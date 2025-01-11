Почему при риносинусите болит голова? Вопрос специалисту

Рубрика "Вопрос специалисту". Смотрите подробнее в видео:
-Острая риносинусная инфекция и ее влияние на головные боли.

  • Вирусные причины, такие как грипп и COVID-19.
  • Личный опыт: сильные головные боли у детей.
  • Связь между носовым дыханием и рефлекторной головной болью.
  • Важность понимания механизмов головной боли при риносинусите.

Именно при таком остром риносинусите эти головные боли, причина может быть абсолютно разная, потому что, в первую очередь, это общее токсическое действие вируса. То есть любой вирус, в частности, грипп, например, вот ковид тоже был какой-то штамм, который тоже вызывал очень сильные головные боли, а грипп — это несомненно. То есть я вот тоже вспоминаю, вот даже у меня дети, когда болели, они жаловались на очень сильную головную боль, вот какое-то время назад тоже, это, конечно, от штамма зависит, то есть это идёт как общее тактическое действие вируса и высокая температура, это раз.

Ну и второе, есть действительно связь, связь с гипоталамусом, именно когда отсутствует носовое дыхание, то вот есть такая вот, как рефлекторная головная боль.

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