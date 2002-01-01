Почему возникает риносинусит?

Болеть никому не нравится, даже если это – обыкновенный насморк. Он лишает человека возможности нормально дышать, ухудшает самочувствие, мешает работать и, вопреки расхожему мнению, далеко не всегда проходит за одну неделю. Всех, кто хоть раз столкнулся с насморком, особенно, с его затяжным течением, волнует вопрос: отчего возникает риносинусит и как его побыстрее вылечить?



Как можно заболеть ринитом или риносинуситом?

Ринит — это воспаление слизистой оболочки носа, которое проявляется покраснением, отеком, затруднением дыхания, заложенностью носа и обильным слизистым или слизисто-гнойным отделяемым. При этом воспалительный процесс, как правило, уже в первые дни распространяется на придаточные пазухи, и правильно называть заболевание не ринит, а риносинусит. «Подхватить» риносинусит можно, прогулявшись по улице и оказавшись в контакте с заболевшим человеком. Немаловажную роль в развитии насморка играет также снижение иммунитета на фоне переохлаждения, повторных ринитов, а у детей увеличения аденоидов. Не стоит списывать со счетов влияние экологии и климата – повышенная сухость или, наоборот, влажность воздуха, резкие перепады температур, сквозняки, влияние кондиционеров или отопительных приборов, воздействие профессиональных вредностей (пыли, газа, пара, химических факторов) может приводить к развитию риносинусита. Причиной насморка может также стать аллергическая реакция. И, наконец, ринитом может сопровождаться травма или медицинское вмешательство, проведенное в полости носа.



Каковы основные причины ринита (риносинусита)?

В зависимости от факторов, вызвавших заболевание, выделяют следующие виды ринита:

Инфекционный ринит. Его причиной являются патогенные вирусы и бактерии.

Идиопатический (вазомоторный) ринит. Причиной постоянной заложенности носа являются перепады температуры, влажности воздуха, резкие запахи.

Аллергический ринит. В его развитии основную роль играют вещества, в ответ на которые развивается аллергическая реакция. Например, частички пыли, пыльца, аллергены животных, некоторые пищевые продукты.

Профессиональный ринит. Развивается при воздействии профессиональных вредностей на слизистую оболочку полости носа.

Медикаментозный ринит. Его можно «заполучить», если человек злоупотребляет назальными сосудосуживающими или гормональными препаратами.

Травматический ринит.

Риносинусит может также развиваться на фоне других общих заболеваний организма (например, муковисцидоз). Ему также могут способствовать некоторые анатомические особенности, например, искривление носовой перегородки. Практически все известные риносинуситы имеют похожие симптомы. Наиболее часто встречается инфекционный риносинусит (70-90%).



Почему люди чаще болеют риносинуситом в холодное время года?

С приходом холодов в природе более активно начинают циркулировать разнообразные вирусы – риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, вирусы гриппа и парагриппа и многие другие. Поэтому шанс «встретиться» с ними возрастает. Легкость передачи воздушно-капельным путем и снижение иммунитета на фоне погодных колебаний и более частых, чем летом, простуд довершают картину. Внедрившись в слизистую оболочку дыхательных путей при недостаточно активном лечении вирусы «дают дорогу» бактериям, риносинусит затягивается и начинаются осложнения. Поэтому к лечению даже, казалось бы, банального насморка нужно подойти максимально ответственно.



Как правильно лечить инфекционный риносинусит?

Основная задача лечения – устранить причину (инфекцию), уменьшить воспаление, разжижить секрет, чтобы он не застаивался в пазухах, и восстановить носовое дыхание. Для этого применяется ряд препаратов:

1. Солевые растворы для промывания носовой полости;

2. Сосудосуживающие назальные капли и спреи (важно помнить, что их можно применять не более 3-5 дней)!

3. Антибиотики (только при подтвержденном бактериальном риносинусите);

4. Растительные муколитики.

Для полноценного лечения риносинусита кроме применения сосудосуживающих средств, которые только уменьшают проявления заболевания, в схему лечения важно включать комплексные препараты, обладающие противовоспалительным, противоотечным и секретолитическим действием. Примером может быть немецкий растительный препарат Синупрет®. Лекарство помогает выводить отделяемое не только из носа, но и пазух, уменьшает воспаление, снимает отек, восстанавливает свободное дыхание.



Синупрет® против риносинусита

Синупрет® содержит корень горечавки, траву вербены и щавеля, цветки первоцвета и бузины. Помимо перечисленных выше эффектов Синупрет® обладает противовирусной и иммуномодулирующей активностью. Его эффективность подтверждена большим количеством научных исследований. Благодаря естественному составу и многообразию лечебных эффектов, Синупрет® имеет преимущество перед синтетическими муколитиками. Нужно отметить, что за последние 15 лет в Европе (EPOS 2007, 2012, 2020 (European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps)) степень доказательности эффективности фитопрепаратов в лечении вирусных риносинуситов была поднята до категории 1b. Это означает, что прием Синупрета® может быть даже эффективнее, чем применение сосудосуживающих средств или синтетических препаратов с аналогичным действием. Доказано, что Синупрет® быстро восстанавливает свободное дыхание и нормализует защитные свойства эпителия дыхательных путей. Лекарство можно использовать как в комплексном лечении , так и отдельно, в качестве монотерапии.

