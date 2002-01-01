Три шага в лечении острого ринита и риносинусита

Если человек «подхватил» насморк, естественно, у него есть желание избавиться от него как можно быстрее. При этом далеко не всегда лечение ринита требует немедленного обращения к врачу. Подсчитано, что примерно 50% населения лечит ринит самостоятельно. Разбираем по полочкам, когда все же нужно обращаться к врачу и какие лекарства можно применять при насморке самостоятельно.



Как облегчить симптомы острого ринита?

Лечение острого ринита должно быть направлено на устранение воспалительного процесса в слизистой оболочке носа и носовых пазух, а также борьбу с вирусами или бактериями, вызвавшими насморк. Все мы помним «проверенные» рецепты при рините: попарить ноги в течение 15 минут; поставить горчичники к пяткам; пить горячий чай с медом и лимоном. Все эти способы хороши как «отвлекающие» процедуры, активирующие иммунитет. Однако быстрое и эффективное лечение ринита в домашних условиях невозможно без использования аптечных препаратов. В Европе еще в 1986 году было проведено исследование, когда после назначения врачом средств безрецептурного отпуска пациент отправился в аптеку и повторно излагал провизору свои жалобы. В результате рекомендации провизора по выбору лекарств практически совпадали с назначениями врача.



В каких случаях нужно принимать антибиотики при рините?

Не секрет, что в наше время антибиотики часто назначаются избыточно. Нередко человек и сам приобретает в аптеке безрецептурные антибиотики, чтобы заболевание «побыстрее прошло». Однако в 90% случаев причиной острого ринита являются вирусы, на которые антибиотики не действуют. Поэтому, если заболевание длится 1-2 дня, то, вероятно, применять эту группу препаратов не стоит. Подозревать присоединение бактериальной инфекции нужно, если симптомы ринита, несмотря на лечение, длятся более 7-10 дней, либо сопровождаются симптомами бактериального риносинусита: заложенностью и слизисто-гнойными выделениями из носа; головной болью, в особенности , если эти симптомы односторонние; повышением температуры свыше 38°С; давящей болью в области висков, глаз, лба; затрудненным дыханием через нос; ухудшением обоняния и вкусовых ощущений; шумом и заложенностью в ушах. Необходимость назначения антибиотиков может быть также связана с вероятностью других осложнений, которые развиваются при длительном насморке (отит, тонзиллит, бронхит, воспаление легких). В этих случаях важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.



Как быстро вылечить насморк?

В основе успешного лечения ринита лежит соблюдение всех рекомендаций, указанных в инструкции к лекарственным средствам. Важным моментом является также по возможности выбор натуральных средств и средств растительного происхождения, что делает лечение еще более эффективным и безопасным. Начинать лечение нужно сразу после появления первых симптомов заболевания. Для быстрого избавления от ринита нужно сделать всего три шага.



Шаг первый: промывание полости носа.

Для того, чтобы эффективнее работали другие местные препараты, слизистую оболочку полости носа нужно предварительно очистить от слизи и корок. Для этого хорошо подходит ирригационная терапия – промывание солевым раствором (физиологическим или гипертоническим). Такие растворы очищают и увлажняют слизистую оболочку полости носа и поддерживают ее нормальное физиологическое состояние. Применение ирригационной терапии ускоряет восстановление функции мерцательного эпителия слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. За счет содержащихся в растворах микроэлементов происходит разжижение слизи, восстанавливается движение ресничек и улучшается функция желез мерцательного эпителия. Обычно ЛОР-врачи советуют пациентам промывать нос в лечебных целях 3 раза в сутки, причем заключительную процедуру желательно проводить на ночь.



Шаг второй: закапывание местных сосудосуживающих средств.

Обычно при остром рините в обязательном порядке назначают местные сосудосуживающие средства. Они быстро восстанавливают носовое дыхание, но применять эту группу средств нужно с осторожностью. Иногда они вызывают местное раздражение, что приводит к повреждению чувствительной слизистой оболочки и микротравмам. Сосудосуживающие капли и спреи могут также вызывать чувство сухости и жжения. К ним легко развивается привыкание, поэтому применять такие средства взрослому человеку рекомендуют не более 3-5 дней. У детей их используют в специальной детской дозировке под контролем взрослых и не более 3-х дней. Злоупотребление этой группой лекарств может привести к «синдрому рикошета» и развитию медикаментозного ринита, с которым очень трудно бороться. Поэтому при насморке рекомендуется использовать растительные муколитики, такие, как Синупрет®.



Шаг третий: применение фитопрепарата Синупрет®.

Самое неприятное при рините – густой вязкий секрет. Именно он нарушает отток и вентиляцию в околоносовых пазухах, затрудняет дыхание и является питательной средой для патогенных бактерий. Поэтому мало просто промывать и закапывать нос, нужно устранять воспаление изнутри. Сделать это эффективно и безопасно можно с помощью немецкого растительного средства Синупрет®. В его составе – только лекарственные травы, отсутствуют синтетические компоненты. После его приема происходит быстрое разжижение и выведение слизи, уменьшение воспаления, что очень важно для успешного лечения ринита и риносинусита, а также профилактики осложнений. При этом лекарство обладает спазмолитическим, противовирусным и иммуномодулирующим действием. Сочетание эффектов препарата приводит к очищению полости носа и пазух от слизи и восстановлению свободного дыхания. Синупрет® нормализует защитные свойства эпителия дыхательных путей, ускоряет выздоровление и снижает вероятность развития осложнений. Поэтому все, кто хочет надежно и без последствий избавиться от ринита, включают Синупрет® в схему лечения.

