Что лучше применять при насморке: капли в нос или таблетки?



Как возникает и проявляется насморк?

Насморк – это защитная реакция слизистой оболочки в ответ на раздражители. В их роли могут выступать сухой воздух, пыль, дым, аллергены, респираторные вирусы и бактерии. Они вызывают воспаление, отек слизистой оболочки и избыточную выработку секрета. Надо отметить, что насморк чаще всего развивается в ответ на простуду. Эти симптомы каждый человек испытывал не раз:

Заложенность;

Чихание;

Выделения из носа;

Сухость в носу, жжение и зуд;

Головная боль.

Если вы столкнулись с такими проявлениями, нужно немедленно начинать лечение. Они связаны с тем, что при любом насморке воспаление и отек слизистой оболочки распространяются на область придаточных пазух носа, вызывая риносинусит. Без должного лечения он может принимать затяжное течение или даже давать осложнения. Поэтому правильное лечение насморка заключается в устранении не только симптомов, но и причины заболевания. Применения сосудосуживающих капель при этом явно недостаточно. К тому же, подобные препараты довольно небезопасны, особенно для детей.



Чем опасны сосудосуживающие капли в нос?

Каждый, кто когда-либо использовал местные сосудосуживающие препараты, знает, что ими можно пользоваться только в течение 3 – 5-ти дней. Капли и спреи в нос вызывают сужение сосудов слизистой оболочки, избавляют от заложенности носа, способствуют восстановлению носового дыхания. Однако на фоне их использования при превышении рекомендуемой дозы или длительности применения развиваются нежелательные побочные эффекты:

Синдром «рикошета». Это означает, что вначале отек слизистой оболочки уменьшается, а после окончания действия лекарства нарастает вновь;

Повреждение, сухость слизистой оболочки полости носа и развитие атрофического ринита;

Головная боль, бессонница, учащенное сердцебиение, аритмия.

Кроме того, их нельзя использовать при некоторых заболеваниях – артериальной гипертензии, аритмии, глаукоме.

Как видим, список побочных эффектов очень серьезный. Возьмите на заметку, что сосудосуживающий препарат в виде капель при введении его в полость носа может стекать в глотку, проглатываться и вызывать отравление. Были случаи, что пациенты (особенно маленькие дети) даже попадали в больницу из-за этого. Обязательно проверьте свою аптечку и избавьтесь от подобных лекарств.



Можно ли лечить насморк без препаратов местного действия?

Такие распространенные лекарства от насморка, как сосудосуживающие капли и спреи, имеют ряд серьезных недостатков. Они:

Не снимают воспаление;

Не обладают лечебным эффектом в отношении ОРВИ;

Снимают симптомы временно;

Вызывают быстрое привыкание;

Обладают внушительным набором побочных действий.

Возникает вопрос, а существует ли альтернативное лечение насморка и риносинусита? Выход есть! Это немецкий растительный препарат Синупрет® производства компании Бионорика. Это лекарство от насморка и риносинусита действует системно и быстро, обладает комплексным эффектом и хорошо переносится. Синупрет® выпускается в сиропе, каплях для приема внутрь и таблетках.



Синупрет® – первая помощь при насморке и риносинусите.

Синупрет® применяется в Германии с 1934 года, в России – с 1994 года. Врачам и пациентам это лекарство полюбилось за эффективность, безопасность и натуральный состав. Синупрет® не содержит синтетических действующих веществ, основа его действия – растительная формула. Это экстракты корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены. В комплексе эти растения при приеме внутрь обеспечивают быстрое очищение пазух и полости носа от вязкого секрета, снимают отек слизистой оболочки, устраняют заложенность и головную боль, борются с вирусной инфекцией, укрепляют иммунитет. В ходе многочисленных исследований, установлено, что препарат способствует восстановлению защитной функции эпителия дыхательных путей, обладает противовирусным действием. То есть, он комплексно борется с заболеванием в целом, а не только с его симптомами. Также доказано, что Синупрет® более эффективен, чем синтетические препараты от насморка, помогает на любой стадии болезни, а его прием дает возможность человеку быстрее выздороветь.

В плане безопасности применения Синупрет® также на первом месте. Он хорошо переносится взрослыми и детьми. Его можно рекомендовать даже пациентам, склонным к аллергическим реакциям (если только нет доказанной гиперчувствительности к компонентам препарата). Благодаря комплексному действию, Синупрет® помогает полностью излечить острый процесс и препятствует его хроническому течению.



У вас насморк? Начинайте принимать Синупрет®!

Если вы столкнулись с насморком, выбирайте вместо привычных синтетических капель и спреев в нос проверенное и безопасное растительное лекарство – Синупрет®. Многие люди сделали выбор в его пользу и остались этим довольны. Им слово!

Мария: «Когда открыла для себя этот препарат, то отказалась от других лекарств от насморка. Даже сосудосуживающие капли не использую больше. С Синупретом ® проще, удобнее и надежнее. Думаю, что все благодаря качественному растительному составу». https://www.eapteka.ru/goods/id23028/?review-page=1

проще, удобнее и надежнее. Думаю, что все благодаря качественному растительному составу». https://www.eapteka.ru/goods/id23028/?review-page=1 Ирина Анатольевна Захаренкова: «Отличный препарат, проверенный временем. Никогда не подводил». https://www.eapteka.ru/goods/id23028/?review-page=1

Ирина: «Оказывается, насморк можно вылечить и не пользоваться каплями в нос. Я смогла этого добиться после курсового приема таблеток Синупрет ® . Капли мне больше не нужны. И что хорошо, мощный растительный состав, помогает уже на следующий день после начала приема». https://www.eapteka.ru/goods/id23028/?review-page=1

. Капли мне больше не нужны. И что хорошо, мощный растительный состав, помогает уже на следующий день после начала приема». https://www.eapteka.ru/goods/id23028/?review-page=1 Валя: «Мне как посоветовали Синупрет ® в аптеке, так теперь и покупаю его постоянно, когда насморк мучает. Я редко простываю, но если случается, то только на эти таблетки рассчитываю. Слышала, что со спреями или каплями для носа шутки плохи, а тут препарат и эффективный, и безопасный. Рекомендую». https://www.eapteka.ru/goods/id23028/?review-page=1

в аптеке, так теперь и покупаю его постоянно, когда насморк мучает. Я редко простываю, но если случается, то только на эти таблетки рассчитываю. Слышала, что со спреями или каплями для носа шутки плохи, а тут препарат и эффективный, и безопасный. Рекомендую». https://www.eapteka.ru/goods/id23028/?review-page=1 Надежда Малышкина: «Препарат очень понравился. Заложенность носа уменьшилась уже после второго дня приема по 1 таблетке 3 раза в день. Считаю, что нужно иметь такой препарат в аптечке». https://www.eapteka.ru/goods/id23028/?review-page=1

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