Как эффективность Синупрета® зависит от его состава?

Острый риносинусит всегда развивается в результате предшествующего ему ринита. Это происходит потому, что слизистая оболочка носа и пазух является единым органом. Основные симптомы ринита и синусита едины. Это головная боль, затруднение носового дыхания и отделяемое из носа. Поэтому лечение риносинусита не должно ограничиваться применением сосудосуживающих капель в нос, а быть комплексным.

Каковы принципы лечения риносинусита?

Доказано, что в 98% случаев возбудителями острого риносинусита являются именно вирусы. Они вызывают воспаление и отек слизистой оболочки полости носа, что блокирует вентиляцию придаточных пазух. В результате возникает застой слизистого отделяемого, нарушается работа ресничек мерцательного эпителия, затрудняется естественная очистка слизистой оболочки носа и придаточных пазух. Таким образом создаются условия, благоприятные для присоединения бактериальной микрофлоры и затяжного течения заболевания. Знание этих процессов приводит к пониманию того, что зачастую мы начинаем лечить острый риносинусит слишком поздно. Нужно не ждать, пока насморк пройдет сам, а действовать.

Идеальное лекарство от риносинусита должно обладать выраженным противовоспалительным эффектом, воздействовать на респираторные вирусы, снимать отек слизистой оболочки носа, обладать секретолитическими свойствами и поддерживать иммунитет. При этом оно должно быть максимально безопасным и подходить для лечения детей и взрослых. И, к счастью, такое лекарство есть. Всем этим параметрам полностью соответствует немецкое средство Синупрет® производства компании «Бионорика» с растительным составом.

Из каких растений состоит Синупрет®?

Синупрет® состоит из экстрактов 5-ти лекарственных растений – корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены в определенном соотношении. В твердых формах (таблетки) применяется измельченное лекарственное растительное сырье, а в жидких (сироп и капли) – водно-спиртовой экстракт из смеси этих растений. Лекарственные растения оказывают свой эффект за счет активных действующих веществ, входящих в их состав.

Корни горечавки богаты горькими гликозидами, флавоноидами, вяжущими веществами. Они снимают воспаление и отек, разжижают слизистое отделяемое, способствуют улучшению работы мерцательного эпителия слизистой оболочки носа, оказывают умеренное антибактериальное и противовирусное действие. Горечавка способствует оттоку экссудата из придаточных пазух носа и верхних дыхательных путей, предупреждая развитие осложнений.

Цветы первоцвета содержат сапонины, флавоноиды, гликозиды и эфирные масла, благодаря которым растение оказывает противопростудное, противовирусное и противовоспалительное действие. Первоцвет усиливает секреторную активность слизистой оболочки верхних дыхательных путей, разжижает слизистый секрет и оказывает выраженное секретолитическое действие.

В состав травы щавеля входят органические кислоты, флавоноиды, дубильные вещества, эфирные масла. Щавель – отличное общеукрепляющее средство. Он оказывает противовоспалительное действие, улучшает отхождение вязкого слизистого секрета из носа, помогает при простуде.

Цветки бузины оказывают свое лечебное действие за счет содержащихся в них эфирных масел, гликозидов, флавоноидов, дубильных веществ. Они обладают потогонным, противовоспалительным, жаропонижающим, отхаркивающим, антибактериальным действием, способствуют уменьшению насморка и головной боли.

Трава вербены содержит большое количество флавоноидов, сапонинов и эфирных масел. Богатый состав компонентов наделяет вербену целым рядом лекарственных свойств. В их числе противовоспалительное, жаропонижающее, секретолитическое, вяжущее, противовирусное.

Почему лечение Синупретом® так эффективно?

В комплексе перечисленные растения усиливают и дополняют целебные эффекты друг друга. Например, цветки примулы вместе с травой щавеля активируют противовоспалительное действие, а в комбинации с травой вербены борются с респираторными вирусами. Все растительные компоненты, входящие в состав Синупрета®, оказывают выраженное секретолитическое действие, что является очень важным в лечении риносинусита. В результате нормализации вязкости носовой слизи восстанавливается работа ресничек мерцательного эпителия полости носа, возобновляется аэрация околоносовых пазух, уменьшаются заложенность носа, насморк и стекание слизи по задней стенке глотки, проходит головная и лицевая боль.

Риск осложнений – на минимум.

Биофлавоноиды растений, входящих в состав Синупрета® оказывают подавляющее влияние на большинство респираторных вирусов, ликвидируя первопричину заболевания. В частности, доказано, что его растительные составляющие ингибируют широкий спектр вирусов: гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиального вируса, риновируса, вируса Коксаки, аденовируса. Поэтому, если лечение Синупретом® начато своевременно, инфекция не будет развиваться дальше. Кроме этого, Синупрет® нормализует работу мукоцилиарного транспорта, способствует естественному очищению дыхательных путей и восстанавливает защитные свойства слизистой оболочки. Это препятствует присоединению бактериальной микрофлоры и предупреждает развитие осложнений.

У пациентов с острым риносинуситом на фоне лечения Синупретом® отмечается более быстрое выздоровление и восстановление трудоспособности в отличие от тех, кто получал обычную терапию. Уменьшается не только риск развития бактериальных осложнений острого риносинусита (например, отита), но и осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, поскольку отпадает необходимость длительного использования комбинации многочисленных групп синтетических препаратов и антибиотиков.

Уровень доказательности лечебных эффектов Синупрета® (Синупрет® Экстракт) самый высокий – 1А. Поэтому не удивительно, что этот препарат входит в Европейский базовый документ по лечению риносинусита EPOS-2020.

Какой Синупрет® лучше всего выбрать для лечения риносинусита?

Синупрет® представлен в различных лекарственных формах – сиропе и каплях для лечения детей с 2-х лет, таблетках (можно принимать детям с 6-ти лет и взрослым), а также в виде таблеток Синупрет® Экстракт и Синупрет® Форте. Чем они отличаются?

Самым значимым отличием между ними является то, что Синупрет® Экстракт в четыре раза эффективнее, чем Синупрет® Форте. Это возможно благодаря уникальной запатентованной технологии, которая позволяет увеличить концентрацию действующих веществ в препарате. Достоинством и отличием Синупрет® Экстракт является более быстрое устранение насморка, эффективное восстановление носового дыхания. Синупрет® Экстракт показан для профилактики осложнений, предупреждения процесса развития бактериальных инфекций, провоцирующих возникновение гнойного риносинусита, снижения потребности в сосудосуживающих средствах. Несмотря на схожесть перечисленных лекарственных средств, назначение того или иного препарата делает врач, опираясь на показания к применению и тяжесть состояния пациента. Например, при остром вирусном риносинусите (ОРВИ с насморком) Синупрет® может быть назначен совместно с промыванием полости носа солевыми растворами и закапыванием сосудосуживающих капель. При остром поствирусном риносинусите (затяжной простуде) Синупрет® или Синупрет® Форте назначается совместно с промыванием полости носа солевыми растворами и интраназальными глюкокортикостероидами. В случае бактериального риносинусита включение в схему лечения Синупрета® или Синупрет® Экстракт совместно с антибиотиками позволяет быстрее добиться выздоровления.

Благодаря растительному составу Синупрет® хорошо переносится, имеет высокий профиль безопасности, способствует быстрой ликвидации симптомов острого риносинусита, эффективен как в качестве монотерапии, так и в составе комплексной терапии.

