Исследования эффективности препарата Синупрет®
В комплексном лечении риносинусита для того, чтобы воспаление прошло быстрее, широко применяется фитотерапия. Хороший выбор в этой ситуации – немецкий растительный лекарственный препарат Синупрет®. В его состав входят экстракты корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены. Как работает это лекарство?
Насколько распространен риносинусит?
На сегодняшний день риносинусит является одним из самых распространенных инфекционных заболеваний. Установлено, что насморк (риносинусит) возникает при ОРВИ приблизительно в 90% случаев. Вирусы повреждают слизистую оболочку как носа, так и придаточных пазух и нарушают их защитную функцию, в результате чего появляются заложенность носа, насморк, тяжесть в пазухах и головная боль. При этом только в 1-2% случаев при риносинусите требуется назначение антибиотиков. Поэтому лечение в первую очередь направлено на облегчение симптомов заболевания, снижение воспаления, улучшение носового дыхания, восстановление работы мукоцилиарного транспорта и освобождение полости носа и пазух от слизи. С этими задачами справляется комплексная терапия, в состав которой входит и растительный препарат Синупрет®.
Синупрет® – препарат выбора для лечения риносинусита
В состав Синупрета® входят пять активных компонентов: корень горечавки, цветы первоцвета, трава щавеля, цветы бузины, трава вербены. В результате приема препарата Синупрет® уменьшается воспаление, восстанавливается функция слизистой оболочки полости носа, разжижается и выводится густой секрет из дыхательных путей, возвращается свободное дыхание. Стоит также отметить его противовирусное и иммуномодулирующее действие. Благодаря этим свойствам Синупрет® помогает как при синуситах, так и при насморке на фоне острых респираторных заболеваний, а также способствует профилактике осложнений.
Доказательства эффективности препарата Синупрет®
Эффективность препарата Синупрет® научно доказана.
● В ходе исследований B. Glatthaar и V. Christoffel в 1998 г. подтверждено, что экстракты травы вербены и цветов примулы, входящие в состав препарата Синупрет®, уменьшают распространение вирусов гриппа, респираторно-синцитиального вируса и парагриппа.
● В результате анализа рандомизированных контролируемых исследований, проведенного швейцарскими учеными в 2006 г., установлено, что на фоне приема препарата Синупрет® выздоровление наступало быстрее в 61,1% случаев.
● В исследовании F. Virgin et al. 2010 г. доказано противовоспалительное, противоотечное и секретолитическое действие препарата Синупрет® на слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Под воздействием Синупрета® улучшается трансэпителиальный транспорт ионов. Ионы хлора выделяются быстрее и пассивно несут с собой молекулы воды. Это приводит к увлажнению золь-гелевой фазы слизи, она разжижается и возвращается к физиологическому уровню вязкости. Система очищения слизистой оболочки вновь работает.
Кроме перечисленных экспериментальных работ в литературе можно найти много клинических исследований российских, белорусских и зарубежных авторов, которые также подтверждают эффективность и безопасность препарата Синупрет®.
Стандарты лечения
В 2020 г. Европейское ринологическое общество (European Rhinologic Society) опубликовало обновленные рекомендации по лечению острого и хронического синусита и назальных полипов (European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps - EPOS 2020).
В этом документе представлены самые актуальные, основанные на подходах доказательной медицины рекомендации по лечению пациентов с острым и хроническим риносинуситом. EPOS 2020 разработаны для врачей, медсестер, фармацевтов и самих пациентов. В документе прописаны комплексные рекомендации по лечению риносинусита на каждом из перечисленных этапов:
ответственное самолечение,
первичная медицинская помощь,
вторичная и специализированная медицинская помощь.
Особенно подчеркивается осторожность применения антибиотиков при лечении риносинуситов. Это очень актуально с учетом роста антибиотикорезистентности, а также того факта, что в антибиотикотерапии нуждается не более 1-2% случаев риносинуситов. Средством, которое может применяться как самостоятельно, так в комплексной терапии риносинусита, признан немецкий растительный препарат Синупрет®. По данным EPOS 2020 уровень доказательности Синупрета® составляет 1b, а сила рекомендаций – уровень А.
Доказано и проверено опытом
Синупрет® быстро уменьшает симптомы ринита и риносинусита, предотвращает развитие бактериальных осложнений и ускоряет выздоровление. Синупрет® выпускается в различных формах: сиропе для детей с 2-х лет и взрослых, каплях для детей 2-х лет и взрослых, таблетках для детей с 6 лет и взрослых (Синупрет®) и таблетках для детей с 12 лет и взрослых (Синупрет® Экстракт, который применяется для лечения острого неосложненного синусита, и Синупрет® Форте, предназначенный для лечения как острого, так и хронического синусита). Препараты в таблетках отличаются друг от друга концентрацией действующих веществ и способом производства. Каждый покупатель может выбрать форму выпуска Синупрета®, которая подходит именно для него.
