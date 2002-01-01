Лечение гайморита. На что обратить внимание?

Гайморит – это инфекционный воспалительный процесс в слизистой оболочке верхнечелюстных (гайморовых) пазух, вызванный респираторными вирусами или бактериями. Он справедливо считается серьезным заболеванием. Однако при своевременном обращении к врачу и при правильном подборе схемы лечения беспокойство излишне. Достижения современной фармакологии в большинстве случаев позволяют справиться с гайморитом, не прибегая к пункции. В этом материале мы расскажем об основных подходах к лечению гайморита.



Почему при первых же симптомах гайморита необходимо обратиться к врачу?

Гайморит часто развивается на фоне острой респираторной инфекции. Он может быть одно- и двусторонним. Заболевание проявляется заложенностью носа, насморком, чувством давления в области воспаленных пазух, болью в области лица, снижением или потерей обоняния. Сигнализировать о развитии бактериального гайморита могут подъем температуры тела до 38-39 ˚С, симптомы общей интоксикации (слабость, вялость, быстрая утомляемость), сильная головная боль и/или в области пазух, особенно если она односторонняя. Ходить на работу и даже выполнять обычные домашние дела в таком состоянии сложно. Если упустить время и не начать лечение гайморита, возможно вовлечение в воспалительный процесс соседних органов и тканей. Может развиться фарингит, конъюнктивит или отит. Бактериальный гайморит опасен распространением гнойного воспаления на оболочки и ткань головного мозга с развитием менингита. Еще одним грозным осложнением является остеомиелит. Поэтому при появлении гайморита нужно обращаться к ЛОР-врачу и придерживаться назначенной схемы лечения. Самолечение при гайморите опасно!



Как долго лечится гайморит?

В распоряжении врачей находится широкий выбор препаратов для лечения гайморита:

Солевые растворы для промывания носа;

Местные сосудосуживающие средства (капли и спреи);

Нестероидные противовоспалительные и жаропонижающие средства;

Мукорегуляторы;

Топические глюкокортикостероиды;

Антибактериальные препараты.

Однако это не значит, что при гайморите нужно обязательно применить все перечисленные группы препаратов. Лечение подбирается индивидуально с учетом причины, вызвавшей заболевание, длительности и выраженности симптомов. И чтобы не покупать большое количество препаратов, лучше подбирать комплексные средства, сочетающие в себе несколько эффектов. В большинстве случаев принимать медикаменты необходимо в течение 7-14 дней. В арсенале врача имеется также набор таких эффективных методик, как физио- и фитотерапия. Что касается проведения пункции, то настоящее время этот подход практически не применяется.



Нужно ли промывать нос при гайморите?

При лечении гайморита у взрослых широко используется промывание полости носа. Оно помогает очистить нос от избытка слизистого отделяемого, которое поддерживает воспаление, а при длительном застое и присоединении бактериальной флоры. Для промывания чаще всего используются солевые изо- и гипертонические растворы. Выполнить процедуру промывания полости носа можно самостоятельно. Для этого разработаны специальные методики, которые помогают очистить не только слизистую оболочку полости носа, но и пазухи. Промывание помогает уменьшить отек, удалить слизь и восстановить ее естественный отток.



Можно ли прогревать гайморовы пазухи при гайморите?

Тепловые и физиотерапевтические процедуры при гайморите назначает лечащий врач с учетом стадии воспалительного процесса. Если во время осмотра имеются признаки гнойного воспаления, то вначале нужно пройти полный курс медикаментозного лечения: промывание пазух носа, противовоспалительную терапию, антибиотикотерапию. И только по мере стихания воспалительного процесса можно подключать тепловые и другие физиотерапевтические процедуры, так как в острый период они могут только усиливать отек, а с ним и усугублять тяжесть заболевания.



В каких случаях врач будет делать прокол гайморовых пазух?

На сегодняшний день пункция верхнечелюстной пазухи (прокол) уже не является распространенным методом лечения гайморита. Она назначается в сложных случаях, когда не получается вывести гной из пазух с помощью промывания и консервативного лечения, выраженной боли в области пазух. Показания для пункции:

полная непроходимость соустий;

выраженный гнойный процесс (определяется на основании рентгенограммы);

развитие осложнений.

К счастью, в большинстве случаев очистить пазухи от патологического отделяемого , уменьшить воспаление и отек можно гораздо более безопасно и эффективно.



Всегда ли при гайморите необходимо принимать антибиотики?

Системные антибактериальные препараты на сегодняшний день назначаются пациентам с гайморитом только при подтверждении того, что заболевание вызвано бактериальной микрофлорой. Авторами Европейских рекомендаций по лечению острого риносинусита EPOS 2020 разработаны четкие критерии, которые позволяют с высокой точностью предположить бактериальный процесс. Они включают в себя наличие у пациента 3-х и более симптомов из перечисленных:

Лихорадка выше 38 0 С;

Наличие гнойного отделяемого из полости носа;

Лицевые боли;

Наличие «второй волны» в течении заболевания;

Изменения в клиническом анализе крови (повышение СОЭ и СРБ).

В остальных случаях антибиотики использоваться не должны, что подтверждено современными рекомендательными документами (EPOS 2020), в которых проанализирован весь мировой опыт лечения риносинуситов.



Как эффективно вылечить гайморит?

При лечении затяжного насморка и гайморита широко применяются муколитические препараты растительного происхождения. Растительные муколитики снижают вязкость и эластичность отделяемого из носа и способствуют естественному очищению придаточных пазух. Одним из наиболее эффективных представителей этой группы является Синупрет® – немецкий лекарственный препарат для лечения насморка и риносинусита. Состав лекарства эффективен и безвреден. Он включает в себя корень горечавки, цветы первоцвета, траву щавеля, цветы бузины, траву вербены. Лекарственные растения способствуют уменьшению воспаления в пазухах, устранению насморка, облегчению носового дыхания, головной и лицевой боли. В дополнение к этому Синупрет® обладает противовирусными и иммуномодулирующими свойствами, благодаря чему активирует защитные силы организма и помогает ему бороться с инфекцией. Препарат эффективен на любой стадии течения заболевания – от начальных катаральных до серьезных гнойных проявлений, может применяться для лечения гайморита как у детей, так и у взрослых.

Синупрет® выпускается в различных формах:

сироп для детей с 2-х лет и взрослых,

капли для детей с 2-х лет и взрослых,

таблетки для детей с 6 лет и взрослых «Синупрет®» и таблетки для детей с 12 лет и взрослых (Синупрет® Экстракт для лечения острого неосложненного синусита и Синупрет® Форте для лечения острого и хронического синусита).

Препараты в таблетках имеют разную концентрацию лекарственных трав и отличаются способом производства. Любой человек может выбрать нужную ему форму выпуска Синупрета®.

Литература:

1. А. И. Крюков, М. Е. Студеный, М. Е. Артемьев, П. Л. Чумаков, Д. А. Рынков, Д. С. Горин. Лечение пациентов с риносинуситами: возможности консервативного и оперативного воздействия. «Медицинский совет» №11, 2012

2. В. М. Зайцев. Гайморит - симптомы и лечение. https://probolezny.ru/gaymorit/, 2021

3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства Синупрет® для специалистов