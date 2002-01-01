Каковы основные проявления ринита?

Тот, кто говорит, что насморк (ринит) – это легкое заболевание, перестает так считать при первом же столкновением с ним на собственном примере. Длительность обычного инфекционного насморка обычно составляет не более 7-10 дней. Хронический насморк длится гораздо дольше – более 12 недель. Он характеризуется стойким повреждением слизистой оболочки полости носа и необходимостью частого применения медикаментов для сохранения свободного дыхания. Поэтому так важно сразу и основательно лечить ринит, а не ждать, пока он пройдет сам.



Каковы основные причины ринита?

Как бы мы не грешили на плохую погоду, легкую одежду и прогулку зимой без шапки и рукавиц, сами по себе эти моменты не являются главной причиной для появления насморка. Основной причиной развития болезни является попадание в организм патогенных микроорганизмов (вирусов и бактерий), воздействие аллергенов на слизистую оболочку носа, а также снижение местного и общего иммунитета. Симптомы ринита возникают из-за развития местной воспалительной реакции. Она проявляется покраснением, отеком, затруднением дыхания, заложенностью и обильным слизистым или слизисто-гнойным отделяемым из носа. С одной стороны, воспаление является защитной реакцией. Она сопровождается насыщением слизистой оболочки лимфоцитами, которые борются с инфекцией. С другой стороны, при воспалении нарушается система очищения слизистой с помощью мукоцилиарного транспорта, слизь «забивает» носовые ходы и пазухи и способствует присоединению бактериального воспаления и, как следствие, развитию осложнений и затяжному течению болезни.



Как отличить бактериальный и вирусный риниты?

Прежде всего нужно понимать, что в 95% случаев запускают заболевание именно вирусы, а бактерии “присоединяются” к процессу уже спустя какое-то время. Поэтому ключевой момент - это умение распознать этот переход. Ответ на этот вопрос важно знать для правильного выбора лечения. От этого напрямую будет зависеть, как быстро снова вернется хорошее самочувствие.

Проявления, характерные для бактериального процесса:

Так называемые 2 волны заболевания, когда после улучшения Вам снова становится хуже, усиливаются все симптомы, в том числе повышается температура выше 38°С.

Выделения из носа становятся густыми и окрашиваются в бледно-желтый или даже в желто-зеленый цвет. В особенности, если выделения преимущественно односторонние.

При этом появляется сильная боль в области лица, которая более выражена с одной стороны.

В этой ситуации лечение назначает врач. Если причиной риносинусита стали бактерии, то лечение проводят с помощью следующих медикаментов: антибиотики; сосудосуживающие капли или спреи; растительные секретолитики. При вирусном риносинусите антибиотики не только не целесообразны, но даже могут принести вред.



Как отличить ринит от других заболеваний носовой полости?

О чем еще можно подумать, если ринит сопровождается не только обильными слизистыми или слизисто-гнойными выделениями, но и заложенностью носа?

Озена (зловонный насморк) – атрофический ринит, сопровождающийся неприятным запахом из носа. Инородное тело полости носа – сопровождается выделениями из одной половины носа и/или односторонней заложенностью. Особенно часто отмечается у детей. Травма – характеризуется кровянистыми выделениями из носа.

При подозрении на эти заболевания лучше всего не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к врачу.



Почему при рините нужно принимать Синупрет®?

При применении лекарственного средства Синупрет® насморк проходит быстрее, а риск развития бактериального процесса уменьшается. В состав Синупрета® входят: корень горечавки, цветы первоцвета, трава щавеля, цветы бузины, трава вербены. Активные компоненты этих растений дополняют друг друга по своим фармакологическим свойствам, и все вместе более эффективны, чем по-отдельности. Перечисленные лекарственные растения устраняют заложенность носа, способствуют выведению отделяемого, облегчают носовое дыхание, уменьшают головную и лицевую боль, снижают воспаление. При этом лечение Синупретом® безопасно, и даже у пациентов со склонностью к аллергии он переносится очень хорошо. Выбирая Синупрет® в качестве основного средства для лечения насморка, в некоторых случаях можно обойтись без других медикаментов. При этом лечение будет полностью натуральным и эффективным. Применять средство могут как взрослые, так и дети с 2-х лет.

