Насморк при беременности: особенности лечения

Ринит – распространенное явление. Все потому, что слизистая оболочка носа является первым барьером на пути болезнетворных бактерий, вирусов и других неблагоприятных факторов. В аптеках продается большое количество средств от насморка, и создается впечатление, что справиться с ним – проще простого. Но что делать, если насморк начинается у беременной женщины? Ведь будущей маме нельзя использовать многие лекарственные препараты, чтобы не нанести вред плоду. В то же время нельзя допустить и осложнений ринита. Поэтому насморк во время беременности – серьезная проблема. 


Каковы основные причины развития насморка?

Взрослые люди болеют простудой в среднем 2-4 раза в год. В большинстве случаев ее причиной становятся вирусы. В 50% случаев это – риновирусы и коронавирусы. Эти же возбудители являются лидирующими факторами развития ринита (в 80% случаев ринит вызывают риновирусы и в 10% случаев – коронавирусы). Они поражают клетки мерцательного эпителия, выстилающего дыхательные пути. В результате этого возникает отек слизистой оболочки, воспаление и повышенная выработка слизи. Значительно затрудняется работа мукоцилиарного транспорта по очистке полости носа и развивается ринит. В 90% случаев воспаление захватывает и околоносовые пазухи, поэтому между понятиями «ринит», «синусит» и «риносинусит» смело можно ставить знак «равно».  Группами риска по тяжести течения заболевания и развитию осложнений являются люди с хроническими и онкологическими заболеваниями, дети и беременные женщины.


В чем особенности протекания насморка при беременности?

Ринит является одним из самых частых заболеваний органов дыхания у беременных женщин. ОРВИ, сопровождающиеся насморком, отмечаются на разных сроках беременности у 356 из 1000 посетительниц женских консультаций. Это состояние опасно как для самой беременной женщины, так и для плода. Вирусное поражение дыхательных путей практически неизбежно приводит к обострению хронических легочных заболеваний (бронхиальной астмы, хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких). ОРВИ могут вызывать поражение не только верхних, но и нижних дыхательных путей (острый бронхит и пневмония), провоцировать бактериальные осложнения. Ринит на фоне ОРВИ приводит к нарушению дыхания, снижению иммунитета, активации латентных заболеваний, ухудшению работы организма в целом. Важно помнить, что респираторные вирусы могут проникать через плаценту и провоцировать развитие внутриутробной инфекции, способствовать прерыванию беременности и внутриутробной гибели плода. Очень часто перенесенная на первых неделях беременности вирусная инфекция становится в последующем причиной преждевременных родов, раннего излития околоплодных вод и врожденных аномалий развития плода. Ситуация усугубляется тем, что при беременности выбор разрешенных для применения медикаментов весьма ограничен. 


Если не инфекция, то что же?

Инфекция – не единственная причина насморка во время беременности.  Одним из видов насморка, возникающего во время беременности, является вазомоторный ринит. Он связан с нарушением проницаемости сосудов слизистой оболочки носа при беременности (ринит беременных). Наиболее часто это состояние возникает в конце первого триместра беременности.

Если не инфекция, то что же?

На сегодняшний день точная причина появления вазомоторного ринита при беременности не установлена. Предполагается, что заложенность носа, жидкие слизистые выделения, чихание, головные боли развиваются в ответ на гормональные изменения, происходящие в женском организме. Появление ринита беременных может быть также спровоцировано гестозом, при котором отмечается подъем артериального давления, из-за чего повышается проницаемость сосудов и возникает отек слизистой оболочки носа.

Затрудненное носовое дыхание приводит к кислородному голоданию организма матери и плода и даже может стать причиной прерывания беременности. Поэтому «безобидный» насморк требует обязательной консультации врача.


Почему следует воздерживаться от применения сосудосуживающих капель?

Применение абсолютно всех лекарств во время беременности нужно обязательно согласовывать с врачом! Почти каждое лекарственное средство, назначаемое матери, проникает через плаценту. Концентрация лекарства в организме плода может достигать 50-100% от его концентрации в организме матери. Местные сосудосуживающие препараты (капли и спреи) – не исключение. Конечно, это самая распространенная группа медикаментов, применяемых при рините. Они быстро и надолго восстанавливают носовое дыхание и за счет этого нормализуют самочувствие заболевшего. Однако важно помнить и про минусы этих препаратов:

  • Нельзя использовать длительно;

  • Возможно развитие привыкания;

  • Снимают симптомы, но не лечат.

Беременным сосудосуживающие препараты использовать крайне нежелательно, а многие из них и вовсе запрещено. Применение сосудосуживающих капель может усугубить течение вазомоторного ринита, поэтому для устранения заложенности носа необходимо использовать другие лекарственные препараты. Разумеется, лечение любого заболевания (в том числе простуды и ринита) назначается строго врачом при осмотре пациентки. Разрешается применять только абсолютно безопасные методы помощи при насморке. Примерами могут быть:

  • Закапывание в нос солевых растворов или капель на основе морской воды (оказывают лечебный эффект за счет содержащихся в них солей и микроэлементов. Способствуют уменьшению отека, увлажняют слизистую оболочку, уменьшают количество выделений, не имеют побочных эффектов);

  • Промывание полости носа отваром ромашки (оказывает очищающий и противовоспалительный и дезинфицирующий эффект).

Важно помнить, что в период беременности нельзя заниматься самолечением и нужно всегда руководствоваться только рекомендациями врача.

Image

