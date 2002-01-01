Что такое риносинусит и чем он опасен?

Риносинусит – это воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух. Медики уделяют проблеме риносинусита большое внимание ввиду широкого распространения этого заболевания. Установлено, что в различных странах мира до 10% населения страдает риносинуситом. Опасность состоит в том, что его легко спутать с обычной простудой. Поэтому так важно обращать внимание на все симптомы инфекционного насморка, проявлением которого является это заболевание. Стоит отметить, что частота развития острого риносинусита на фоне респираторных инфекций составляет 95%.



Как развивается риносинусит?

Основная причина развития риносинусита (95-98%) - это респираторные вирусы. Их более 200 видов, поэтому так много людей страдает этим заболеванием. Именно вирусы изначально запускают воспалительный каскад и при отсутствии своевременного лечения дают дорогу бактериальной инфекции. Воспалительный процесс в слизистой оболочке носа и пазух сопровождается отеком и образованием слизистого или слизисто-гнойного отделяемого. В норме слизь обладает антисептическими свойствами. Она обезвреживает чужеродные микроорганизмы, попадающие извне. Одна из защит нашего организма от избыточного образования слизи – мукоцилиарный транспорт. Мерцательные клетки эпителия с микроскопическими ресничками обеспечивают непрерывное движение слизи из полости носа в гортань и выведение ее из организма. Но при воспалении количество здоровых ресничек снижается, и они не справляются со своей работой. Под воздействием инфекции или аллергенов слизь утрачивает свои защитные свойства, и сама становится отличной питательной средой для бактерий, которые в норме (при нормально работающем мукоциллиарном транспорте) не успевают черезмерно размножиться и вызвать инфекционной процесс, потому что постоянно удаляются за счет непрерывного выведения слизи и мерцания ресничек. Следующее очень важное, а порой и ключевое звено развития риносинусита – это отек. Поскольку полость носа сообщается с пазухами посредством довольно узких соустий, в случае выраженного отека выведение слизи из пазух значительно затрудняется. И в таких условиях, безусловно, бактерии будут интенсивно размножаться и могут привести к развитию уже бактериального воспаления с более тяжелым течением и прогнозом.



Виды риносинусита

Риносинусит может быть инфекционным и аллергическим. Самая частая причина развития инфекционного риносинусита – это респираторные вирусы. Заниматься лечением риносинусита нужно, не откладывая в долгий ящик, потому что ликвидировать осложнения заболевания гораздо сложнее, чем сам недуг на начальном этапе. По длительности выделяют:

Острый риносинусит (длительность заболевания менее 12 недель),

Хронический риносинусит (длительность заболевания более 12 недель или несколько эпизодов острого риносинусита в год).

Заболевание может быть одно- и двусторонним.

Особой формой этой патологии является аэросинусит. Его причина заключается в изменении барометрического давления при подъеме и снижении самолета. Он преимущественно развивается у тех людей, которые страдают частыми заболеваниями верхних дыхательных путей.



Как проявляется заболевание?

Заподозрить риносинусит можно по совокупности следующих признаков:

Заложенность носа, обильное жидкое отделяемое из носа, которое, как правило, на 2-3-ий день становится вязким.

Чувство тяжести в носовой полости.

Чувство давления или боль в области пазух, которое может усиливаться при наклоне головы.

Местным симптомам часто сопутствуют общие: кашель (особенно у детей), сонливость, недомогание и лихорадка выше 38 0 С. Для риносинусита возможно также возобновление симптомов с новой силой после первоначального улучшения. Как правило, это происходит, если человек никак не лечит насморк, или просто время от времени пользуется местными сосудосуживающими средствами.

Для уточнения диагноза «вирусный или бактериальный риносинусит» может потребоваться анализ крови, осмотр ЛОР-врача, рентгенологическое исследование, а в некоторых случаях даже диагностическая пункция пазух с последующим микробиологическим исследованием отделяемого. Стоит ли говорить, что при своевременном лечении инфекционного насморка всех этих моментов можно избежать.



Методы лечения риносинусита

Лечение риносинусита обязательно комплексное. Пациентам могут быть назначены:

Местные сосудосуживающие средства. Капли и спреи восстанавливают носовое дыхание и снимают отек.

Муколитические средства. Они разжижают слизь и облегчают ее отхождение.

Препараты растительного происхождения.

Противовоспалительные препараты.

Антибактериальные средства (антибиотики). они назначаются только в случае подтвержденной бактериальной природы заболевания.

Если причиной риносинусита стала аллергия, пациенту назначают антигистаминные и гормональные препараты. Дополнительно могут использоваться физиопроцедуры.

Очень важно тщательно выбирать лекарство от насморка, желательно чтобы оно не только устраняло заложенность носа, но и восстанавливало воспаленную слизистую, помогало справиться с отеком и облегчить отхождение отделяемого. Лучше всего обойтись минимальным количеством самых необходимых лекарств.



Растительные лекарства при воспалении пазух

В комплексном лечении риносинусита широко используют препараты растительного происхождения, оказывающие противовоспалительное, секретолитическое и противовирусное действие. К таким лекарствам относится немецкий фитопрепарат Синупрет®. Уровень доказательности такого лечения при риносинусите по данным Европейского согласительного протокола для лечения ринитов и риносинуситов European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps (EPOS 2020) составляет 1b, а сила рекомендаций – уровень А.



Синупрет® – естественное восстановление после риносинусита

Опыт применения Синупрета® в Германии составляет более 85 лет, в России и Беларуси – более 18 лет. Свойства лекарства позволяют применять его как для лечения, так и для профилактики острого и хронического риносинусита. Средство обладает секретолитическим, противовоспалительным и противовирусным эффектами и, по сути, заменяет собой три препарата. Синупрет® уменьшает воспаление, снимает отек слизистой оболочки, нормализует вязкость слизи, тем самым восстанавливая нормальную работу мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки полости носа. Его фармакологическое действие доказано в многочисленных исследованиях. Синупрет® достоверно повышает эффективность комплексного лечения и сокращает сроки течения заболевания, а также ощутимо улучшает самочувствие заболевшего. Научными исследованиями доказано, что по способности разжижать вязкое отделяемое Синупрет® так же эффективен, как и муколитики, при этом обладает выраженной противовоспалительной активностью. За счет растительного состава действие Синупрета® мягкое и безопасное. Препарат можно применять как у взрослых, так и у детей с 2-х лет.

Важно отметить, что Синупрет® в отличие от назальных капель и спреев не вызывает чувства сухости и раздражения слизистой оболочки полости носа. Препарат рекомендован в том числе для детей с 2-х лет (сироп и капли) и может применяться в качестве монотерапии риносинусита.

