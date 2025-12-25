Где купить Синупрет?

Как выбрать аптеку для приобретения Синупрета®?

Риносинусит – одно из частых заболеваний ЛОР-органов. С диагнозом «риносинусит» госпитализируются в ЛОР-отделения стационаров до 50% пациентов. При этом придаточные пазухи носа могут поражаться как у взрослых, так и у детей. Поэтому не удивительно, что такое лекарство, как Синупрет®, весьма востребовано. Будет ли оно в ближайшей аптеке, если появится в нем необходимость?

Отличительные свойства Синупрета®.

С симптомами острого риносинусита, сами того не подозревая, сталкивались многие. Это: затруднение носового дыхания, тяжесть (дискомфорт) в проекции околоносовых пазух, головная боль, выделения из полости носа, снижение обоняния. Подозревать риносинусит можно при наличии любого простудного насморка, поскольку в этом случае его признаки выявляются с помощью КТ и МРТ в 95% случаев. А значит, и лечение должно быть соответствующим.

Немецкий растительный препарат Синупрет® в этом отношении – просто находка. Он содержит в составе комплекс лекарственных растений (корень горечавки, цветки первоцвета, траву щавеля, цветки бузины, траву вербены). Благодаря растительному составу лекарство не только эффективно устраняет все симптомы риносинусита, но и воздействует на непосредственную причину заболевания – вирусы. Он безопасен для организма человека и хорошо переносится.

Под воздействием Синупрета® активизируются местные и общие факторы иммунной защиты организма, снижается продолжительность ОРВИ, восстанавливаются защитные свойства слизистой оболочки, уменьшается ее воспаление и отек. Применение препарата способствует оттоку экссудата из придаточных пазух носа и верхних отделов дыхательных путей, а также предупреждает развитие бактериальной суперинфекции, ускоряет выздоровление, является профилактикой хронизации риносинусита. Установлено, что основные симптомы риносинусита (насморк и заложенность носа, отек слизистой оболочки, головная боль) при приеме Синупрета® значительно уменьшаются к 5-му дню лечения и полностью проходят на 10-й день.

Синупрет® доступен покупателям в разных формах: сиропе и каплях (для детей с 2-х лет), таблетках (для детей с 6-ти лет), а также в виде препаратов Синупрет® Форте и Синупрет® Экстракт (для детей с 12-ти лет и взрослых). Естественно, такое нужное лекарство должно быть в каждой аптеке.

Как Бионорика заботится о доступности лекарств в аптеках?

Компания «Бионорика» уже более 85 лет создает высокоэффективные растительные лекарственные средства. При этом исследователи не останавливаются на достигнутом, а продолжают активно изучать полезные свойства лекарственных растений. Например, были обнаружены новые свойства щавеля, доказано противовирусное действие вербены и первоцвета. Но эти уникальные открытия были бы бесполезны, если бы компания не поддерживала при этом долгосрочные и честные партнерские отношения с дистрибьюторами и фармацевтическими сетями. Благодаря надежности компании «Бионорика» Синупрет® и другие ее препараты доступны всем жителям нашей страны. В частности, Синупрет® в наличии более чем в 3300 аптеках республики. Это сети аптек РУП «Белфармация», аптеки ADEL управляющей компании холдинга ООО «Аптека групп», ГП «БелЛекоЦентр», ЗАО «Беролина», СООО «Брититрейд» и многие другие.

На чем основывается ваш выбор аптеки?

В большом городе всегда есть огромное количество аптек. Они могут отличаться по цене требуемого товара, расположению от дома или работы, наличием дисконтной программы. Собственно, по этим критериям и стоит выбирать аптеку.

Найти аптеку, более выгодную по цене или ближайшую к вашему дому, где есть в наличии Синупрет® в нужной форме, можно на сайтах tabletka.by или 103.by. Перейдите на любой из этих сайтов! Там указаны также телефоны аптек, по которым можно забронировать препарат. Ряд аптек информируют покупателей о наличии лекарств на сайте предприятия, а в столичных аптеках может быть установлен инфокиоск, с помощью которого посетителям также предоставлена возможность самостоятельно получить информацию о наличии лекарственных средств.

В каких аптеках можно приобрести Синупрет®?

Синупрет® легко можно приобрести не только в крупных городах, но и вообще в любом населенном пункте Беларуси, в том числе в городских поселках и агрогородках. Например, в городе Минске и Минской области препарат в наличии более чем в 1250 аптеках; городе Бресте и Брестской области – в 475 аптеках; городе Гомеле и Гомельской области – в 505 аптеках; городе Гродно и Гродненской области – в 430 аптеках; городе Могилеве и Могилевской области – в 370 аптеках; городе Витебске и Витебской области – в 470 аптеках. Синупрет® отпускается без рецепта.

Синупрет®: гарантия качества.

При своевременном и правильном лечении острого риносинусита обычно не требуется назначения антибактериальной терапии. Более того, при приеме Синупрета® уменьшается потребность в сосудосуживающих каплях и жаропонижающих средствах, ускоряется выздоровление. Эффективность препарата научно доказана, а сама рецептура – запатентована. Поэтому у Синупрета® нет аналогов и заменителей, он признан во всем мире.

Синупрет® включен в Европейские рекомендации по лечению острого риносинусита EPOS 2020. Этот документ предназначен не только для врачей, медсестер и фармацевтов, но и для пациентов. Там особо отмечено, что именно Синупрет® является препаратом выбора при насморке и риносинусите.

Поэтому, учитывая, что насморк и риносинусит – далеко не редкие заболевания, а подвержена им может быть вся семья, особенно зимой и в межсезонье, лучше всегда держать Синупрет® под рукой – в домашней аптечке. Просто по дороге домой зайдите в свою любимую аптеку.

