Фронтит у детей. Чего опасаться?

Российскими учеными установлено, что воспалительные заболевания околоносовых пазух при обследовании в поликлинике у детей в возрасте до 7-ми лет встречаются в 36,6% случаев. В 50-60% случаев ввиду тяжести состояния может потребоваться госпитализация. Среди всех синуситов особое место занимает фронтит (воспаление лобных придаточных пазух носа). Это заболевание отличается тяжелым течением и склонностью к осложнениям. Нередко оно развивается на фоне других синуситов.



Каковы причины возникновения фронтита у детей?

Основной причиной фронтита у детей являются вирусы (в 95% случаев) и бактерии. Хотя заболеть фронтитом можно в любое время года, все же чаще он возникает на фоне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ осенью, зимой или ранней весной. Факторами, способствующими развитию фронтита у детей, являются:

переохлаждение организма;

несвоевременное лечение насморка и ОРВИ;

врожденные и приобретенные аномалии строения костей лицевого черепа;

сниженный иммунитет.

Фронтитом болеют как взрослые, так и дети. Но у детей течение заболевания имеет свои особенности.



В чем заключаются особенности протекания фронтита у детей?

Фронтит развивается, как правило, у детей 7-ми лет и старше. Это происходит потому, что у маленького ребенка не все пазухи сформированы полноценно. Они растут и развиваются вместе с ребенком. При рождении у детей есть только две придаточные пазухи носа: решетчатая и верхнечелюстная. Лобные и клиновидные пазухи находятся в зачаточном состоянии. До 6—7 лет все околоносовые пазухи развиваются очень медленно. После 6-ти лет происходит их интенсивный рост. Размеров, обычных для взрослого человека, околоносовые пазухи достигают к 12—14 годам. В связи с этим разные виды синуситов могут развиваться в разном возрасте. У детей с 1,5 до 3-х лет преобладает острое воспаление решетчатых пазух (80-90% случаев), от 3-х до 7-ми лет – сочетанное воспаление решетчатых и верхнечелюстных пазух.

Анатомические особенности расположения лобных пазух способствует более тяжелому течению фронтита. Лобные пазухи представляют собой парные полости в виде трехгранных пирамид, располагающиеся в лобной кости. При острых респираторных заболеваниях инфекция через носослезный канал проникает в лобные пазухи, вызывая воспаление. В результате отека этот канал перекрывается, из-за чего блокируется отток слизистого содержимого из пазух. Развивается фронтит.

Фронтит можно заподозрить, если ребенок жалуется на сильную головную боль на фоне ОРВИ, преимущественно в области лба. У малыша меняется настроение, появляются капризность, раздражительность. Ребенок теряет интерес к играм, а более старшие дети не могут сосредоточиться на учебе.

Часто заболевание сопровождается повышением температуры и заложенностью носа. Выделения из носа наблюдаются не всегда, поскольку может отмечаться блокада пазух. Если же они имеются, желтый цвет отделяемого не всегда говорит о бактериальной природе заболевания.



Чем отличается фронтит от гайморита?

Прежде всего, нужно понимать, что и гайморит, и фронтит — это воспаление придаточных пазух носа. Фронтит отличается от гайморита локализацией воспалительного процесса и характером болевых ощущений. При фронтите поражаются лобные пазухи, а при гайморите – верхнечелюстные. Если при фронтите боль локализуется в области лба и склонна к усилению в утренние часы, то при гайморите болевой очаг обычно находится в области верхней челюсти, боль может отдавать в зубы и усиливаться к вечеру. Общие проявления – интоксикация, слабость, заложенность носа, выделения из носа, нарушение восприятия запахов характерны для всех синуситов.



К каким осложнениям может приводить плохо пролеченный фронтит у детей?

Способствуют воспалению лобной и других пазух у детей слабость иммунитета, полипы, кариес. При тяжелом течении фронтита или его неправильном лечении воспаление распространяется из придаточных пазух носа на соседние анатомические структуры. Наиболее тяжелыми осложнениями фронтита являются: поражение глаз, менингит, сепсис.



Как долго нужно лечить фронтит у ребенка?

Длительность лечения фронтита у детей во многом зависит от того, в какой форме протекает заболевание: острой, рецидивирующей или хронической. Оно должно быть направлено на устранение причины и облегчение тяжести состояния. При своевременном обращении и незамедлительном начале лечение при остром фронтите обычно продолжается не более 2-х недель. Пункция - очень сложное и травматичное, поэтому оно применяется лишь в исключительно тяжелых случаях и только в больнице. В качестве более щадящей альтернативы существуют эндоскопические операции. Однако и они у детей применяются очень редко. Своевременное использование современных фармакологических препаратов позволяет справиться с фронтитом у детей без операций.



Что нужно делать, чтобы быстро и эффективно вылечить фронтит у ребенка?

При фронтите нужно ограничить посещение сада или школы. Необходимо обеспечить ребенку щадящий режим, покой и обильное питье. Для облегчения оттока слизи из пазух и восстановления дыхания назначаются препараты с противовоспалительным и секретолитическим эффектом (Синупрет® производства компании «Бионорика», Германия).

Синупрет® состоит из 5-ти растительных компонентов – корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены. Он имеет важнейшее значение в лечении фронтита, поскольку обладает комплексным действием: снимает воспаление, отек и облегчает головную боль, способствует разжижению и облегчению выведения слизи из околоносовых пазух, восстанавливает свободное дыхание. Синупрет® благоприятно воздействует на мерцательный эпителий слизистой оболочки пазух и способствует восстановлению работы ресничек, поврежденных под действием воспаления, уменьшает неблагоприятные воздействия других медикаментов на слизистую оболочку. Кроме этого, Синупрет® обладает противовирусной активностью. Такое комплексное действие препарата поможет ускорить выздоровление, снизить риск присоединения бактериальной инфекции.



Что делать, чтобы ребенок не заболел фронтитом?

Главное, что может и должен сделать каждый родитель – применять все доступные меры профилактики:

Способствовать укреплению иммунитета у ребенка с помощью закаливания и витаминотерапии.

Своевременно лечить кариозные зубы для предупреждения заноса инфекции в придаточные пазухи носа.

Своевременно и полностью лечить насморк при ОРВИ. При первых же проявлениях насморка и синусита применять Синупрет®. Это позволит предупредить развитие не только фронтита, но и других синуситов.

Синупрет® эффективно лечит насморк и синусит, помогает профилактике осложнений. Он разжижает густой секрет, восстанавливает носовое дыхание, устраняет головную боль и при этом борется с вирусами.

