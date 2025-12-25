Синупрет® — скажите насморку нет!
Синупрет® — оригинальный растительный лекарственный препарат из Германии, эффективное средство от лечения простуды с насморком до хронического риносинусита.
Клиническая эффективность и свойства Синупрета
Какие симптомы являются первыми признаками болезни?
Чтобы не создавать риски для развития осложнений, насморк нужно лечить с первых симптомов.
Частое чихание
Чувство сухости, жжения в носу
Появление слизистых выделений из носа
Отсутствие свободного носового дыхания
Сильная заложенность носа
Боль в области лица
Снижение восприятия запаха (обоняния)
Заложенность в ушах и головные боли
Чем грозит и к чему приводит несвоевременное лечение насморка?
Синупрет® – эффективно устраняет 5 основных симптомов простуды с насморком
- Убирает ринорею;
- Снимает заложенность носа;
- Устраняет чувство давления в пазухах;
- Уменьшает головную боль;
- Восстанавливает обоняние.
В чем особенность Синупрета®?
Формула успеха: Синупрет® = высокая эффективность + безопасность.
Результаты многочисленных исследований наглядно демонстрируют, что Синупрет® характеризуется высокой эффективностью, а также хорошей переносимостью, что обеспечивает адекватное соотношение польза/ риск и позволяет применять его во всех возрастных группах.
Высокое качество препарата — основа его клинической эффективности и безопасности и важный фактор, определяющий довольно широкий диапазон его клинического применения. В Германии препарат Синупрет® признан стандартной терапией при синусите (Ismail C., 2005). Во врачебной практике, помимо основных показаний (острые и хронические воспалительные заболевания околоносовых пазух — синусит), препарат также применяют при лечении...
Комплексный растительный состав
Имеет комплексный состав, в котором растительные компоненты усиливают действия друг друга
С первых признаков насморка
Препарат эффективен на всех стадиях заболевания — с первых признаков насморка до синусита
Клинически доказанная эффективность препарата
Клинически доказанная научная эффективность препарата уровня IA и IB в лечении насморка и синусита
Фитониринг - технология производства
Произведен в Германии по высокотехнологичной и стандартизированной технологии
Синупрет® - для лечения простуды с насморком и хронического риносинусита
- Оказывает комплексное лечебное действие
- Помогает устранить симптомы насморка
- Снижает риск развития осложнений
Какую форму выбрать детям и взрослым?
Как ускорить лечение при простуде и насморке?
Совместное применение препаратов Синупрет и Тонзилгон Н повышает иммунитет и положительно влияет на клиническое течение простуды, сопровождающейся насморком или синуситом.
Часто задаваемые вопросы
Все формы лекарственного препарата одинаково эффективны. Их следует принимать в соответствие с дозировкой и назначением врача или описанной в инструкции. Следует обратить внимание, что формы Сироп и Капли можно применять детям с 2-x лет.
Синупрет — это комбинированное лекарственное средство растительной природы, предназначенное для лечения острого и хронического синусита (гайморита).
Однако чем отличается?
Синупрет Экстракт производится также по уникальной запатентованной технологии, которая позволяет увеличить концентрацию веществ в препарате.
Самым значимым отличием между ними является то, что Синупрет Экстракт в четыре раза эффективнее, чем Синупрет Форте в связи с увеличенной концентрацией активного вещества.
Достоинством и отличием Синупрет Экстракт является быстрое устранение насморка, восстановление носового дыхания. К тому же, Синупрет Экстракт показан для профилактики осложнений, предупреждая процесс развития бактериальных инфекций, провоцирующих возникновение риносинусита. Несмотря на схожесть данных лекарственных средств, назначение того или иного препарата остается за врачом согласно показаниям.
В этот период препарат можно применять только после четко установленного врачом диагноза и оценки им соотношения пользы для матери/риск для плода (ребенка).
Прием препарата СИНУПРЕТ® не зависит от употребления пищи. В случае неприятных ощущений в желудке при применении
СИНУПРЕТА® в форме капель рекомендуется принимать СИНУПРЕТ® в форме драже. Прием препарата Синупрет® следует проводить с большим количеством жидкости, таблетки не разжёвывать. Пациентам с гастритом или функциональной диспепсией препарат следует принимать после еды.
Поскольку в состав препарата входят растительные компоненты, которые подвергаются окислению и микробному воздействию, после вскрытия флакон можно хранить не дольше 6 мес.
Синупрет® не является гомеопатическим средством — это фитотерапевтический лекарственный препарат, у которого имеется обширная доказательная база эффективности.
Согласно инструкции для детей с определенного возраста подходят следующие формы:
Сироп:
Дети в возрасте от 2 до 5 лет: Разовая доза 2,1 мл = 2,5 г. Общая дневная доза 6,3 мл = 7,5 г (З раза по 2,1 мл).
Дети в возрасте от 6 до 11 лет: Разовая доза 3,5 мл = 4,2 г. Общая дневная доза 10,5 мл = 12,6 г (З раза по 3,5 мл).
Капли:
Дети от 2 до 5 лет - по 15 капель (соответствует 09 мл) 3 раза в день.
Дети от 6 до 11 лет — по 25 капель (соответствует 1,5 мл) 3 раза в день.
Таблетки:
Дети от 6 до 11 лет - по 1 таблетке 3 раза в день.
Форте и Экстракт только с 12 лет.
Вопрос - Ответ
Синупрет® – лекарственный препарат растительного происхождения для лечения насморка и риносинусита. Он оказывает лечебное воздействие на любой стадии течения заболевания – от начальных катаральных проявлений до тяжелых гнойных синуситов. Препарат заслужил мировое признание. Он включен в Европейские рекомендации по лечению острого риносинусита EPOS 2020 (European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps). EPOS 2020 разработаны не только для врачей, но и для фармацевтов, и для среднего и младшего медперсонала, и для пациентов. В документе особенно отмечается важность предупреждения необоснованного применения антибиотиков и предлагается использование различных альтернативных препаратов, в числе которых и Синупрет®. Этот фитопрепарат любим и востребован и отечественными специалистами, произведен компанией «Бионорика СЕ», Германия.
В состав Синупрета® входят пять активных компонентов:
- корень горечавки (Gentiane radix),
- цветы первоцвета (Primulae flos),
- трава щавеля (Rumicis herba),
- цветы бузины (Sambuci flos),
- трава вербены (Verbenae herba).
Лекарственные растения эффективно борются с симптомами простуды, а именно:
- устраняют насморк;
- облегчают носовое дыхание;
- успокаивают головную и лицевую боль;
- уменьшают стекание слизи по задней стенке глотки.
Активные компоненты растений, входящие в состав, дополняют друг друга по своим фармакологическим свойствам, и в комплексе более эффективны, чем по-отдельности.
Синупрет® улучшает работу ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей, что способствует выведению отделяемого. Он уменьшает воспаление и препятствует присоединению бактериальной флоры. Кроме этого, данный фитопрепарат обладает антивирусным и иммуномодулирующим действием. Благодаря этим свойствам препарата помогает как при синуситах, так и при насморке на фоне острых респираторных заболеваний, а также способствует профилактике осложнений. Он эффективно разжижает густой секрет, восстанавливает носовое дыхание, устраняет головную боль и при этом борется с вирусами.
В мультицентровых проспективных рандомизированных двойных слепых плацебо-контролированных исследованиях C. Bachert была доказана высокая эффективность Синупрета в устранении симптомов риносинусита. Она была отмечена в 50-84% случаев.
Большое удобство заключается в том, что одно лекарство обладает всеми перечисленными свойствами. Это позволяет человеку уменьшить количество принимаемых медикаментов.
Среди отличительных характеристик препарата можно отметить:
- натуральный состав;
- эффективное устранение воспалительного отека слизистой оболочки дыхательных путей;
- способность восстанавливать эпителий дыхательных путей;
- возможность профилактики присоединения бактериальной инфекции;
- доказанную эффективность и хорошую переносимость.
Лекарственное средство «Синупрет®» выпускается в различных формах:
- сиропе для детей с 2-х лет и взрослых,
- каплях для детей 2-х лет и взрослых,
- таблетках для детей с 6 лет и взрослых,
- и таблетках для детей с 12 лет и взрослых (Экстракт применяется для лечения острого неосложненного синусита, и Форте, предназначенный для лечения как острого, так и хронического синусита).
Препараты в таблетках отличаются друг от друга концентрацией действующих веществ и способом производства. Каждый покупатель может выбрать форму выпуска Синупрета®, которая подходит именно для него.
Синупрет® предназначен для применения в составе комплексной терапии при:
1. При появлении первых признаков простуды и насморка.
При своевременном и правильном лечении простуды дальше процесс может и не развиться. По данным статистики и отзывам пациентов лекарство обладает высокой эффективностью и гипоаллергенностью. Этот препарат в сиропе может быть рекомендован детям с 2-х лет с первых дней респираторного заболевания при насморке. При этом он является натуральным и безопасным.
2. Остром и хроническом воспалении придаточных пазух носа.
3. При частых и длительных простудах, сопровождающихся насморком, синуситом или отитом у детей и взрослых.
При этом важно помнить, что при более тяжелых заболеваниях обычно рекомендована комплексная терапия, куда могут входить не только одни лекарства, но и другие способы лечения, например, физиотерапия.
4. Для восстановления нормальной работы верхних дыхательных путей.
Препарат:
- восстанавливает носовое дыхание;
- разжижает густой секрет;
- устраняет головную боль.
Схема приема препарата:
- Сироп:
Возраст Дозировка Дети от 2 до 5 лет 2,1 мл 3 раза в день Дети от 6 до 11 лет 3,5 мл 3 раза в день Подростки старше 12 лет и взрослые 7,0 мл 3 раза в день
- Капли:
Возраст Дозировка Дети от 2 до 5 лет 15 капель 3 раза в день Дети от 6 до 11 лет 25 капель 3 раза в день Подростки старше 12 лет и взрослые 50 капель 3 раза в день
- Таблетки:
Возраст Дозировка Дети от 6 до 11 лет (Синупрет) По 1 таблетке 3 раза в день Подростки старше 12 лет и взрослые По 2 таблетке 3 раза в день (Синупрет®) По 1 таблетке 3 раза в день (Синупрет® Экстракт и Синупрет® Форте)
* Синупрет® (капли) – для взрослых и детей с 2-х лет; Синупрет® (таблетки) – для взрослых и детей старше 6 лет.
