Все о рините (насморке)

Когда приходит насморк, исчезает хорошее самочувствие, нарушается дыхание, страдают сон и аппетит. Поэтому различные препараты лекарства от насморка – важные средства в домашней аптечке. В этой статье мы рассмотрим, каким бывает насморк, чем он опасен и какие лекарства помогают справиться с ним быстрее и эффективнее.



Острый и хронический риниты

Ринит разного происхождения проявляется сходными симптомами. Ринит — это воспаление слизистой оболочки носа, которое проявляется покраснением, отеком слизистой оболочки полости носа, затруднением дыхания, заложенностью носа и обильным слизистым или слизисто-гнойным отделяемым.

Острый ринит, как правило, возникает в результате переохлаждения организма и развития вирусной инфекции. Его длительность обычно составляет не более 7-10 дней. Хронический насморк длится более 12 недель. Он характеризуется стойкой атрофией слизистой оболочки полости носа. Причинами этого становятся повторные острые риниты, увеличение аденоидов, неблагоприятное воздействие факторов внешней среды (чрезмерная сухость или влажность воздуха, резкие температурные колебания, сквозняки, влияние кондиционеров или отопительных приборов, воздействие профессиональных вредностей – пыли, газа, пара, химических факторов).

К ним другим видам ринита относятся:

Идиопатический (вазомоторный) ринит. Для него характерна постоянная заложенность носа, усиливающаяся при перепадах температуры, влажности воздуха, резких запахах.

Аллергический ринит. В его развитии основную роль играют вещества, в ответ на которые развивается аллергическая реакция. Например, частички пыли, пыльца, аллергены животных, некоторые пищевые продукты.

Кроме перечисленных причин, насморк может развиваться из-за гормональных изменений в организме (гормональный ринит); работы в задымленных или запыленных помещениях (профессиональный ринит); в результате длительного применения сосудосуживающих капель (медикаментозный ринит); оперативных вмешательств в носовой полости. Практически все известные риниты имеют схожую симптоматику.



Воспаление пазух – это серьезно!

Любой вид насморка чреват осложнениями. Вирусы проникают в организм воздушно-капельным путем и попадают сразу в носовые ходы. При достаточной силе иммунитета все ограничивается острым насморком. Но так бывает не всегда. Отек слизистой оболочки способствует тому, что нарушается отток вязкого отделяемого из околоносовых пазух, и оно начинает «забивать» пазухи. Процесс развивается дальше. Присоединяется бактериальная инфекция. В итоге все может закончиться бактериальным синуситом и назначением антибиотиков.

Риносинусит опасен для организма, потому что пазухи выполняют множество функций. Среди них – защита мозга и глаз от внешних нарушений. При воспалении придаточных пазух носа нарушается функция дыхания, может возникать расстройство зрения, меняться тембр голоса, ухудшаться общее состояние и настроение.

Среди признаков бактериального риносинусита выделяют:

заложенность и слизисто-гнойные выделения из носа;

головную боль;

повышение температуры тела;

давящую боль в области висков, глаз, лба;

затрудненное дыхание;

ухудшение обоняния и вкусовых ощущений;

шум и заложенность в ушах.;

отек слизистых оболочек.

При воспалении околоносовых пазух чаще всего поражается решетчатый лабиринт, затем верхнечелюстная, лобная и основная пазухи.



Как лечить насморк, а не просто снимать симптомы?

Обычно при насморке назначают сосудосуживающие капли. Они успешно восстанавливают носовое дыхание, но такие препараты иногда вызывают местное раздражение, что приводит к повреждению чувствительной слизистой оболочки и микротравмам. Некоторые сосудосуживающие капли и спреи могут вызывать чувство сухости и жжения. К ним возможно привыкание, поэтому применять такие средства рекомендуют не более 3-х дней.

Поэтому кроме применения сосудосуживающих средств, которые только уменьшают проявления заболевания, в схему лечения риносинусита важно включать комплексные препараты, обладающие противовоспалительным, противоотечным и секретолитическим действием. К таким лекарствам относится немецкий растительный препарат Синупрет ®. Лекарство помогает выводить отделяемое из пазух, уменьшает воспаление и снимает отек, восстанавливает свободное дыхание.



Сила растений для лечения насморка

Синупрет® имеет многокомпонентный состав:

корень горечавки,

цветы первоцвета,

трава щавеля,

цветы бузины,

трава вербены.

Трава вербены, трава щавеля, цветки первоцвета и бузины уменьшают воспаление и отек, совместно с корнем горечавки разжижают слизистое отделяемое. Трава вербены и цветки первоцвета обладают противовирусными свойствами. Активные компоненты растений , входящие в состав Синупрета®, дополняют друг друга по своим фармакологическим свойствам, и в комплексе более эффективны, чем по-отдельности. Перечисленные лекарственные растения эффективно борются с симптомами риносинусита, а именно: устраняют насморк, способствуют выведению отделяемого, облегчают носовое дыхание, успокаивают головную и лицевую боль, уменьшают стекание слизи по задней стенке глотки. При применении препарата Синупрет® выздоровление от насморка наступает быстрее, а риск развития хронического процесса уменьшается.

При появлении насморка нужно незамедлительно начать его лечение. Необходимо исключить длительные прогулки на улице, в начале заболевания соблюдать постельный режим, пить больше жидкости. При этом важно использовать не только сосудосуживающие средства, чтобы устранить симптомы, но и применять комплексные препараты, уменьшающие воспалительный процесс и способствующие более быстрому улучшению самочувствия, такие, как Синупрет®.

