Синусит у детей. Стоит ли его бояться?

Услышав от врача фразу: «У вашего ребенка острый синусит», многие испытывают чувство тревоги. Получится ли вылечить это заболевание быстро и без последствий? Ведь существует вероятность хирургического лечения острого синусита, а эти проблемы никому не нужны. К счастью, специалисты максимально стремятся к проведению неинвазивной терапии, для чего разработаны специальные схемы с применением комплексных фитопрепаратов, обладающих противовоспалительными и секретолитическими свойствами.



Каковы особенности течения синусита у детей?

Основным критерием, который может натолкнуть родителей на мысль о синусите у ребенка – это насморк на фоне ОРВИ. На сегодняшний день учеными установлено, что при насморке в воспалительный процесс практически всегда вовлекается не только слизистая оболочка полости носа, но и околоносовых пазух. Поэтому между понятиями ринит, риносинусит и синусит смело можно ставить знак «равно». Течение синусита у детей имеет свои отличия ввиду особенностей сроков развития пазух, поскольку у детей не все пазухи имеются с рождения, а развиваются постепенно.

При рождении у детей есть две придаточные пазухи носа: довольно хорошо развитая решетчатая и неявно выраженная верхнечелюстная. Лобные и клиновидные пазухи находятся в зачаточном состоянии. До 6—7 лет все околоносовые пазухи развиваются очень медленно. После 6-ти лет происходит их интенсивный рост с достижением размеров, обычных для взрослого человека, к 12—14 годам.

Особую группу составляют часто и длительно болеющие дети, которые переносят ОРВИ 5-6 раз в год. Для них характерна высокая заболеваемость синуситом не только в весенне-осенний период, но и в любое время года, а сам насморк с большей вероятностью может становится затяжным.



Сколько дней будут сохраняться симптомы острого синусита у детей?

При насморке околоносовые пазухи вовлекаются в воспалительный процесс в 90% случаев, поэтому не всегда есть смысл тратить время на проведение рентгенограммы челюстно-лицевой области. Лучше всего начинать лечение при первых же признаках заболевания (с первых дней появления насморка). Тогда течение синусита будет не более 1-2 недель. Однако, если с лечением промедлить, длительность болезни может быть различной. По определению EPOS-2020 (Европейских рекомендаций по лечению острого и хронического синусита и назальных полипов (European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps), острый синусит может длиться до 12 недель.



Чем опасны осложнения синусита у детей?

Как и любое заболевание, при недостаточном лечении или снижении иммунитета синусит может давать осложнения. Поскольку в 90-98% острый синусит вызывается вирусами, при его длительном течении есть риск присоединения бактериальной инфекции, справиться с которой бывает сложнее. Бактериальная инфекция характерна для синусита в 2-10% случаев.

Также у детей довольно высока вероятность развития секреторного отита. Это связано с возрастными особенностями строения черепа. Из-за чего евстахиева труба, которая соединяет полость носоглотки и среднего уха, располагается горизонтально. Она широкая и короткая. Именно поэтому и велика вероятность распространения воспалительного процесса на полость среднего уха. Следовательно своевременное и правильное лечение риносинусита - это и профилактика секреторного отита одновременно.

Близкое расположение очага инфекции с головным мозгом и глазами может повлечь за собой тяжелые последствия. Патогенные микроорганизмы могут проникнуть в головной мозг и привести к появлению гнойного менингита или абсцесса мозга.



Как эффективно вылечить синусит у ребенка?

Лечение синусита всегда должно быть комплексным. Это означает, должно воздействовать на все механизмы, способствующие прогрессированию заболевания: уменьшать воспаление, снимать отек, восстанавливать вязкость носового секрета и способствовать его выведению из полости носа. Для этого можно использовать целый набор медикаментов: промывание полости носа солевым раствором, закапывание сосудосуживающих капель, антибиотики, секретолитики, противовоспалительные средства. Однако гораздо лучше подобрать один препарат, который бы обладал максимальным количеством необходимых фармакологических свойств. Ценным препаратом в лечении синусита является Синупрет®. Это немецкое средство растительного происхождения, эффективность и безопасность которого оценена врачами и отмечена родителями маленьких пациентов.

В состав Синупрета® входят 5 компонентов: корень горечавки, цветы первоцвета, трава щавеля, цветы бузины, трава вербены. Все травы действуют синергично и усиливают эффекты друг друга. Корень горечавки регулирует вязкость слизи. Цветки первоцвета способствуют разжижению этого секрета, оказывает противовоспалительное и противовирусное действие. Щавель также обладает противовоспалительным, секретолитическим и противомикробным действием, способствует укреплению иммунитета и восстановлению поврежденных клеток. Цветки бузины снимают отек и способствуют выведению секрета из пазух. Отхаркивающий, секретолитический, противовирусный и иммуномодулирующий эффекты усиливает трава вербены.

Прием Синупрета® положительно сказывается на динамике течения ОРВИ и синусита, причем в любой его форме – от начальных катаральных проявлений до тяжелых бактериальных форм. Таким образом, Синупрет ® снимает воспаление и отек, восстанавливает носовое дыхание, устраняет головную боль и боль в области пазух, благодаря чему способствует быстрому излечиванию синусита и предупреждает его затяжное течение и развитие осложнений.

Отдельно нужно оговорить применение антибактериальных препаратов. Надо отметить, что антибиотики при синусите назначаются только при подтвержденной бактериальной природе заболевания. В остальных случаях они могут даже ухудшить течение заболевания.



Что делать, чтобы ребенок не заболел синуситом?

Для этого разработаны профилактические мероприятия. Кроме того, своевременное и правильное лечение в первые дни заболевания ОРВИ облегчает ее течение, предупреждает вероятные осложнения и способствует скорейшему выздоровлению.

Для предупреждения ОРВИ и синусита наиболее эффективны следующие меры профилактики:

Ограничение контакта с возбудителями респираторных инфекций.

Закаливание.

Медикаментозная профилактика.

Важную роль играет состояние иммунитета. При хорошем иммунитете возбудители инфекций быстро погибают, когда симптомы синусита еще не успели развиться. Поэтому для лечения и профилактики насморка и синусита важно выбирать препараты с натуральным составом, оказывающие в том числе благоприятное воздействие на иммунитет. К таким лекарствам относится и Синупрет®.

Литература: