Риносинусит: причины, основные симптомы и лечение

Насморк, заложенность носа и головная боль – типичные признаки простуды. Но, по данным ученых, они же могут говорить о таком заболевании, как риносинусит. Это недуг, характеризующийся одновременным воспалением слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух. По данным КТ, при простуде он отмечается в 90% случаев.



Почему возникает риносинусит?

В США около 15% взрослого населения страдает риносинуситом. В России эта патология выявляется в 15-36% случаев. Запускают развитие заболевания вирусы или бактерии. Вирусы являются наиболее частыми возбудителями риносинусита (в 90% случаев). В их числе риновирусы, респираторно-синцитиальные, аденовирусы, коронавирусы. Под их воздействием на мерцательный эпителий полости носа и придаточных пазух эпителиальные клетки «лысеют» (теряют реснички), эпителий становится рыхлым, сосуды расширяются и развивается отек слизистой оболочки. Происходит активный выброс медиаторов и цитокинов, развивается воспалительная реакция. В результате этого нарушается аэрация синусов, происходит избыточная выработка слизи и ее скопление в просвете полости носа и пазух. Если не справиться с воспалением в кратчайшие сроки, возможно присоединение бактериальной инфекции. По данным многочисленных исследований, основными возбудителями бактериального риносинусита являются Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis.

Таким образом, наиболее важными факторами развития риносинусита являются воспаление и отек слизистой оболочки полости носа и пазух, нарушение их аэрации и дренирования на фоне вирусной и бактериальной инфекции.



Какие признаки говорят о риносинусите?

В зависимости от длительности заболевания различают:

острый риносинусит (длительность болезни менее 12 недель и полное исчезновение симптомов после выздоровления);

рецидивирующий риносинусит (от 1 до 4 эпизодов острого синусита в год, периоды между обострениями длятся не менее 8 недель, в это время симптомы заболевания отсутствуют, лечение не проводится);

хронический риносинусит (наличие симптомов в течение более чем 12 недель).

Симптомы острого риносинусита и признаки обострения хронического одинаковы. Согласно европейским рекомендациям по риносинуситу (European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps (EPOS)), клинический диагноз ставится при наличии следующих симптомов:

затруднение носового дыхания;

наличие выделений из полости носа;

ощущение давления или боль в лицевой области;

также снижение обоняния;

лихорадка.

Помимо перечисленных симптомов, при риносинусите отмечаются признаки общей интоксикации: слабость, утомляемость, снижение аппетита.



Чем может осложняться риносинусит?

Вирусный риносинусит при своевременном лечении не представляет опасности. А вот наслоение бактериальной инфекции может вызывать серьезные осложнения, особенно, если ее не лечить или лечить неправильно. Осложнения риносинусита возникают из-за распространения инфекции внутрь кости и черепа через тонкие стенки пазух, или гематогенным путем. Наиболее серьезные осложнения риносинусита:

орбитальный абсцесс;

остеомиелит;

менингит;

тромбоз кавернозного синуса.

Раннее обнаружение этих осложнений жизненно важно. Сигналами развития осложнений при риносинусите могут быть:

лихорадка;

отек век;

сильная лицевая и головная боль;

чувствительность к свету;

двоение и снижение остроты зрения.

Если вы переносите простуду и риносинусит и замечаете подобные симптомы – срочно обратитесь к врачу!



Какие обследования нужно сделать при подозрении на риносинусит?

В первую очередь в этом случае необходимо обратиться к ЛОР-врачу. На приеме врач может уточнить жалобы и длительность заболевания, проведет осмотр (риноскопию): слизистая оболочка носа может быть красной, отечной, в носовых ходах – слизистые или гнойные выделения; назначит дополнительные обследования.

Эндоскопическое обследование поможет более подробно осмотреть отдельные участки полости носа.

Рентгенографическое исследование: позволяет оценить наличие патологического процесса в верхнечелюстных и лобных пазухах (проявляется затемнением в соответствующей пазухе на рентгеновском снимке).

В сложных случаях проводится КТ (компьютерная томография) околоносовых пазух.

При необходимости прибегают к диагностической пункции пазухи. Однако эта процедура устарела и на сегодняшний день применяется крайне редко. Установить факт присоединения бактериальной инфекции помогает микробиологическая диагностика (посев отделяемого из полости носа на флору и чувствительность к антибиотикам) и общий анализ крови.



Как лечить риносинусит?

Важно помнить, что острое гнойное (бактериальное) воспаление придаточных пазух носа развивается только в 3–5% случаев, поэтому к включениям в схему лечения антибиотиков стоит относиться с осторожностью. Не менее осторожно следует относиться и к физиопроцедурам (в том числе к прогреваниям в домашних условиях) на фоне острого процесса. Их лучше всего выполнять по назначению врача в периоде восстановления, чтобы не усугубить тяжесть течения заболевания. Медикаментозное должно быть направлено на уменьшение воспаления в придаточных пазухах носа, разжижение густого секрета и улучшение его выведения из пазух, воздействие на вирусную инфекцию. С этими задачами хорошо справляется Синупрет® - растительный препарат, обладающий комплексным действием (производства компании «Бионорика», Германия).

Синупрет® содержит в составе экстракты корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены. Он обладает противовоспалительным, секретолитическим и иммуномодулирующим эффектами. Применение Синупрета® способствует разжижению густой слизи, уменьшению отека слизистой оболочки и восстановления свободного дыхания. Кроме того, Синупрет® повышает активность реснитчатого эпителия и ускоряет восстановление слизистой оболочки и освобождение пазух от патологического содержимого, обладает противовирусной активностью. В связи с доказанной эффективностью, препарат Синупрет® при риносинуситах рекомендуют к применению значимые европейские руководства EPOS и IDSA.

Синупрет® выпускается в трех формах – сиропе, каплях и драже. Длительность применения препарата определяется клинической картиной заболевания, обычно она составляет 7-14 дней.

Также в качестве симптоматического лечения при синуситах применяются:

солевые растворы или растворы с морской водой для промывания полости носа;

сосудосуживающие капли и спреи в нос;

нестероидные противовоспалительные средства для купирования лихорадки и головной боли;

местные гормональные препараты.

Однако применение этих лекарств связано с известными ограничениями. Например, сосудосуживающие капли применяют коротким курсом (не более 5-7 дней), а гормональные спреи назначают только после 10-го дня заболевания, когда в организме уже нет вирусов, чтобы не угнетать противовирусный иммунитет. Антибиотики и вовсе назначают в редких случаях при подтвержденной бактериальной природе риносинусита. Поэтому всегда необходимо помнить про такие лекарства, как Синупрет®, которые действуют комплексно и лечат причину болезни, а не только снимают симптомы.

