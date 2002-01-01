Как быстро снять отек при насморке?

Понять, что у ребенка или взрослого отекла слизистая носа, не сложно: появляется характерная заложенность с одной или обеих сторон, нарушается носовое дыхание.

Отек возникает из-за острых респираторных заболеваний, а также других болезней верхних дыхательных путей, аллергических реакций и прочих недугов. Он существенно снижает качество жизни. Из-за сильной заложенности носа нарушается носовое дыхание и начинает болеть голова. Это мешает качественному отдыху и сну.

Назальные сосудосуживающие препараты влияют на рецепторы в полости носа, вызывая сужение кровеносных сосудов. Это снижает отечность и улучшает носовое дыхание. Но подобные препараты убирают только симптомы, а на причину заболевания не влияют.

Также сосудосуживающие препараты имеют ряд противопоказаний, поэтому применять их необходимо строго по инструкции. Их нельзя применять более 5-7 дней, строго соблюдая кратность, указанную в инструкции, чтобы избежать привыкания.

Для лечения насморка и снятия отека можно использовать лекарственные средства на основе стандартизированных растительных экстрактов. Их можно применять длительное время, так как они не вызывают привыкания. Например, препарат Синупрет® работает комплексно на основе комбинации из пяти лекарственных растений.

Как действует лекарство?

разжижает вязкий секрет,

восстанавливает дыхание через нос,

помогает справиться с головной болью и болью в области пазух.

Синупрет® применяется для лечения насморка и риносинусита у взрослых и детей с 2 лет.