Чем опасен насморк? Проблема, которая может выйти из-под контроля
Хотя и существует поговорка, что насморк 🤧 проходит без лечения на 7-й день, медики единодушны: его нужно обязательно лечить!
Ведь насморк – это воспаление слизистой оболочки носа. Медицинское название насморка – ринит, риносинусит.
Каким он бывает и как с ним справиться?
Выделяют:
🔹простудный насморк;
🔹аллергический насморк.
Любой насморк может быть острым и хроническим. Сегодня мы рассмотрим простудный ринит.
Для лучшего понимания природы насморка расскажем, как он развивается.
✅ Внутренняя оболочка носа производит слизь, которая убивает микроорганизмы, попадающие с воздухом.
✅ За счёт ресничек мерцательного эпителия слизь постоянно движется по направлению от носовых ходов к гортани.
✅ Когда в организм попадает инфекция, количество слизи увеличивается.
✅ Реснички перестают справляться со своей работой, слизистая оболочка отекает, а отделяемое накапливается в полости носа. Появляется насморк.
Если «прозевать» этот момент и не начать лечение, воспаление может пойти дальше и спровоцировать развитие синусита.
Заподозрить синусит можно, если насморк протекает на фоне ОРВИ и длится более 10 дней.
Лечение острого ринита направлено на восстановление носового дыхания.
1️⃣ Первое, что нужно сделать – очистить слизистую оболочку носа специальным солевым раствором.
2️⃣ Второе – закапывать сосудосуживающие средства в течение 3-х дней.
3️⃣ Третье – использовать растительный препарат Синупрет. Он улучшает работу ресничек мерцательного эпителия и уменьшает воспаление.
В состав Синупрета входят 5 компонентов: корень горечавки, цветки первоцвета, трава щавеля, цветки бузины и трава вербены.
По наблюдениям учёных, выздоровление на фоне приёма Синупрета наступает в 2 раза быстрее.
В следующий раз более подробно расскажем о Синупрете и аллергическом насморке.