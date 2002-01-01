Чем опасен насморк? Проблема, которая может выйти из-под контроля

Хотя и существует поговорка, что насморк 🤧 проходит без лечения на 7-й день, медики единодушны: его нужно обязательно лечить!

Ведь насморк – это воспаление слизистой оболочки носа. Медицинское название насморка – ринит, риносинусит.

Каким он бывает и как с ним справиться?

Выделяют:

🔹простудный насморк;

🔹аллергический насморк.

Любой насморк может быть острым и хроническим. Сегодня мы рассмотрим простудный ринит.

Для лучшего понимания природы насморка расскажем, как он развивается.

✅ Внутренняя оболочка носа производит слизь, которая убивает микроорганизмы, попадающие с воздухом.

✅ За счёт ресничек мерцательного эпителия слизь постоянно движется по направлению от носовых ходов к гортани.

✅ Когда в организм попадает инфекция, количество слизи увеличивается.

✅ Реснички перестают справляться со своей работой, слизистая оболочка отекает, а отделяемое накапливается в полости носа. Появляется насморк.

Если «прозевать» этот момент и не начать лечение, воспаление может пойти дальше и спровоцировать развитие синусита.

Заподозрить синусит можно, если насморк протекает на фоне ОРВИ и длится более 10 дней.

Лечение острого ринита направлено на восстановление носового дыхания.

1️⃣ Первое, что нужно сделать – очистить слизистую оболочку носа специальным солевым раствором.

2️⃣ Второе – закапывать сосудосуживающие средства в течение 3-х дней.

3️⃣ Третье – использовать растительный препарат Синупрет. Он улучшает работу ресничек мерцательного эпителия и уменьшает воспаление.

В состав Синупрета входят 5 компонентов: корень горечавки, цветки первоцвета, трава щавеля, цветки бузины и трава вербены.

По наблюдениям учёных, выздоровление на фоне приёма Синупрета наступает в 2 раза быстрее.

В следующий раз более подробно расскажем о Синупрете и аллергическом насморке.