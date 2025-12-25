Согласно инструкции для детей с определенного возраста подходят следующие формы:

Сироп:

Дети в возрасте от 2 до 5 лет: Разовая доза 2,1 мл = 2,5 г. Общая дневная доза 6,3 мл = 7,5 г (З раза по 2,1 мл).

Дети в возрасте от 6 до 11 лет: Разовая доза 3,5 мл = 4,2 г. Общая дневная доза 10,5 мл = 12,6 г (З раза по 3,5 мл).

Капли:

Дети от 2 до 5 лет - по 15 капель (соответствует 09 мл) 3 раза в день.

Дети от 6 до 11 лет — по 25 капель (соответствует 1,5 мл) 3 раза в день.

Таблетки:

Дети от 6 до 11 лет - по 1 таблетке 3 раза в день.

Форте и Экстракт только с 12 лет.