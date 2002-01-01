Просто насморк или все же риносинусит?

Когда появляется насморк, чаще всего он протекает не изолированно, а сопровождается воспалением пазух. И тогда корректно говорить не о рините, а о риносинусите. При этом процесс может иметь инфекционную (вирусы и бактерии) и неинфекционную (аллергия) природу.

Какие пазухи могут быть поражены?

Выделяют 4 группы пазух: гайморова, решетчатая, лобная и клиновидная (смотрите в карусели*). Риносинусит может возникнуть в любой из них.

Риносинусит вызывает следующие симптомы:

🔹️ выделения из носа гноя желтого или зеленого цвета;

🔹️ головная боль;

🔹️ ощущение давления и боль в области лица;

🔹️ заложенность и закупорка носа;

🔹️ боль при касании и отёк над пораженной пазухой;

🔹️ снижение способности ощущать запахи;

🔹️ продуктивный кашель.

Некоторые симптомы могут подсказать о том, какая пазуха инфицирована:

🙇‍♂️ Боль в щеке ниже глаза, а также зубная и головная боль - симптомы синусита гайморовой пазухи или гайморита.

🙇‍♂️ Головная боль в области лба вызвана синуситом лобной пазухи (фронтитом).

🙇‍♂️ Боль позади и между глаз и в области лба - симптомы синусита решетчатой пазухи (этмоидит).

🙇‍♂️ Боль не имеет точной локализации, но может ощущаться в области лба или затылка - синусит клиновидной пазухи (сфеноидит).

Можно ли заниматься самолечением? Когда обязательно нужно обращаться к врачу?

Рассмотрим данные рекомендации в одном из следующих постов из международного документа EPOS.