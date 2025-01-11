На самом деле, это сложно. Вот это мы и общались, тоже очень много всяких вот этих обзоров и прочее. Если у человека есть уже аллергия в анамнезе, аллергический вот этот поллиноз, какой-то ринит, либо иногда даже семейный вот этот анамнез тоже иногда нам помогает. Это сложно, но, с другой стороны, на самом деле, это не столь важно. Потому что вот если это впервые вот этот эпизод пошел, вот чего-то острого, вот острого насморка, вирусы, это аллерген, это всё триггер.

То есть они запускают реакцию, отёк, отделяемое, вот, и всё. То есть уже потом это не имеет значения, что вызвало это. Почему? Потому что по лечению сейчас во все рекомендации на несколько первых дней включены и антигистаминные лекарственные средства. То есть всё симптоматическое мы можем здесь применять. Поэтому, в принципе, на первые дни это неважно.

К сожалению, аллергия затягивает процесс. Как правило, пациенты тоже знают, что они аллергики, и что вот у них… Иногда еще помогает такой симптом, как вот глаза начинают реагировать. То есть зуд в глазах, какое-то слезотечение. Вот не болит горло тоже, вот тоже. Начинаешь вот как-то анализировать жалобы пациента, и если они ограничиваются вот одним носом, не болит горло, не было температуры, вот эти глаза, какой-то семейный есть анамнез вот этот, уже начинаешь где-то что-то думать.

Но ещё раз повторюсь, лечение практически одно и то же.