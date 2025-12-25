ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА СИНУПРЕТ СИРОП
Торговое название лекарственного средства
Синупрет®
МНН: отсутствует
Состав
100 г сиропа содержат 10 г жидкого водно-спиртового экстракта (1:11) из смеси следующих видов лекарственного растительного сырья (1:3:3:3:3) экстрагент этанол 59% об/об
Трава вербены (Verbenae herba) 0,207 г
Корень горечавки (Gentianae radix) 0,069 г
Цветки первоцвета с чашечкой
(Primulae flos cum calycibus) 0,207 г
Трава щавеля (Rumicis herba) 0,207 г
Цветки бузины (Sambuci flos) 0,207 г
Лекарственное средство содержит 8 % (об/об) спирта.
Перечень вспомогательных веществ: мaльтитол жидкий, вишнёвый ароматизатор, вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп
Описание
Прозрачная или слегка мутная вязкая жидкость светло-коричневого цвета, с ароматом вишни. В процессе хранения возможно помутнение или выпадение осадка
Показания к применению
Для облегчения симптомов при острых синуситах.
Способ применения и режим дозирования
Внутрь. Если не предписано иначе, сироп Синупрет следует принимать с помощью прилагаемого мерного стаканчика три раза в день в соответствующей возрасту дозировке согласно нижеприведенной таблице:
Возраст
Разовая доза:
Общая дневная доза
Дети в возрасте от 2 до 5 лет
2,1 мл = 2,5 г
6,3 мл = 7,5 г& (3 раза по 2,1 мл)
Дети в возрасте от 6 до 11 лет
3,5 мл = 4,2 г
10,5 мл = 12,6 г (3 раза по 3,5 мл)
Взрослые и подростки старше 12 лет
7,0 мл = 8,4 г
21,0 мл = 25,2 г (3 раза по 7,0 мл)
Сироп Синупрет следует принимать неразбавленным. При желании можно запить небольшим количеством жидкости (предпочтительно водой). Синупрет Сироп можно принимать во время еды или между приемами пищи. Пациентам с заболеваниями желудка рекомендуется принимать Синупрет сироп после еды.
Перед употреблением флакон следует встряхнуть!
Если не назначено иначе, длительность применения составляет 7-14 дней. Ознакомьтесь также с содержанием раздела «Особые предупреждения и меры предосторожности при применении».
Противопоказания
Синупрет сироп нельзя принимать в случаях известной гиперчувствительности к одному из активных или вспомогательных компонентов лекарственного средства.
Особые предостережения и меры предосторожности
В отношении применения сиропа Синупрет у детей в возрасте до 2 лет на данный момент не было проведено достаточного количества исследований. Поэтому это лекарственное средство не следует давать детям в возрасте до 2 лет.
Это лекарственное средство содержит 8 % (об/об) этанола, то есть 130 мг на разовую дозу 2.1 мл для детей от 2 до 5 лет, 220 мг на разовую дозу 3.5 мл для детей от 6 до 11 лет и 440 мг на разовую дозу 7.0 мл для взрослых и подростков старше 12 лет. Из-за содержания этилового спирта лекарственное средство не следует принимать пациентам, страдающим алкоголизмом. Содержание этилового спирта следует принимать во внимание при назначении женщинам во время беременности и лактации, пациентам группы высокого риска, таким как пациенты с заболеванием печени или эпилепсией.
Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать сироп Синупрет.
7,0 мл сиропа Синупрет содержат 5,5 г жидкого мальтитола, что соответствует в среднем 0,35 расчетным единицам углеводного обмена (ХЕ). Это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом. Калорийность составляет 2,3 ккал/г мальтитола. Мальтитол имеет легкое слабительное действие.
Если у пациента наблюдается кровотечение из носа, лихорадка, сильная боль, гнойные выделения из носа, нарушение зрения, асимметрию средней части лица/глаз или онемение лица, необходим дифференциальный диагноз и медицинское лечение, так-как это симптомы тяжелого риносинусита.
В листке-вкладыше внимание пациента обращается на то, что он должен обратиться к врачу, если жалобы не исчезают после 7-14 дней, ухудшаются или периодически повторяются и / или у вас возникает постоянная лихорадка, сильная боль или неясные жалобы.
В случае заболеваниях гастритом, а также пациентам с чувствительным желудком, требуется особая осторожность при приеме этого лекарства. Синупрет сироп следует принимать предпочтительно после еды и запивая стаканом воды.
Взаимодействия с другими лекарственными средствами
На настоящий момент сведения о взаимодействиях с другими лекарственными средствами отсутствуют.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременные и кормящие грудью женщины могут принимать Синупрет сироп только после оценки соотношения риск/польза лечащим врачом.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами
Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Побочное действие
При приеме сиропа Синупрет, как и любого другого лекарственного средства, могут наблюдаться побочные реакции.
При оценке побочных эффектов в основу кладутся следующие данные по частоте их возникновения:
Очень часто:
≥1/10
Часто:
≥1/100, но <1/10
Нечасто:
≥1/1000, но <1/100
Редко:
≥1/10000, но <1/1000
Очень редко:
1/10000
Не известны:
частота не может быть определена из имеющихся данных
Нечасто возможно возникновение гастроинтестинальных расстройств (боли в верхней части живота, тошнота). Нечасто реакции гиперчувствительности (кожная сыпь, покраснение кожи, зуд). В отдельных случаях возможны острые аллергические реакции (отек Квинке, нарушение дыхания, отек лица). Частота не известна.
В листке-вкладыше пациенту находится указание о прекращении применения сиропа Синупрет и необходимости консультации специалиста в случае появления первых признаков аллергической реакции.
Передозировка
Случаи передозировки препарата описаны не были. В случае передозировки побочные действия, перечисленные выше, могут быть более интенсивными. В случае употребления препарата в дозах, превышающих терапевтические, необходимо проводить симптоматическое лечение.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Код классификации лекарственного средства
Прочие лекарственные средства, применяемые при простудных заболеваниях. Код АТС R05Х
Фармакодинамические свойства
В экспериментальных исследованиях, проведенных на лабораторных животных (крысы и кролики) показано секретолитическое действие как экстракта из смеси лекарственных растений, так и отдельных действующих веществ.
У крыс с экспериментальным каррагениновым отеком при введении комбинации наблюдалось дозозависимое снижение отека лапы по сравнению с контрольной группой.
Фармакокинетические свойства
Не применимо
Доклинические данные о безопасности
Об исследованиях острой токсичности данные отсутствуют. Были проведены токсикологические исследования на крысах продолжительностью 13 недель с использованием доз, превышающих человеческую дозу в 5-100 раз; после орального применения Синупрет смеси активных ингредиентов, хроническая токсичность (NOEL), была 50 мг/кг массы тела (> в 5 раз человеческую дозу). При исследовании лекарственных средств Синупрет капли и Синупрет таблетки на разных тест системах не наблюдались генотоксические и тератогенные эффекты, отрицательное влияние на фертильность.
7.0 мл сиропа Синупрет содержит не более 0,018 мг производных гидроксиантрацена (известных как эмодин) из травы щавеля.
Синупрет сироп содержат цветки первоцвета с чашечкой, содержание примина в которых ниже предела обнаружения, который составляет 1.25 промилле (по отношению к препарату).
Несовместимость
Не известна.
Условия хранения и срок годности
48 месяцев. После вскрытия флакона 6 месяцев.
Не принимать препарат после истечения срока годности.
Лекарственное средство не требует особых условий хранения
Форма выпуска и упаковка
флаконы темного стекла с разливочным устройством по 100 мл и мерным стаканчиком вместе с листком вкладышем помещаются в складную картонную коробку.
Производитель
БИОНОРИКА СЕ
Кершенштайнерштрассе 11-15,
92318 Ноймаркт
Телефон: 0049 (0) 9181 / 231-90
Факс: 0049 (0) 9181 / 231-265
Представительство в Республике Беларусь
e-mail office@bionorica.by
Условия отпуска лекарственного средства
Без рецепта врача