Фронтит: причины, основные симптомы и лечение

Головная боль, насморк, утомляемость… Симптомы, знакомые многим, как проявления ОРВИ. Однако не стоит терять бдительность! Под этими признаками может маскироваться фронтит – патологический воспалительный процесс в лобных придаточных пазухах носа. Это заболевание носит еще одно название – фронтальный синусит. Из всех синуситов фронтит отличается наиболее тяжелым течением.



Каковы причины возникновения фронтита?

Острое воспаление в лобных пазухах вызывают чаще всего именно вирусы, а не бактерии. И начинается заболевание как банальная простуда с насморком. А ведь мы привыкли не обращать на простуды слишком большое внимание и нередко не сразу начинаем лечение. Тем не менее, при казалось бы, при банальном насморке, воспалительный процесс захватывает не только полость носа, но и фронтальную пазуху в 40% случаев. Предрасполагают к развитию этого заболевания переохлаждение, гиповитаминозы, снижение иммунитета. Большое значение также имеют анатомические аномалии строения полости носа: искривление носовой перегородки, сужение соустий пазух, полипы, гипертрофия носовых раковин, которые затрудняют выведение густой слизи через соустья.



Чем фронтит по симптомам отличается от гайморита?

Прежде всего, нужно понимать, что и гайморит, и фронтит - это воспаление придаточных пазух носа. При этом фронтит - воспаление лобной, а гайморит - верхнечелюстных пазух. Симптомы фронтита не сильно отличаются от проявлений других синуситов, и, в частности, от самого частого – гайморита.

Острый риносинусит сопровождается следующими симптомами:

Сильной головной болью;

Распирающей болью в области пазух;

Насморком;

Заложенностью носа;

Нарушением обоняния;

Повышением температуры, вялостью, упадком сил.

Где болит при фронтите? Обычно в этом случае боль локализуется в области лба и усиливается при наклоне головы. Оценивая эти жалобы, врач может предполагать синусит, если боль уменьшается или проходит при анемизации среднего носового прохода (это лечебная манипуляция, направленная на снижение отечности слизистой оболочки полости носа, с помощью нанесения местных сосудосуживающих препаратов). Важно знать, что отделяемого из носа при фронтите может и не быть, поскольку происходит блокада соустий лобной пазухи. Именно этим и обусловлен выраженный болевой синдром.



Как долго длится фронтит?

Острый фронтит может длиться в среднем около 2-х недель. Хронический фронтит продолжается примерно 1-1,5 месяца, а иногда и дольше. Отдельно необходимо остановиться на течении бактериального фронтита. В этом случае заболевание также может затянуться, если инфицирование возникло на фоне ОРВИ. При наслоении бактериальной инфекции усиливаются боли в области проекции лобных пазух, надбровья, переносицы, лба. Усиливается заложенность носа, возникает «вторая волна» повышенной температуры (чаще до субфебрильных цифр), отделяемое из носа и секрет в пазухах становится гнойным. Если же лечение начато своевременно, то длительность заболевания может составить не более 7-14 дней.



Как определить, что у человека именно фронтит?

При сильной головной боли и насморке на фоне ОРВИ не стоит строить догадки. Лучше всего обратиться к ЛОР-врачу, который по результатам осмотра и проведенных обследований сможет обнаружить точное местонахождение воспалительного процесса. Ведущими методами объективного исследования являются: передняя и задняя риноскопия, эндоскопия полости носа и носоглотки.



Нужно ли делать прокол пазухи при фронтите?

Хирургического лечения (пункции) – вот чего боятся многие и поэтому не спешат попасть на прием к ЛОР-врачу, надеясь, что воспаление пройдет само. На самом деле, процедура «трепанопункция лобной пазухи» устарела. Она применяется очень редко, в исключительно тяжелых случаях по строгим показаниям и только в больнице. На сегодняшний день существует большой выбор фармакологических препаратов, в том числе безопасных фитотерапевтических средств (таких, как Синупрет® производства немецкой компании «Бионорика»), в результате применения которых удается добиться полного излечения острого фронтита. Поэтому бояться прокола пазухи при фронтите безосновательно.



Как вылечить фронтит быстро и эффективно?

Лечение фронтита, как правило, комплексное.

Оно должно быть направлено на основные причины, как вызывающие старт заболевания (вирусы в 95% случаев), так и обеспечивающие его дальнейшее прогрессирование. Поэтому необходимо, чтобы препараты обладали противовирусной активностью, могли уменьшить отек в полости носа и пазухах, обладали способностью разжижать вязкий секрет и выводить его из пазух. И только в случае присоединения бактерий нужны еще и антибактериальные препараты.

Лучше использовать комбинированные препараты, чтобы лекарство обладало комплексным действием.

Синупрет® может применяться как в составе комплексного лечения фронтита, так и в качестве монотерапии. Состав препарата полностью натуральный – корень горечавки, цветы первоцвета, трава щавеля, цветы бузины, трава вербены. Благодаря такой комбинации лекарственных растений Синупрет® оказывает все необходимые для лечения риносинусита действия: противовоспалительное, муколитическое, антивирусное и иммуномодулирующее. При приеме внутрь лекарство быстро уменьшает отек, разжижает вязкий секрет, а за счет восстановления работы ресничек мерцательного эпителия обеспечивает выведение слизи из пазух. Действия препарата можно ощутить уже в течение получаса. Уменьшается заложенность носа, очистить нос становится легче, проходит головная боль и чувство давления в области пазух. В таких условиях, когда секрет не скапливается в придаточных пазухах, риск присоединения бактериальной инфекции и развития бактериального риносинусита минимален.



Что делать в первые дни заболевания?

Синупрет® может при приеме с первых дней развития риносинусита снизить риск развития бактериальных осложнений, этим свойством нужно пользоваться. Принимайте Синупрет® с первых дней насморка и синусита, и заболевание пройдет быстро и без последствий. Лекарственное средство Синупрет® выпускается в различных формах:

сироп для детей с 2-х лет и взрослых,

капли для детей 2-х лет и взрослых,

таблетки для детей с 6-ти лет и взрослых Синупрет ® ,

таблетки для детей с 12-ти лет и взрослых (Синупрет® Экстракт для лечения острого неосложненного синусита, и Синупрет® Форте для лечения как острого, так и хронического синусита).

Продолжительность приема лекарства составляет 7-14 дней, если врачом не назначено иначе.

