое действие. Прием Синупрета® способствует оттоку отделяемого из придаточных пазух носа и верхних дыхательных путей, очищая их и предупреждая развитие осложнений. Этот препарат выпускается в разных формах:

Сироп и капли для приема внутрь для детей с 2-х лет;

Таблетки Синупрет ® для детей с 6-ти лет и взрослых;

для детей с 6-ти лет и взрослых; Таблетки Синупрет® Форте и Синупрет® Экстракт для детей с 12-ти лет и взрослых.

Заслуженной популярностью у взрослых и подростков пользуются все виды таблеток Синупрет®.



Почему важно знать про альтернативное лечение насморка?

Если вас часто беспокоит насморк, при выборе метода лечения старайтесь отдавать предпочтение именно растительным таблеткам (Синупрет®). Ведь, как известно, длительное и частое применение сосудосуживающих капель небезопасно для здоровья. В результате их частого применения может возникнуть привыкание, раздражение слизистой оболочки полости носа, утрата эффективности лекарства и развитие еще большей заложенности носа. Кроме того, они никак не влияют на воспалительный процесс в пазухах, который развивается практически при любом насморке. В то время как Синупрет® не просто устраняет симптоматику, но и лечит насморк изнутри, борется с его непосредственными причинами.

Все пациенты, которые хоть раз в жизни пользовались Синупретом®, отмечают его хорошую переносимость и довольны тем, что есть возможность применять лекарство с полностью натуральным составом. Немаловажно отметить и тот факт, что не все люди (и особенно дети) любят и переносят процедуру закапывания капель в нос. Кроме того, бывают обстоятельства, при которых просто неудобно выполнять эту процедуру (например, на работе). Гораздо проще проглотить таблетку 3 раза в день и быть уверенным, что насморк вскоре отступит.



Как действует Синупрет®?

Что же происходит после того, как вы приняли таблетку от насморка? Попадая внутрь, растительные компоненты препарата Синупрет®:

Обеспечивают отток слизистого содержимого из полости носа и пазух. Препарат регулирует секрецию и нормализует вязкость слизи, способствует ее быстрому выведению.

Устраняют заложенность носа, снимают отек слизистой оболочки, способствуют восстановлению эпителия дыхательных путей.

За счет выраженного секретолитического действия восстанавливают дренаж придаточных пазух носа и устраняют симптомы.

Кроме того, Синупрет® повышает устойчивость организма к вирусным и бактериальным инфекциям, способствует укреплению иммунитета. Прием Синупрета® доказано сокращает сроки заболевания на 4 дня. Лекарство может применяться как самостоятельно, так и совместно с антибиотиками, если они по каким-то причинам были назначены. Однако практика показывает, что на фоне приема Синупрета® необходимость в их назначении обычно отпадает.



В чем преимущества Синупрета® перед другими лекарствами от насморка?

Синупрет® применяется в Германии с 1934 года, в России – с 1994 года. За все это время состав лекарства оставался неизменным. Препарат отлично зарекомендовал себя у взрослых и детей. Он широко применяется для лечения и профилактики воспалительных заболеваний носа и придаточных пазух. Главное преимущество Синупрета® – его многогранное комплексное действие, позволяющее лечить не отдельно взятый симптом, а заболевание в целом. В чем залог эффективности Синупрета®?

Тщательно подобранный стандартизированный растительный состав и изготовление готового лекарства в соответствии с принципами фитониринга.

Это означает, что посевной материал для получения лекарственных растений тщательно отбирается, строго соблюдаются требования к почвам и срокам сбора растительного сырья. Получение экстрактов происходит с помощью самых современных технологий. Все это обеспечивает единый состав всех партий готового лекарства, что и обеспечивает его непревзойденную эффективность.

Высокая безопасность и хорошая переносимость у детей и взрослых.

Результаты многочисленных научных исследований говорят о сокращении сроков заболевания при применении Синупрета ® . Отмечаются также уменьшение риска повторной инфекции и хронического ее течения. Все врачи и пациенты отмечают хорошую переносимость лекарства и удобство его применения.

Назначение Синупрета ® снижает вероятность назначения антибиотиков.

Это было доказано на примере 230 000 пациентов. Фитопрепарат обладает естественными противовирусными и антибактериальными свойствами, способствует укреплению иммунитета. Поэтому он в ряде случаев может применяться в качестве монотерапии при насморке и риносинусите.

Многообразие вариантов таблеток Синупрета®, позволяющее оптимально воздействовать на воспалительный процесс.

Сегодня Синупрет® доступен в виде экстракта BNO 101 с обычной концентрацией, разрешенной к применению детьми и беременными (после консультации врача), и в виде экстракта BNO 1016, (Синупрет® Экстракт) с высокой дозой активных веществ.



Начался насморк? Примите Синупрет®.

Насморк – это естественная реакция организма на внедрение инфекции. Но пускать его на самотек не стоит! В подавляющем большинстве случаев (свыше 90%) он сопровождается явлениями риносинусита, что может провоцировать более длительное течение заболевания и увеличивает вероятность осложнений. Поэтому для их профилактики и более качественного лечения с первых же дней насморка детям с 12-ти лет и взрослым лучше всего принять Синупрет® Экстракт – форму Синупрета® с повышенной концентрацией действующих веществ. Под его влиянием:

Уменьшаются отек тканей и выделения из носа;

Восстанавливается дренаж и вентиляция пазух;

Ощутимо облегчается дыхание, устраняется заложенность носа;

Нормализуется защитная функция дыхательных путей.

Принимают Синупрет® Экстракт по 1 таблетке 3 раза в день. По мере снижения симптомов можно перейти на прием Синупрета® (форма препарата с более низкой концентрацией растительных экстрактов) для закрепления эффекта и профилактики осложнений или повторной инфекции. Если врач не назначил иначе, рекомендуемый курс приема фитопрепарата составляет 7–14 дней.

Литература: