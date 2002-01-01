Роль мукоцилиарного транспорта в борьбе с насморком

Насморк – один из самых распространенных и вовсе не безобидных симптомов ОРВИ. Воспаление при простуде затрагивает не только полость носа, но и околоносовые пазухи, а значит, видимые проявления ринита – это лишь верхушка айсберга. Конечно, в дыхательных путях человека сформированы механизмы, которые обеспечивают надежную защиту полости носа и пазух от патогенных микроорганизмов. Одним из важнейших компонентов этой системы является мукоцилиарный транспорт.



Что такое мукоцилиарный транспорт?

Мукоцилиарный транспорт — это особенный механизм местной защиты слизистой оболочки органов дыхания от неблагоприятных воздействий внешней среды, включая вирусы и бактерии. Его полноценную работу обеспечивает реснитчатый эпителий дыхательных путей, который фильтрует, очищает, увлажняет вдыхаемый воздух. Он становится первым барьером на пути проникновения вирусов, бактерий, пыли, токсических и химических веществ. Мукоцилиарные транспортные системы слизистой оболочки полости носа и бронхов тесно связаны между собой. Пока этот механизм работает без сбоев, можно быть уверенным, что значительное количество пылевых частиц и микроорганизмов выводится из организма. Секрет движется до ротоглотки, незаметно проглатывается и уже в желудке за счет действия соляной кислоты уничтожается.



Из чего состоит и как работает мукоцилиарный транспорт?

Изучение микроскопического строения эпителия дыхательных путей проведено более 60 лет назад. Впервые ультраструктура ресничек была описана Fawcett и Porter в 1954 г. и дополнена Afzelius в 1959 году. Также были выделены основные типы клеток: реснитчатые (цилиарные), мукозные, бокаловидные. Основное количество представлено реснитчатыми клетками. Свое название они получили за обилие микроскопических выростов (около 200 у каждой клетки, каждая длиной 5-8 мкм), которые находятся в постоянном движении. Частота движения ресничек составляет 10-15 взмахов в минуту, что обеспечивает скорость продвижения слизи 4-10 мм/с. Движение ресничек возможно за счет неоднородности слизи. Она представляет собой двухфазный раствор, который состоит из растворимой (жидкой) фазы – золя и нерастворимой (вязкой) – геля. Жидкий секрет производят мукозные клетки, а густую слизь вырабатывают бокаловидные клетки. На «ленте» из слизи реснички, как на эскалаторе, «вывозят» все повреждающие микрочастицы, попавшие в нос, прочь из полости носа и пазух.



Когда возможно повреждение мукоцилиарного транспорта?

Главным образом оболочку дыхательных путей поражают вирусы – риновирусы, аденовирусы, респираторно-синтициальные вирусы, вирусы гриппа, коронавирус. По данным компьютерной и магнитно-резонансной томографии, в 95% случаев при ОРВИ определяется воспаление, отек слизистой оболочки полости носа и скопление секрета в просвете околоносовых пазух.

Как можно проверить эффективность работы мукоцилиарного транспорта?

Изучать состояние мукоцилиарного транспорта можно различными методами. К ним относятся: сахариновый тест, угольный тест, тест с окрашенными полимерными пленками, радиоаэрозольный метод, изучение двигательной активности мерцательного эпителия в соскобах слизистых оболочек.

Наибольшее распространение получил сахариновый тест. Таблетку пищевого сахарина разделяют на 4 части. Кусочек сахарина помещают на нижнюю носовую раковину, отступая около 1 см от входа. Пациента просят не сморкаться, по возможности не чихать, периодически сглатывать слюну. Затем отмечается время до появления сладкого вкуса во рту. По данным разных авторов в норме сахариновое время составляет от 10 до 15 минут.



Чем опасно нарушение мукоцилиарного клиренса?

При соотношении геля и золя 1:3 и активном движении ресничек мукоцилиарный транспорт работает нормально. Избыток слизи, который образуется при воспалении, способен парализовать отлаженную систему мукоцилиарного транспорта. Ресничные клетки слущиваются, а оставшиеся перестают справляться со своей работой. Дыхательные пути «засоряются». Возникает риск присоединения бактериальных осложнений. Если не восстановить работу ресничек и не нормализовать выработку слизи, будет сложно избавиться от насморка. Надежным помощником в этом является немецкий фитопрепарат Синупрет®.



Как восстановить защитный механизм слизистой оболочки носа?

Синупрет® действует на клеточном уровне: восстанавливает работу ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей и нормализует вязкость слизи. Лекарство разжижает густую слизь, улучшает носовое дыхание, уменьшает головную боль и при этом борется с вирусами, позволяет быстро избавиться от насморка, уменьшить воспаление и предотвратить развитие бактериальных осложнений. Благодаря этим свойствам Синупрет® эффективен при насморке на фоне ОРВИ и при риносинусите.



Синупрет® для защиты от насморка.

Опыт применения Синупрета® в Германии насчитывает уже более 70 лет. Средство обладает противовоспалительным, секретолитическим, иммуномодулирующим действием. Эти эффекты оказывают натуральные биофлавоноиды, содержащиеся в экстрактах растений, входящих в состав Синупрета® (цветках бузины, первоцвета, траве щавеля и вербены, корнях горечавки). Разностороннее действие препарата позволяет применять его для лечения как насморка,так и для риносинусита. Согласно результатам исследования K. Biebach и A. Kramer, проведенном в 2010 году на базе 967 медицинских центров Германии, эффективность и переносимость Синупрета® была оценена как «очень хорошая» и «хорошая» в 88% случаев. Если лекарство уже помогло стольким людям, значит, оно поможет и вам.

Литература:

1. Т. Н. Ёлкина, Е. Г. Кондюрина, О. А. Грибанова, Ю. А. Татаренко. Опыт применения Синупрета® у часто болеющих детей с аллергическими заболеваниями. «Российский вестник перинатологии и педиатрии» №5, 2009

2. Т. И. Гаращенко, И. М. Кириченко. Синупрет® в лечении острого синусита у детей на фоне вирусной инфекции. «Медицинский совет» №1, 2017

3. Workman et al. Clinical Phytoscience (2021)

4. Попович и Бекетова Clinical Phytoscience (2018)

5. Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Синупрет® для специалистов

6. И. В. Озерская, Н. А. Геппе, У. С. Малявина. Мукоцилиарная система респираторного тракта при бронхиальной астме и аллергическом рините. «Лечащий врач» 09/2011

7. Г. В. Лавренова, С. А. Карпищенко, А. Н. Бервинова. Опыт комплексного лечения воспаления слуховой трубы и околоносовых пазух. «Practical medicine» №5, 2018

8. Л. С. Титарова, Д. П. Поляков. Применение фитопрепаратов в комплексной терапии острых риносинуситов у детей. «Вопросы современной педиатрии» №4, том 13, 2014