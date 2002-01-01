Гайморит: описание болезни, причины и основные симптомы

Гайморит – это воспалительный процесс в области гайморовых (верхнечелюстных) пазух. Услышав из уст врача этот диагноз, многие пациенты интересуются, что нужно делать, чтобы заболевание прошло без осложнений. Ведь многими людьми гайморит расценивается как очень серьезное последствие респираторной инфекции, которое нередко подразумевает хирургическое лечение. Ответы на самые частые вопросы читателей ищите в этом материале.



Каковы основные причины гайморита?

Название заболевания происходит от имени английского врача Натаниэля Гаймора, впервые описавшего эту патологию. Основными причинами гайморита являются:

Вирусы — риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа и парагриппа. Они вызывают гайморит в 98 % случаев.

Бактерии — пневмококк (38 %), гемофильная палочка (36 %), моракселла (16 %).

В отдельных случаях причиной гайморита может стать грибковая инфекция. Она развивается только у пациентов с нарушенным иммунитетом (при тяжелом сахарном диабете, ВИЧ, онкологических заболеваниях). Предпосылками для развития гайморита могут стать также аллергия, травмы, аденоиды. Однако основная первопричина – респираторная инфекция. Вероятность «подхватить» гайморит возрастает в осенне-зимний период, когда защитные силы организма ослаблены.



Как проявляется гайморит?

Важно знать, что гайморит - это верхнечелюстной риносинусит, а значит в воспалительный процесс одновременно вовлечена как слизистая оболочка пазух, так и полости носа. По данным компьютерной томографии, это происходит в 95% случаев. Поэтому симптомы гайморита не отличаются от симптомов обычного насморка, и заболевание может развиваться по 2-м сценариям. Первый - через 5-7 дней состояние не улучшается, а все также сохраняется заложенность носа, небольшая температура, недомогание. Второй - при прогрессировании заболевания симптомы становятся все тяжелее: усиливается боль в области пазух (под глазами на уровне щек) , температура держится выше 38–38,5 °С, отделяемое из носа может становиться зеленоватым . И тот и другой вариант говорит о том, что организм не справился с воспалительным процессом и пора обратиться к специалисту, и исключить вариант развития уже не вирусного, а бактериального воспаления.

Если гайморит не вылечить вовремя, вероятно развитие осложнений, от фарингита, тонзиллита и отита до воспаления оболочек головного мозга (менингита).



Обязательно ли в гайморовых пазухах должен быть гной при гайморите?

Когда в полость пазух проникает вирусная инфекция, организм начинает активно с ней бороться. В первую очередь в борьбу вступают нейтрофилы. Они поглощают бактерии, поврежденные вирусами клетки, и поглотив максимальное количество патогенов, конечно, начинают погибать сами. При гибели из нейтрофилов высвобождается фермент пероксидаза, который и окрашивает слизь в желтый или зеленоватый оттенок. Чем больше пероксидазы - тем зеленее отделяемое из носа, особенно в утренние часы, так за ночь слизь накапливается. Поэтому зеленый цвет говорит в первую очередь о том, что организм активно борется, а не о бактериальном воспалении.



Как долго длится гайморит?

Говорят же, что леченый насморк проходит за 7 дней, а нелеченый за неделю. К сожалению, в современных реалиях народная мудрость работет далеко не всегда. И насморк практически у каждого второго затягивается на более длительный срок. Порой, когда в процесс вовлекается не одна, а 2-3 пазухи, или даже развивается пансинусит, заболевание может длиться и до 12 недель. Поэтому к лечению не только острого гайморита, а даже, казалось бы банальной простуды с насморком, нужно отнестись максимально серьезно, чтобы не запустить длительное течение процесса.



Как определить, что у человека гайморит?

Заподозрить гайморит можно по симптомам заболевания. Подтвердить опасения поможет обследование у ЛОР-врача. Специалист выяснит наиболее вероятные причины гайморита, проведет осмотр и назначит дополнительные обследования, которые помогут установить точный диагноз. Среди них:

Риноскопия. Это осмотр полости носа с помощью носоглоточного зеркала. Исследование помогает обнаружить воспаление слизистой оболочки, наличие выделений в носу, искривление носовой перегородки.

Эндоскопическое исследование. Помогает увидеть труднодоступные участки полости носа.

Рентгенологическое исследование околоносовых пазух. Если пазухи воспалены и в них скопился экссудат или гной, это будет видно.

Компьютерная томография (КТ). Проводится для выявления точной локализации воспаления в сложных случаях.

Также в обязательном порядке назначается общий анализ крови. По его результатам определяется тяжесть заболевания и необходимость применения антибиотиков.



Основные лекарства для лечения гайморита.

должно быть комплексным. Оно включает в себя медикаментозную терапию, промывание носа солевыми растворами и фитотерапию. В большинстве случаев происходит эффективное очищение пазух с помощью приема медикаментов. Для лечения гайморита могут быть назначены:

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Оказывают обезболивающее и жаропонижающее действие.

Местные сосудосуживающие препараты. Использовать их нужно строго по назначению ЛОР-врача и не более 5–7 дней. Бесконтрольное применение сосудосуживающих капель и спреев может вызвать привыкание.

Секретолитические, в том числе фитотерапевтические, средства. Они снижают вязкость воспалительного секрета и способствуют очищению пазух. В качестве эффективного секретолитического средства важное значение имеет немецкий растительный препарат Синупрет®.

Антибактериальные препараты назначаются только при бактериальном гайморите. Во всех остальных случаях предпочтительно лечение гайморита без применения антибиотиков. Этот подход нашел отражение в Европейских рекомендациях по лечению острого риносинусита EPOS 2020 (European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps), в которых проанализирован весь мировой опыт диагностики и лечения риносинуситов.



Возможности применения Синупрета® при гайморите.

Синупрет® занимает особое место в ряду муколитиков. Все растения, входящие в его состав (первоцвет, бузина, щавель, вербена, горечавка) обладают выраженным противовоспалительным и муколитическим действием. Компоненты препарата (цветы первоцвета) способствуют восстановлению ресничного эпителия и облегчают выведение слизи из пазух, оказывают противовирусное действие. Бузина способствует уменьшению отека и облегчает проявления насморка. Дополняют эти эффекты щавель и вербена. Кроме этого, Синупрет® способствует восстановлению аэрации пазух и укреплению иммунитета. В результате приема препарата уменьшается воспаление и отек, улучшается отток слизи из пазух, пропадает заложенность носа и головная боль.

Благодаря своему многогранному действию, натуральному безопасному составу и высокой эффективности Синупрет® может использоваться в схеме комплексного лечения острого и хронического гайморита. Для того, чтобы полностью устранить проявления заболевания, Синупрет® нужно принимать не менее 7-14 дней.

