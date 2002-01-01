Лечение острого синусита. В чем особенности?

Острый синусит – это воспалительное заболевание околоносовых пазух, вызванное вирусами или бактериями. О наличии острого синусита можно подозревать в случае насморка – вирусная инфекция в 90% случаев кроме полости носа поражает и вызывает воспаление одновременно и в околоносовых пазухах, приводя к развитию риносинусита. Поэтому ждать, пока насморк пройдет сам, не только бесполезно, но и вредно.



К чему может привести плохо пролеченный синусит?

При риносинусите в ответ на проникновение вирусов всегда возникает воспаление слизистой оболочки, ее отек и избыточная выработка секрета. Если эту ситуацию быстро не исправить, это может привести к блокаде соустий между пазухами и полостью носа. Вязкое обильное отделяемое является хорошей питательной средой для бактерий. В результате присоединения бактериальной флоры может развиваться гнойный синусит, который протекает дольше и тяжелее. Если у человека слабый иммунитет, есть вероятность проникновение инфекции в головной мозг с развитием менингита. Поэтому с синуситом лучше не шутить.



Есть ли разница в лечении при различных локализациях воспалительного процесса?

Симптомы воспаления околоносовых пазух похожи, разница может быть только в характере и локализации боли. На первое место выступает заложенность носа и затрудненное носовое дыхание, увеличение температуры тела до 38°С, головная боль, отек слизистой оболочки. Синусит – это общий термин, которым обозначают воспаление одной или нескольких пазух. Поэтому и подходы к лечению различных вариантов синусита будут общими. Отличия в лечении могут быть в большей степени продиктованы причинами развития острого синусита – наличие аденоидов, полипов, травм, аллергии. В любом случае, если у вас развился синусит, лучше всего обратиться к ЛОР-врачу, который назначит комплексное лечение.



Как долго нужно лечить острый синусит?

Синусит может быть острым и хроническим. Об остром воспалении говорят, когда заболевание продолжается менее 12 недель. О хроническом процессе свидетельствует более длительное течение воспаления, либо частые рецидивы синусита (3 и более в год). Поэтому максимальная продолжительность лечения равна длительности болезни. Но есть и хорошая новость: благодаря своевременному лечению синусит может пройти в течение 1-2-х недель.



Можно ли промывать полость носа во время синусита?

Метод ирригационной терапии (промывание полости носа солевыми растворами) широко применяется при насморке. Синусит не исключение. Этот метод применяется в комплексном лечении синусита. Промывание изотоническими и гипертоническими солевыми растворами показано как самостоятельная процедура, так и предшествующее введению других лекарственных капель или спреев. Методика имеет научное обоснование. Кохрейновский обзор 2015 года (544 ребенка и 205 взрослых пациентов) показал, что промывание полости носа солевыми растворами может облегчить симптомы синусита и значительно уменьшить объем применения назальных деконгестантов.



Какие капли назначают при синусите?

Частое назначение врача при синусите – так называемые «назальные деконгестанты». Это сосудосуживающие капли и спреи. Они способствуют быстрому уменьшению воспалительного отека и восстановлению дыхания. Однако из-за токсичности этих средств велика вероятность развития побочных действий, повреждающее действие на слизистую оболочку, а при превышении кратности и длительности использования может развиваться медикаментозный ринит, приводящий к постоянной заложенности носа. Поэтому эту группу препаратов рекомендуют принимать строго в возрастной дозировке не чаще 2-3 раз в сутки длительностью не более 3-5 дней.

Эффективно справиться с воспалением и отеком помогает Синупрет® - немецкий фитопрепарат с противовоспалительным и секретолитическим действием. Помимо того, что Синупрет® облегчает симптомы синусита, он повышает эффективность комплексной терапии и способствует сокращению сроков заболевания.



В каких случаях назначают антибиотики при остром синусите?

Немецкий растительный препарат Синупрет® содержит 5 лекарственных трав: корень горечавки, цветы первоцвета, траву щавеля, цветы бузины, траву вербены. Он обладает противовоспалительным, секретолитическим, противомикробным и иммуномодулирующим действием. Его можно рассматривать как эффективное средство для лечения синусита, ведь антибиотики при этой болезни нужны не всегда.

EPOS-2020 (Европейские рекомендации по лечению острого и хронического синусита и назальных полипов (European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps) отмечают, что в настоящее время нет подтверждения тому, что антибиотики имеют терапевтический эффект в отношении вирусного риносинусита. Кроме того, антибиотики повышают риск развития серьезных нежелательных явлений при их применении у взрослых при вирусных инфекциях. В антибактериальной терапии нуждается обычно не более 1-2% заболевших синуситом.

Синупрет® используется в Германии с 1934 года, более 18 лет в России и Беларуси. За такой длительный промежуток времени препарат был хорошо изучен. Критериями эффективности средства в первую очередь является его способность ликвидировать симптомы синусита (боль и дискомфорт в области пораженного синуса, выделения из носа, отек и воспаление слизистой оболочки), а также восстанавливать общее самочувствие. Синупрет® борется с вирусами, укрепляет иммунитет, усиливает действие антибиотиков, хорошо сочетается с другими средствами для лечения синусита.



Сколько времени нужно принимать Синупрет®?

Синупрет® принимают в течение 7-14 дней, если врачом не назначено иначе. Но благодаря натуральному составу препарата и более длительное лечение безопасно и хорошо переносится. Единственным противопоказанием к назначению Синупрета® является повышенная чувствительность к компонентам препарата.

