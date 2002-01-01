Виды, причины, основные симптомы острого синусита

Мы боимся заболеть острым синуситом, потому что наслышаны о тяжести течения этого заболевания и серьезности лечебных мер: считается, что при воспалении пазух обязательно проводится прокол. Однако это не совсем так. На сегодняшний день известно, что при любой ОРВИ, сопровождающейся насморком, воспаление захватывает околоносовые пазухи. Поэтому на первое место в лечении острого синусита выходит применение препаратов, которые способствуют разжижению секрета и выведению его из пазух.



Что такое синусит и каким он бывает?

Острый синусит – это инфекционно-воспалительное заболевание околоносовых пазух. На сегодняшний день это одно из самых распространенных заболеваний ЛОР-органов. Число случаев синусита за последние 10 лет увеличилось в 2 раза. В странах Европы с синуситом сталкивается каждый 7-ой человек, в США регистрируется 31 млн случаев синусита в год. Поскольку при проведении компьютерной томографии было установлено, что при ОРВИ и рините в 95% развивается синусит, между ринитом и синуситом с этого момента стоит знак «равно». В зависимости от локализации воспалительного процесса острый синусит подразделяется на:

гайморит – воспаление верхнечелюстной пазухи;

фронтит – воспаление лобной пазухи;

сфеноидит – воспаление клиновидной пазухи;

этмоидит – воспаление решетчатого лабиринта.

Заболевание может быть одно- или двусторонним, осложненным и неосложненным. Поражаться могут не только одна или две, но и все придаточные пазухи носа одновременно. В этом случае заболевание носит название «пансинусит».



На какие симптомы необходимо обратить внимание при синусите?

Согласно последним Европейским рекомендациям по лечению острого риносинусита EPOS 2020 (European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps), острый синусит можно подозревать в случае наличия двух или более симптомов из перечисленных:

затруднение носового дыхания (заложенность носа) или выделения из носа;

чувство давления или боли в области лица;

снижение или потеря обоняния.

Учитываются также риноскопические и другие признаки, которые выявляются при осмотре у ЛОР-врача: слизисто-гнойное отделяемое и/или отек преимущественно в среднем носовом ходе, изменения при рентгенографии или компьютерной томографии. Другие симптомы возникают в зависимости от локализации синусита.

Для гайморита характерно острое начало, подъем температуры до 38-39 ˚С, боль в проекции пораженной пазухи, которая отдает в скулу, нос, лоб, висок или всю половину лица со стороны поражения. Болезненность усиливается при прикосновении и наклонах головы. Носовое дыхание со стороны пораженной пазухи затруднено или отсутствует. Выделения в начале заболевания скудные, слизистые, затем мутнеют и становятся более вязкими.

Для острого фронтита характерно тяжелое течение. На фоне высокой температуры затрудняется носовое дыхание, появляются выделения из носа со стороны поражения, боль в области лба, боль в глазах и светобоязнь. Нередко у пациентов краснеет и отекает верхнее веко на стороне поражения.

Для острого сфеноидита характерно сочетание с этмоидитом. Воспаление проявляется болью в области глазницы, темени и затылка, заложенностью носа.

При остром этмоидите воспаление начинается в заднем отделе решетчатого лабиринта. Его признаками являются интенсивные головные боли, давящая боль в переносице и корне носа, затрудненное носовое дыхание, резко сниженное обоняние.



Каковы причины возникновения острого синусита?

Более чем в 90% случаев острый синусит вызван вирусами (риновирусами, респираторно-синтициальными вирусами, аденовирусами, вирусами парагриппа и другими). И только в 1-2% случаев виновниками заболевания являются бактерии (стафилококки, стрептококки, гемофильные палочки, или ассоциации этих возбудителей). На фоне инфекционного поражения слизистой оболочки околоносовых пазух развивается отек полости носа. Это ведет к нарушению работы ресничек, ответственных за выведение слизи из пазух, отделяемого при этом становится много и оно вязкое. Конечно, в таких условиях секрет застаивается в пазухах, давит на ее стенки, вызывая боль, слизь становится отличной питательной средой для бактерий. Колонизация слизистой оболочки патогенными микроорганизмами на фоне увеличения вязкости секрета приводит к формированию плотных сгустков, корок в полости носа, скоплению слизи. На этом фоне может возникать закупорка естественных выводных соустий околоносовых пазух и слуховой трубы и развитие осложнений.



Может ли синусит быть осложнением другого заболевания?

Причинами и факторами риска развития синусита могут быть различные острые или хронические заболевания органов дыхания, аллергические заболевания, нарушения иммунитета. Синусит может легко возникать на фоне анатомических дефектов носовой полости, решетчатого лабиринта и/или носовых раковин, в результате травм носа и придаточных пазух, хирургических вмешательств. При наличии всех этих предпосылок нужно быть внимательнее к своему здоровью и оперативно лечить насморк с первых дней его появления. Первое, что можно сделать – начать принимать немецкий фитопрепарат Синупрет®, предназначенный для лечения острого и хронического риносинусита.



Как лечить острый синусит эффективно?

В состав Синупрета® входят пять растительных составляющих: корень горечавки, цветы первоцвета, трава щавеля, цветы бузины, трава вербены. Эти травы дополняют друг друга по своим фармакологическим свойствам, и в комплексе более эффективны, чем по-отдельности. Синупрет® эффективно борется с симптомами синусита. Препарат обладает противовоспалительным действием, восстанавливает нормальную вязкость носового секрета, активирует работу ресничек. Все эти эффекты вместе способствуют выведение мокроты из пазух. Синупрет устраняет насморк, облегчает носовое дыхание, уменьшает головную и лицевую боль.

Синупрет® налаживает работу мукоцилиарного транспорта, ускоряет выведение слизистого секрета, препятствует присоединению бактериальной флоры и развитию осложнений. Кроме этого, он способствует инактивации вирусов и укреплению иммунитета. Синупрет® оказывает лечебное воздействие на любой стадии течения заболевания – от начальных катаральных проявлений до гнойных процессов.

В 2011 году на клинической базе оториноларингологии медицинского факультета ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» под наблюдением находились 219 пациентов с острым риносинуситом. Исследовалась эффективность применения препарата Синупрет® в составе комплексной терапии. Было установлено, что лекарство обладает высоким уровнем эффективности и безопасности, помогает быстрее добиться ликвидации симптомов острого синусита, облегчает течение заболевания и улучшает качество жизни пациентов. Синупрет® заслужил признание не только в Германии, России и Беларуси, но и в мире. Он включен в Европейские рекомендации по лечению острого риносинусита EPOS 2020. Если перед вами стоит задача лечения синусита, выбирайте лекарственные средства с мировым именем, такие, как Синупрет®.

Литература: