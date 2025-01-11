Препарату Синупрет® 90 лет. История успеха и клинические достижения.


Современный портрет Синупрета®

Для человека перешагнуть рубеж 90 лет – немалое достижение. Не менее почетно это и для фармакологического препарата. Несмотря на вполне солидный возраст, Синупрет® не теряет своей актуальности со временем. Наоборот, открываются все новые и новые свойства препарата, появляются новые доказательства его эффективности, разрабатываются новые перспективы его применения. Вот современный портрет нашего юбиляра.

Синупрет® – это оригинальный растительный лекарственный препарат из Германии для лечения как простуды, сопровождающейся насморком, так и острого или хронического риносинусита. Он оказывает:
противовирусное (устраняет наиболее частую причину риносинуситов – респираторную вирусную инфекцию),
противовоспалительное (помогает уменьшить воспаление слизистой оболочки носа и пазух, восстановить их нормальную работу и облегчить течение болезни),
противоотечное (уменьшает отек слизистой оболочки носа и придаточных пазух носа, ликвидируя чувство давления в пазухах и головную боль),
секретолитическое действие (помогает снизить вязкость носового отделяемого и очистить слизистую оболочку носа и синусов от патологического секрета) [1].


История разработки и выпуска Синупрета®

История создания Синупрета® неразрывно связана с историей самой компании «Бионорика». Впервые рецептура препарата была разработана Йозефом Поппом, дедушкой нынешнего владельца компании, профессора, доктора Михаэля Поппа. Йозеф Попп начинал с небольшой частной натуропатической практики в Нюрнберге. Поначалу он продавал свои первые лечебные растительные средства, изготовленные по собственным рецептам, составленными на основе рекомендаций специалистов-натуропатов того времени и клинических наблюдений, а также около 400 различных видов чая. Практика Й. Поппа приобрела большую популярность. Постепенно им была создана первая лаборатория для разработки лекарственных рецептур. После этого в 1933 году он регистрирует предприятие. Так начинается промышленный выпуск препаратов компании «Бионорика». В том же 1933 году разрабатывается новый препарат против инфекций верхних дыхательных путей [3].


Неизменный состав с момента создания

Уникальность фитопрепарата Синупрет® еще и в том, что за 90 лет его существования состав лекарства оставался неизменным. Для наших современников остается загадкой, как в далеком 1933 году, имея лишь наблюдательность и одну маленькую лабораторию, можно было создать препарат, не уступающий по эффективности синтетическим лекарствам. Лишь со временем внук Й. Поппа, доктор М. Попп, располагая современными лабораториями и возможностями для научных исследований, смог вычленить активные действующие вещества – составляющие лекарственных растений, отвечающих за те или иные эффекты [3].


Уникальная растительная формула – залог эффективности препарата

Синупрет® хорошо переносится, имеет высокий профиль безопасности, способствует устранению симптомов риносинусита, эффективен как в качестве монотерапии, так и в составе комплексной терапии. Благодаря своей инновационной формуле Синупрет® стал:
Бестселлером среди лекарственных препаратов для лечения риносинусита;
Одним из самых необходимых фитопрепаратов в Германии, который сегодня внесен в списки лекарственных средств, стоимость которых при назначении возмещается государством;
Одним из самых назначаемых и продаваемых фитопрепаратов (в Германии – на 10-м месте);
Родоначальником целого семейства фитопрепаратов с широким спектром действия.


Показания для применения Синупрета®

Риносинуситы относятся к числу наиболее распространенной патологии. Они составляют до 62% от всех ЛОР-заболеваний. Могут быть вызваны вирусами, бактериями, грибковой инфекцией, воздействием аллергенов и неблагоприятных факторов внешней среды. При этом надо отметить, что в 90 – 98% случаев это – вирусная инфекция, и только в 2 – 10% случаев «виновниками» риносинусита становятся бактерии. Поэтому Синупрет®, благодаря своему природному противовирусному действию, эффективно противостоит этой патологии. Он воздействует на вирусы гриппа, парагриппа и риносинцитиальные вирусы, потенцирует эффект антибиотиков [7,10].


Доказательность Синупрета® - на самом высоком уровне

Приоритетным направлением деятельности компании «Бионорика» является создание растительных препаратов, имеющих серьезную доказательную базу. В проведение научных исследований вкладывается около 17% годового оборота. Это позволяет производителю понять, как именно действуют те или иные лекарства и научно обосновать их эффективность. При этом компания строго подходит к выбору учреждений, на базе которых проводятся исследования. Приоритет отдается только всемирно признанным учреждениям, чьи результаты имеют вес и не вызывают сомнений. Многие научные исследования проводятся в США, их результаты публикуются в самых авторитетных изданиях и соответствуют всем международным директивам [9].


Эффективность и безопасность – прежде всего

Компания «Бионорика» заинтересована прежде всего в том, чтобы производить качественные, эффективные и безопасные лекарства. Для этого в компании применяется инновационный подход к производству растительных препаратов – фитониринг. Концепция фитониринга (раскрытие целебного потенциала лекарственных растений с помощью современных технологий производства) и обширная научно-доказательная база для подтверждения клинической эффективности и безопасности продукции дают уверенность покупателям, что их здоровье – в надежных руках [9].


Свой Синупрет® для каждого

Синупрет® отличается не только надежностью, высокой терапевтической эффективностью и хорошей переносимостью, но и многообразием форм выпуска. Особенно компания «Бионорика» позаботилась о детях. Например, для деток с 2-х лет идеально подходит Синупрет® в сиропе. Дети постарше (с 6-ти лет) уже могут принимать Синупрет® и в таблетках. Для детей с 12-ти лет и взрослых может применяться Синупрет® Форте или Синупрет® Экстракт. Синупрет® Экстракт отличается от других форм препарата высокой концентрацией растительных экстрактов и обладает сильным и быстрым эффектом. Он быстро устраняет насморк и восстанавливает носовое дыхание. Препарат также показан для профилактики бактериальных осложнений. Для взрослых лучше всего подходит Синупрет® в каплях или таблетках.


Врачи и пациенты о Синупрете®: единство мнений

В день своего рождения Синупрет®, как и любой юбиляр, принимает теплые слова и поздравления в свой адрес со стороны профессоров, практикующих врачей, фармацевтов и пациентов.

К. Бахерт, профессор, заведующий клиникой при университете Гента, Бельгия: «Я проводил двойное слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое клиническое исследование ARhiSi-1 по просьбе М. Поппа. В ходе этого исследования было выделено две группы пациентов, страдающих острым риносинуситом. В одной из них лечение проводилось с помощью препарата Синупрет® Экстракт, во второй в качестве лечения назначалось плацебо. Очевидная разница была зарегистрирована уже через 3 дня – в группе, получавшей Синупрет® Экстракт, восстановление шло быстрее. Мы доказали, что ежедневный прием 480 мг фитопрепарата в течение 2 недель — безопасный и эффективный метод лечения неосложненных острых риносинуситов. Синупрет® Экстракт быстро устраняет симптомы заболевания и значительно улучшает качество жизни по сравнению с плацебо. Как ученый, я могу только радоваться сотрудничеству с компанией «Бионорика», поскольку мы вместе боремся за лучший результат» [3, 11].


Взгляд в будущее: инновации и перспективы

История Синупрета® — это история постоянного развития. Если изначально препарат выпускался только в каплях, то на сегодняшний день существует уже 5 форм легендарного лекарства:
Синупрет® сироп;
Синупрет® капли для приема внутрь;
Синупрет® таблетки;
Синупрет® Форте таблетки;
Синупрет® Экстракт таблетки.


90 лет на страже здоровья

Комбинированное действие Синупрета®, многолетняя (в течение 90 лет) практика его применения, весомая доказательная база, оптимальная концентрация активных веществ и отличная переносимость делают его препаратом выбора для лечения острых риносинуситов, профилактики их рецидивов и хронизации, а также осложнений острой респираторной инфекции [11].

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