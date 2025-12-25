Исследования

Применение препарата Синупрет при респираторных вирусных инфекциях

Синупрет и острые респираторные заболевания: за или против?

Фитотерапия в лечении синуситов. Может ли растительный препарат стать основой лечения?

Острый поствирусный риносинусит у детей: в фокусе внимания – фитотерапия с доказанной эффективностью

Оценка эффективности применения препарата Синупрет в комплексной терапии острого и хронического синусита

Эффективная терапия хронического риносинусита: предупреждая рецидивы, улучшаем качество жизни пациентов

Публикация седьмая

Лечение хронических аденоидитов препаратом Синупрет

Публикация восьмая

Синупрет экстракт: фитомедицина, основанная на научных доказательствах

Публикация девятая

Препарат Синупрет® : точки приложения в клинической практике

Публикация десятая

Опыт применения препарата Синупрет в условиях субтотальной непереносимости лекарственных средств

публикация одиннадцатая

Концепция фитониринга: новый подход к терапии риносинусита

Публикация двеннадцатая

Место фитотерапии в доказательной медицине: в фокусе – острый риносинусит

Публикация первая апрель

Острый гнойный риносинусит: в большинстве случаев антибиотики не оправданы

Публикация вторая апрель

Новое в терапии и реабилитациис оториноларингологической

Публикация третья апрель

Острый вирусный ринит у ребенка: вопросы лечения

Доказательная фитотерапия:в фокусе эффективность

Особенности лечения острых синуситов

Оптимизация терапии острого бактериального риносинусита путем назначения Синупрета

