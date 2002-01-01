Насморк при беременности: особенности лечения

Ринит – распространенное явление. Все потому, что слизистая оболочка носа является первым барьером на пути болезнетворных бактерий, вирусов и других неблагоприятных факторов. В аптеках продается большое количество средств от насморка, и создается впечатление, что справиться с ним – проще простого. Но что делать, если насморк начинается у беременной женщины? Ведь будущей маме нельзя использовать многие лекарственные препараты, чтобы не нанести вред плоду. В то же время нельзя допустить и осложнений ринита. Поэтому насморк во время беременности – серьезная проблема.



Каковы основные причины развития насморка?

Взрослые люди болеют простудой в среднем 2-4 раза в год. В большинстве случаев ее причиной становятся вирусы. В 50% случаев это – риновирусы и коронавирусы. Эти же возбудители являются лидирующими факторами развития ринита (в 80% случаев ринит вызывают риновирусы и в 10% случаев – коронавирусы). Они поражают клетки мерцательного эпителия, выстилающего дыхательные пути. В результате этого возникает отек слизистой оболочки, воспаление и повышенная выработка слизи. Значительно затрудняется работа мукоцилиарного транспорта по очистке полости носа и развивается ринит. В 90% случаев воспаление захватывает и околоносовые пазухи, поэтому между понятиями «ринит», «синусит» и «риносинусит» смело можно ставить знак «равно». Группами риска по тяжести течения заболевания и развитию осложнений являются люди с хроническими и онкологическими заболеваниями, дети и беременные женщины.



В чем особенности протекания насморка при беременности?

Ринит является одним из самых частых заболеваний органов дыхания у беременных женщин. ОРВИ, сопровождающиеся насморком, отмечаются на разных сроках беременности у 356 из 1000 посетительниц женских консультаций. Это состояние опасно как для самой беременной женщины, так и для плода. Вирусное поражение дыхательных путей практически неизбежно приводит к обострению хронических легочных заболеваний (бронхиальной астмы, хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких). ОРВИ могут вызывать поражение не только верхних, но и нижних дыхательных путей (острый бронхит и пневмония), провоцировать бактериальные осложнения. Ринит на фоне ОРВИ приводит к нарушению дыхания, снижению иммунитета, активации латентных заболеваний, ухудшению работы организма в целом. Важно помнить, что респираторные вирусы могут проникать через плаценту и провоцировать развитие внутриутробной инфекции, способствовать прерыванию беременности и внутриутробной гибели плода. Очень часто перенесенная на первых неделях беременности вирусная инфекция становится в последующем причиной преждевременных родов, раннего излития околоплодных вод и врожденных аномалий развития плода. Ситуация усугубляется тем, что при беременности выбор разрешенных для применения медикаментов весьма ограничен.



Если не инфекция, то что же?

Инфекция – не единственная причина насморка во время беременности. Одним из видов насморка, возникающего во время беременности, является вазомоторный ринит. Он связан с нарушением проницаемости сосудов слизистой оболочки носа при беременности (ринит беременных). Наиболее часто это состояние возникает в конце первого триместра беременности.

На сегодняшний день точная причина появления вазомоторного ринита при беременности не установлена. Предполагается, что заложенность носа, жидкие слизистые выделения, чихание, головные боли развиваются в ответ на гормональные изменения, происходящие в женском организме. Появление ринита беременных может быть также спровоцировано гестозом, при котором отмечается подъем артериального давления, из-за чего повышается проницаемость сосудов и возникает отек слизистой оболочки носа.

Затрудненное носовое дыхание приводит к кислородному голоданию организма матери и плода и даже может стать причиной прерывания беременности. Поэтому «безобидный» насморк требует обязательной консультации врача.



Почему следует воздерживаться от применения сосудосуживающих капель?

Применение абсолютно всех лекарств во время беременности нужно обязательно согласовывать с врачом! Почти каждое лекарственное средство, назначаемое матери, проникает через плаценту. Концентрация лекарства в организме плода может достигать 50-100% от его концентрации в организме матери. Местные сосудосуживающие препараты (капли и спреи) – не исключение. Конечно, это самая распространенная группа медикаментов, применяемых при рините. Они быстро и надолго восстанавливают носовое дыхание и за счет этого нормализуют самочувствие заболевшего. Однако важно помнить и про минусы этих препаратов:

Нельзя использовать длительно;

Возможно развитие привыкания;

Снимают симптомы, но не лечат.

Беременным сосудосуживающие препараты использовать крайне нежелательно, а многие из них и вовсе запрещено. Применение сосудосуживающих капель может усугубить течение вазомоторного ринита, поэтому для устранения заложенности носа необходимо использовать другие лекарственные препараты. Разумеется, лечение любого заболевания (в том числе простуды и ринита) назначается строго врачом при осмотре пациентки. Разрешается применять только абсолютно безопасные методы помощи при насморке. Примерами могут быть:

Закапывание в нос солевых растворов или капель на основе морской воды (оказывают лечебный эффект за счет содержащихся в них солей и микроэлементов. Способствуют уменьшению отека, увлажняют слизистую оболочку, уменьшают количество выделений, не имеют побочных эффектов);

Промывание полости носа отваром ромашки (оказывает очищающий и противовоспалительный и дезинфицирующий эффект).

Важно помнить, что в период беременности нельзя заниматься самолечением и нужно всегда руководствоваться только рекомендациями врача.

