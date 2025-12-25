Фитониринг – секрет высококачественных растительных препаратов

Уникальное качество растительных фитопрепаратов компании «Бионорика» во многом связано с инновационной технологией фитониринга. Фитониринг означает раскрытие лечебного потенциала растений (фито) с помощью современных технологий и самых передовых научных методов (инжиниринг). Рассмотрим, как сказывается этот подход на эффективности Синупрета® – известного растительного средства для лечения риносинуситов и острых респираторных заболеваний, которые сопровождаются насморком.



Фитониринг на службе здоровья.

Фитониринг уже многие десятилетия помогает компании «Бионорика» создавать эффективные растительные лекарственные средства. Для этого компания регулярно инвестирует средства в научную деятельность, следит за качеством сырья для производства фитопрепаратов, строго придерживается законодательства стран, в которых реализует свои лекарства.

Фитониринг подразумевает необходимость выращивания растений с неизменным составом активных веществ, потому что только стандартизация гарантирует результативность лечения. Именно поэтому Бионорика отказалась от применения дикорастущих лекарственных растений, которые имеют непостоянное содержание целебных ингредиентов в составе. Чтобы соблюсти стандартизацию, компания культивирует лекарственные растения с заданными свойствами из самых лучших семян.



Качество лекарства – на первом месте.

Фитониринг позволяет производить качественные и безопасные лекарства. Он обеспечивается за счет:

Высококачественного растительного материала.

Качество растительного сырья имеет решающее значение. Ведь из плохих растений невозможно получить хороший экстракт. Компания «Бионорика» культивирует лекарственные травы для создания Синупрета® только из самых качественных семян и только на экологически чистых почвах. Это исключает попадание в растения солей тяжелых металлов и других загрязнителей. Например, вербена выращивается на плантациях Испании (Майорка), Венгрии, Германии, Франции; горечавка – во Франции, Германии, Албании. Эти страны выбраны для культивирования лекарственных растений еще и из-за подходящего климата, который дает превосходный урожай.

стандартизованного процесса производства.

Примером может быть мягкий процесс получения препарата без температурного стресса, что предотвращает нежелательные изменения активных компонентов и сохраняет их лекарственный потенциал. В лекарственных растениях действующими веществами является вся композиция целебных ингредиентов, имеющаяся в растении или в полученном экстракте. Это сапонины, флавоноиды, эфирные масла. Данные группы веществ связаны с определенными фармакологическими эффектами. При этом важно использовать строго определенные части растений. Например, цветки первоцвета, которые используются в составе Синупрета®, особенно богаты флавоноидами, которые обеспечивают секретолитическое действие препарата. Поэтому именно эти части растения применяются для производства лекарства.



Фармацевтические технологии фитониринга нового поколения.

Для оптимального урожая и его качественного сбора широко применяются современные технологии. Примером может быть БИК-технология. Это ближняя инфракрасная спектроскопия – метод анализа, который используется в пищевой и сельскохозяйственной промышленности. Он обладает рядом преимуществ по сравнению с методами химического анализа, на замену которых он пришел: дает результаты за секунды, а не за часы, не требует специальных реагентов, может определять несколько параметров в образце одновременно. С помощью этой технологии можно распознать наличие частей растений и вспомогательных веществ в таблетках, содержание этилового спирта в жидких экстрактах, распределение лекарственных веществ в препарате, а также отличить качество лекарств компании «Бионорика» от других производителей. В частности, в твердых формах Синупрета® (таблетки) применяется измельченное лекарственное растительное сырье, а в жидких (сироп и капли) – водно-спиртовой экстракт из смеси этих растений.

Экстракты создаются с помощью запатентованной технологии экстрагирования биологически активных веществ (флавоноидов, эфирных масел, полифенолов и др.) из растительного сырья методом низкотемпературной экстракции в вакууме. Она позволяет получить максимальное количество действующих веществ и избежать их разрушения. Это хорошо видно на примере препаратов Синупрет® и Синупрет® Экстракт. На производство одной таблетки Синупрет® Экстракт идет значительно большее количество исходного лекарственного сырья (720 мг) в сравнении со 156 мг для двух таблеток (разовая доза) классического Синупрета®.

Благодаря таким технологиям покупатели могут быть уверены в качестве и эффективности готового лекарственного препарата.



Строго в соответствии с законодательством.

В аптеках представлено большое количество различных препаратов с растительным составом. Это и биологически активные добавки, и травяные чаи, и гомеопатические лекарства, и препараты с отдельными растительными компонентами. Но если речь идет о лечении заболеваний, особенно такого, как синусит, необходимо выбирать именно фитониринговое лекарственное растительное средство с доказанной эффективностью (Синупрет®). Он имеет подтвержденный сертификат GMP, обширную доказательную базу, все необходимые результаты аналитических, токсикологических и клинических исследований и допуск Министерства здравоохранения Республики Беларусь на отечественный рынок.



Синупрет® - эффективность на каждом этапе заболевания.

Синупрет® содержит в составе экстракты 5-ти лекарственных растений – корня горечавки, цветков первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены. Именно эти растительные составляющие обеспечивают широкий спектр действия Синупрета®, благодаря которым препарат успешно применяется для лечения ринита и воспаления околоносовых пазух. Синупрет® оказывает противовоспалительное, секретолитическое, иммуномодулирующее, противовирусное действие. В результате его приема уменьшается отек слизистой оболочки полости носа, облегчается очищение околоносовых пазух, восстанавливаются их дренаж и вентиляция, устраняется заложенность носа, нормализуется защитная функция эпителия дыхательных путей, проходит головная и лицевая боль.

Препарат эффективен на каждом этапе болезни: как с первых дней насморка и синусита, так и в разгар заболевания. Он выпускается в нескольких формах, а его эффективность научно доказана. В частности, Синупрет® Экстракт располагает научными доказательствами уровня 1А, а другие формы Синупрета® - научными доказательствами уровня 1В. Синупрет® Экстракт включен в Европейские рекомендации по лечению острого риносинусита (EPOS-2020). В документе отмечено, что экстракт BNO-1016 эффективно устраняет симптомы риносинусита без существенных нежелательных явлений. Во многом такой результат стал возможным благодаря применению концепции фитониринга.



Будущее – за фитонирингом.

Компания «Бионорика» является лидером по внедрению новых технологий для получения препаратов из лекарственного растительного сырья. Производитель гарантирует наивысший стандарт фитониринга – от выращивания и сбора целебного растительного сырья до готовых лекарственных препаратов. В частности, обеспечивается применение только самых лучших растений для изготовления лекарств и постоянный контроль качества продукции. Компанией «Бионорика» на всех этапах производства строго соблюдаются директивы ВОЗ GACP «Good Agricultural and Collection Practices», а также законодательство стран, в которых осуществляется реализация фитопрепаратов.

Литература: