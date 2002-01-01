Как быстро снять отек при насморке?

Как быстро снять отек при насморке?

Понять, что у ребенка или взрослого отекла слизистая носа, не сложно: появляется характерная заложенность с одной или обеих сторон, нарушается носовое дыхание.

Отек возникает из-за острых респираторных заболеваний, а также других болезней верхних дыхательных путей, аллергических реакций и прочих недугов. Он существенно снижает качество жизни. Из-за сильной заложенности носа нарушается носовое дыхание и начинает болеть голова. Это мешает качественному отдыху и сну.

Назальные сосудосуживающие препараты влияют на рецепторы в полости носа, вызывая сужение кровеносных сосудов. Это снижает отечность и улучшает носовое дыхание. Но подобные препараты убирают только симптомы, а на причину заболевания не влияют.

Также сосудосуживающие препараты имеют ряд противопоказаний, поэтому применять их необходимо строго по инструкции. Их нельзя применять более 5-7 дней, строго соблюдая кратность, указанную в инструкции, чтобы избежать привыкания.

Для лечения насморка и снятия отека можно использовать лекарственные средства на основе стандартизированных растительных экстрактов. Их можно применять длительное время, так как они не вызывают привыкания. Например, препарат Синупрет® работает комплексно на основе комбинации из пяти лекарственных растений. 

Как действует лекарство?

  • разжижает вязкий секрет,
  • восстанавливает дыхание через нос,
  • помогает справиться с головной болью и болью в области пазух.

Синупрет® применяется для лечения насморка и риносинусита у взрослых и детей с 2 лет.

Image

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...

Bionorica SE (Германия) - одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов (Синупрет® и др.).

Европейское акционерное общество «BionoricaSE»

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE

    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,

    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы. © 2002—2025 Синупрет® (Sinupret®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ; Драгенофарм Апотекер Пушл ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.