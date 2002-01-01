Хронический фронтит

Хронический фронтит: причины, основные симптомы и лечение

Есть люди, которые не знают, что такое головная боль. А есть те, которые часто страдают этим недугом. Причин появления головной боли великое множество, но если в дополнение к ней человека длительно беспокоят заложенность носа и насморк, это может быть проявлением такого неприятного заболевания, как хронический фронтит. Что это за недуг и как с ним бороться, читайте в этой статье.


Что такое хронический фронтит и чем он отличается от острой формы заболевания?

Хроническим фронтитом называют долго, более 12-ти недель, сохраняющееся воспаление в лобных пазухах, которое нередко проявляется стерто. Хронический фронтит отличается от острого длительным (более 3-х месяцев) и упорным течением. Как правило, хронический фронтит возникает на фоне недолеченного острого, который провоцируется вирусами и бактериями. Длительное течение инфекционного процесса обусловлено, как правило, дефицитом иммунитета, особенностями анатомического строения ЛОР-органов, состоянием после травмы и генетической предрасположенностью. Во многом развитие хронического фронтита до сих пор – загадка для ученых. Наиболее популярна в настоящее время риногенная теория, согласно которой развитие хронического воспаления в слизистой оболочке придаточных пазух носа возникает вследствие нарушения их аэрации.


Каковы основные симптомы хронического фронтита?

Хронический фронтит встречается независимо от пола. В большей степени ему подвержены люди среднего и пожилого возраста. Течение хронического фронтита немногим отличается от проявлений других синуситов. Заболевшего человека беспокоят головные боли, которые могут быть давящего или пульсирующего характера, заложенность и выделения из носа, иногда встречается нарушение обоняния, повышенная чувствительность к свету, повышение температуры тела, недомогание и слабость. Если при наличии этих симптомов не обратиться к врачу, хронический фронтит может привести к плачевным последствиям.

Чем опасен хронический фронтит?

Помимо слизистой оболочки носа и околоносовых пазух при неконтролируемом течении воспалительного процесса в него может вовлекаться костная ткань и надкостница, что приводит к более глубоким повреждениям. Через естественные и возникшие при повреждении воспалительным процессом отверстия инфекция может распространяться вглубь черепа, вызывая опасные для жизни заболевания – менингит и сепсис. Возможно также возникновение гнойных абсцессов в области лба и век. С такими проявлениями самостоятельно справиться невозможно. Поэтому лучше не дожидаться подобных неприятностей и поспешить к ЛОР-врачу при первых проявлениях фронтита.


Нужно ли принимать антибиотики при хроническом фронтите?

Принимать антибиотики при хроническом фронтите необходимо только в случае присоединения бактериальной инфекции и развитии гнойного воспаления. Но это происходит далеко не сразу и не в каждом случае. 

В лечении хронического фронтита важен комплексный подход. Для снятия отека, восстановления носового дыхания и освобождения пазух от скопления густого секрета необходимо применение комбинированных лекарственных средств, таких, как Синупрет®. Это растительное муколитическое средство обладает противовоспалительным и противоотечным действием, лечит насморк и синусит, улучшает способность слизистой оболочки к выведению патологического отделяемого, а также усиливает эффективность и уменьшает выраженность негативного влияния антибиотиков на иммунитет. Надо отметить, что исключительно растительные компоненты муколитических препаратов улучшают переносимость лечения и снижают медикаментозную нагрузку на организм. Именно поэтому Синупрету® отдают предпочтение многие врачи и доверяют пациенты. Лекарство содержит экстракты пяти лекарственных трав (корень горечавки, цветы первоцвета, трава щавеля, цветы бузины, трава вербены), обладающих противовоспалительным действием, а также облегчающих удаление слизи из пазух.


Как долго лечится хронический фронтит?

Хронический фронтит лечится длительно. В период обострения подходы к его лечению практически те же, что и при остром фронтите, а длительность применения медикаментов может составлять в среднем 2 недели. В схему лечения также могут быть включены:

  • Солевые растворы для промывания носа;

  • Сосудосуживающие капли или спреи;

  • Противовоспалительные и противоотечные препараты (НПВС, ГКС);

  • Препараты для стимуляции отхождения слизи из пазух.

Самое главное в лечении хронического фронтита – создать хороший отток экссудата и слизи из пазух в полость носа. Прием Синупрета® может заменить целый комплекс лекарств, применяемых для лечения хронического фронтита. Согласно многим исследованиям, Синупрет® зачастую превосходит по эффективности синтетические муколитики. Растительные компоненты оказывают противовоспалительное действие, способствуют разжижению густой слизи, улучшают функцию мерцательного эпителия слизистой оболочки (ресничек), что обеспечивает вывод слизи и экссудата из пазух в полость носа через соустья. При своевременно назначенном лечении симптомы заболевания начинают проходить в течение нескольких дней, но обязательно нужно пройти полный курс, предписанный врачом.

Что нужно делать, чтобы избежать частых обострений хронического фронтита?

При хроническом фронтите необходимо провести эндоскопическое исследование, а также компьютерную томографию околоносовых пазух, проконсультироваться у стоматолога. Это даст возможность определить причину длительного воспаления и сделать выбор между консервативным и хирургическим лечением. Например, при наличии полипов в пазухах или носовых ходах или анатомических изменениях может потребоваться хирургическое вмешательство в условиях стационара для удаления полипов или лечения искривленной носовой перегородки. Попутно необходимо восстанавливать функционирование слизистой оболочки полости носа и снимать воспаление. С этими задачами также прекрасно справляется Синупрет®, который успешно применяется в том числе и в послеоперационном периоде. Синупрет® выпускается немецкой компанией «Бионорика» в виде сиропа, капель и таблеток.

