Какой препарат выбрать для избавления от насморка и риносинусита?



Безопасное и надежное лечение риносинусита

Каждый человек с насморком имеет все шансы заболеть риносинуситом. К таким выводам пришли ученые, проанализировав данные компьютерной томографии придаточных пазух носа у пациентов, подхвативших ОРВИ и ринит. Как защитить себя от серьезного заболевания и добиться полного выздоровления, если вы все же заболели?

Возбудителями острого риносинусита чаще всего являются вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы или риновирусы. ОРВИ может осложниться бактериальным риносинуситом лишь в 1 – 2% случаев. Поэтому для лечения этого заболевания антибиотики применять не стоит. Компанией «Бионорика» разработана целая линейка растительных препаратов для лечения острого и хронического риносинусита. В их числе Синупрет® Экстракт, Синупрет® Форте и Синупрет® (в таблетках, каплях и сиропе). В составе – смесь пяти растительных экстрактов:

Корень горечавки. Оказывает противовоспалительное, муколитическое и жаропонижающее действие;

Первоцвет весенний. Цветки первоцвета оказывают секретолитическое и отхаркивающее действие;

Щавель обыкновенный. Оказывает противовоспалительное, антимикробное, антиоксидантное действие;

Бузина черная. Цветки бузины обладают спазмолитическим, секретолитическим и противовоспалительным действием;

Вербена лекарственная. Оказывает жаропонижающее, отхаркивающее, секретолитическое действие.

Препараты обладают комплексным противовирусным, муколитическим, противоотечным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Многообразие форм препарата заставляет пациентов задуматься: а какое лекарство будет лучше именно для него?



Авторитетные рекомендации

Имея одинаковый состав, перечисленные фитопрепараты отличаются концентрацией действующих веществ. В соответствии с инструкцией по медицинскому применению все формы Синупрета® могут рекомендоваться с первых дней заболевания. Однако, основываясь на данных научных исследований, в которых видна четкая зависимость лечебных эффектов от концентрации действующих веществ, в острый период заболевания следует начать с приема препарата с максимальной концентрацией лекарственных ингредиентов.

Проведенные за последние 20 лет многочисленные научные исследования продемонстрировали эффективность и безопасность Синупрета®. Анализ этих исследований лег в основу Европейских рекомендаций по лечению риносинусита EPOS 2020. В документе отмечается, что начинать лечение стоит с комбинированного препарата с доказанной эффективностью Синупрет® Экстракт (растительный экстракт BNO 1016). Он помогает облегчить симптомы у пациентов с риносинуситом у взрослых и детей с 12-ти лет и позволяет полноценно вылечить заболевание практически без побочных эффектов и осложнений.



Синупрет® Экстракт – максимальная концентрация, максимальная польза

Синупрет® Экстракт выбран для стартовой терапии риносинусита не случайно. Он имеет самый высокий уровень доказательности – 1А. Синупрет® Экстракт – это новая форма препарата. У фитопрепарата концентрация активных веществ в каждой его таблетке по сравнению с Синупретом® выше в 4 раза. Это стало возможно благодаря инновационной технологии двойного сухого экстрагирования, запатентованной компанией «Бионорика».

Высокая концентрация действующих веществ позволяет пациентам быстрее выздоравливать от риносинусита, предупреждать развитие осложнений и применение антибиотиков. Взрослым и детям с 12-ти лет Синупрет® Экстракт рекомендуют по 1 таблетке 3 раза в день в течение 5 – 7 дней. Далее при положительной динамике лучше продолжить лечение с помощью препаратов Синупрет® Форте по 1 таблетке 3 раза в день 7 – 14 дней или Синупрет® по 2 таблетке 3 раза в день 7 – 14 дней.



Когда можно применять Синупрет® Форте?

Синупрет® Форте содержит более высокую концентрацию действующих веществ (в 2 раза), чем обычный Синупрет®. Он показан для лечения острых и хронических риносинуситов. Кроме того, стартовую терапию риносинусита можно начинать с препарата Синупрет® Форте в том случае, если у пациента возникает слишком сильный ответ на Синупрет® Экстракт (обильная секреция и значительное усиление выделений из носа).

Также эту форму препарата можно назначать пациентам при обострении хронических воспалительных процессов в ЛОР-органах для профилактики осложнений в виде риносинуситов и отитов. Взрослым и детям с 12-ти лет препарат назначают по 1 таблетке 3 раза в день.



Лечение риносинусита с помощью Синупрета®

Синупрет® содержит самую низкую концентрацию растительных экстрактов. Он выпускается в сиропе, растворе для приема внутрь и таблетках. Препарат в таблетках подходит для долечивания риносинусита у взрослых и детей с 12-ти лет. А дети 6 – 11-ти лет могут принимать Синупрет® с первых дней заболевания по 1 таблетке 7 – 14 дней, если жидкие формы (сироп и капли) по каким-либо причинам не подходят.

Примечание: если вы подозреваете у себя или вашего ребенка риносинусит, обязательно проконсультируйтесь с врачом! Назначение любых лекарств, в том числе растительных, имеет свои особенности в каждом конкретном случае.

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