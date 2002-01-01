Лечение простудного насморка и синусита

Хотя и существует поговорка, что насморк проходит без лечения за одну неделю, медики единодушны: его нужно обязательно лечить! Ведь насморк – это не просто воспаление слизистой оболочки носа. Это – высокий риск развития воспаления околоносовых пазух, а при неправильном лечении - и хронического течения. Медицинское название насморка – ринит. Каким он бывает и как с ним справиться?



Каким бывает насморк при простуде?

Острый ринит вызывается в первую очередь вирусами. Сопутствующим фактором является нервно-рефлекторная реакция организма на общее и местное переохлаждение. Из-за этого ослабевают местные иммунные механизмы слизистой оболочки полости носа и горла. Вероятность «заработать» ринит повышается в холодное время года. Поэтому острый насморк часто начинается с вирусной инфекции. А если его игнорировать, на фоне ослабления иммунитета происходит размножение условно-патогенной флоры, которая в изобилии находится у каждого из нас в полости носа, и недуг может давать осложнения. Повторные острые риниты могут приводить к развитию хронического насморка. В этом материале подробнее рассмотрим острый ринит.



Как развивается насморк?

Для лучшего понимания природы насморка расскажем, как он развивается. Внутренняя оболочка носа (мерцательный эпителий) производит слизь, которая убивает микроорганизмы, попадающие с воздухом. За счет ресничек мерцательного эпителия слизь постоянно движется по направлению от носовых ходов к гортани. Когда в организм попадает инфекция, из-за отека мерцательный эпителий начинает работать плохо и количество слизи увеличивается. Реснички перестают справляться со своей работой, слизистая оболочка отекает, а отделяемое скапливается в полости носа. Появляется насморк.

Болезнь протекает в 3 стадии:

• На первой стадии появляется сухость в носу и носоглотке, чихание.

• На второй стадии напряженность и отек слизистой оболочки.

• На третьей стадии появляется обильное слизистое отделяемое.

Постепенно воспаление начинает проходить, и через 7-10 дней наступает выздоровление. Главное – помнить, что это не пассивный процесс.



Чем опасен насморк при ОРВИ?

На сегодняшний день учеными установлено, что в 95% случаев насморк сопровождается развитием риносинусита. Заподозрить риносинусит можно, если насморк протекает на фоне ОРВИ и длится более 10 дней, сопровождается давлением или болью в области лица, нарушением обоняния. Если с риносинуситом не удалось справиться за 3 месяца, процесс становится хроническим. Поэтому так важно с первых дней насморка начинать лечение препаратами, обладающими противовирусной, противовоспалительной и муколитической активностью.



Какие лекарства помогают при рините?

Лечение ринита направлено на восстановление носового дыхания. Первое, что нужно сделать – очистить слизистую оболочку носа специальным солевым раствором. Второе – закапывать сосудосуживающие средства в течение 3-х дней. Третье – использовать немецкий растительный препарат Синупрет® (производство компании «Бионорика»). Он улучшает восстанавливает дыхание, уменьшает воспаление, борется с вирусами. Под его воздействием уменьшается отек слизистой оболочки полости носа, облегчается выведение отделяемого, восстанавливаются защитные механизмы эпителия верхних дыхательных путей.



Польза фитопрепарата Синупрет® при насморке

В состав Синупрета® входят 5 компонентов: корень горечавки, цветки первоцвета, трава щавеля, цветки бузины и трава вербены. В результате приема фитопрепарата Синупрет® человек быстрее ощущает улучшение самочувствия: проходит головная боль, облегчается носовое дыхание, восстанавливается обоняние. По наблюдениям учёных, выздоровление на фоне приема лекарства Синупрет® наступает в 2 раза быстрее 1. Важно и то, что Синупрет® работает на всех стадиях развития насморка, поэтому его можно применять как при остром, так и хроническом процессе. Лекарство предназначено для взрослых и детей с 2-х лет.

