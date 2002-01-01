Как влияет кондиционер на насморк?

Нет ничего лучше прохладного воздуха дома или в машине в жару☀️.

В этом случае выручают кондиционеры. Они охлаждают воздух в помещении, делая его на несколько градусов меньше, чем на открытом воздухе.

Все бы ничего, но во время знойного лета холодный воздух 🌬 из кондиционера может подорвать здоровье.

Не стоит сразу отказываться от этого прибора. Просто нужно соблюдать меры предосторожности, которые обеспечат комфортное пребывание в помещении без вреда для здоровья.

1️⃣ Важно менять фильтры в кондиционере, иначе все собравшиеся бактерии и вирусы вмиг покинут его после включения.

Покидая систему кондиционирования, инфекция попадает в воздух, которым мы активно дышим, а затем в дыхательные пути. В случае, если иммунная система не справляется с возбудителями, мы заболеваем.

2️⃣ Также, лучше не снижать температуру воздуха с помощью кондиционера больше, чем на 6-7 градусов.

Дело в том, что резкий переход из одного температурного режима в другой является стрессовой ситуацией для организма.

Общее переохлаждение - одна из самых частых причин возникновения простудных заболеваний. В таких условиях снижается защитная функция иммунной системы и активизируются микроорганизмы, не проявляющие свои болезнетворные свойства при ее нормальной активности. Таким образом, заражение различными инфекционными заболеваниями происходит легче.

Частые заболевания:

🔹️ Риносинусит или насморк - в этом случае возникает простудный ринит, о котором мы писали ранее в посте.

🔹️ Ангина - заболевание, при котором воспалительный процесс локализуется в небных миндалинах (гландах). Небные миндалины являются частью нашей иммунной системы и берегут организм от инфекции.

🔹️ У женщин распространенным результатом переохлаждения бывает цистит - воспаление мочевыводящей системы.

Лучший вариант - не болеть и относиться с осторожностью к кондиционерам. Если же вы простыли, посетите врача для назначения лечения.