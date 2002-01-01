Хронический синусит: описание болезни, основные симптомы и лечение

Насморк, заложенность носа, тяжесть в области проекции околоносовых пазух, головная боль? Только недавно, казалось бы, вылечили синусит и вот опять все по кругу? Опасаетесь, что процесс стал хроническим? Это вполне вероятно, если симптомы синусита длятся более 12 недель и периодически возвращаются в течение года. Возможно ли восстановить прежнее здоровое состояние и как это сделать?



Чем отличается хронический синусит от острого синусита?

Острый синусит практически всегда возникает на фоне ОРВИ. Наиболее частыми возбудителями являются риновирусы, коронавирусы, аденовирусы, вирусы гриппа и парагриппа. Заболеть острым риносинуситом может любой человек, а длится заболевание столько же, сколько времени протекает респираторная инфекция.

В случае с хроническим синуситом все обстоит не так просто. До сих пор он таит в себе немало загадок для ученых. Причины и процесс развития на уровне клетки хронического синусита до сих пор пристально изучаются. Установлено, что хронический процесс чаще всего развивается при наличии анатомических аномалий строения челюстно-лицевой области, генетической предрасположенности, склонности к аллергическим реакциям, сниженного иммунитета. На этом фоне легче возникает ОРВИ и присоединение бактериальной флоры.

Хронический риносинусит представляет собой волнообразное чередование стадий обострения и ремиссии. При осмотре у ЛОР-врача при хроническом риносинусите довольно часто выявляются искривление носовой перегородки, дополнительное соустье верхнечелюстной пазухи, полипы и другие состояния, препятствующие дренированию околоносовых пазух и способствующие застою в них секрета.



Чем опасен хронический синусит?

На фоне хронического воспаления и отека происходят повреждение мерцательного эпителия, блок естественных соустий пазух, нарушение их аэрации, скопление патологического секрета, и как итог – патологические изменения в слизистой оболочке полости носа и пазух. Состояние носовых ходов и околоносовых пазух становится еще хуже, растут новые полипы, которые затрудняют проведение воздуха и выведение отделяемого, присоединяются новые инфекции. Разорвать этот «замкнутый круг» бывает очень сложно, для этого нередко приходится прибегать к оперативному лечению. Первостепенная задача в лечении - снять обострение и максимально продлить ремиссию.



Каким должно быть лечение в период обострения хронического риносинусита?

Лечение обострения хронического синусита включает в себя:

Промывание полости носа солевым раствором,

Использование сосудосуживающих капель, анальгетиков, интраназальных глюкокортикостероидов;

Применение растительных препаратов с противовоспалительными свойствами.

При присоединении бактериальной инфекции назначаются антибиотики внутрь.



Как долго лечится хронический синусит?

Если при остром синусите обычно продолжительность лечения составляет примерно 1-2 недели, то при хроническом процессе – 1,5-2 месяца. Хронический синусит долго излечивается, и есть риск того, что при малейшей простуде он будет возвращаться вновь. Поэтому, чтобы избавиться от хронического синусита, мало принимать медикаменты в периоде обострения. Нужно направить все силы на то, чтобы убрать предпосылки развития воспаления в околоносовых пазухах: вылечить аденоиды, удалить полипы, вылечить кариозные зубы, укрепить иммунитет, при необходимости провести хирургическое лечение.



Что нужно делать, чтобы избежать обострений хронического синусита?

Чтобы избежать обострений хронического синусита, необходимо соблюдать определенные меры:

Важно оберегать свой организм от переохлаждения. В случае переозлаждения вирусы и бактерии более легко активизируются.

Для укрепления иммунитета рекомендуется принимать витаминно-минеральные комплексы.

Хорошо пролечивать эпизоды ОРВИ, чтобы не получить осложнение в виде синусита.

Придерживаться здорового образа жизни, нормализовать питание и исключить вредные привычки, чтобы повысить иммунитет.

Принимать комплексный фитопрепарат Синупрет® при первых же признаках насморка.

Синупрет® обладает противовоспалительным и муколитическим действием, имеет доказанную эффективность в лечении и профилактике синусита.



Синупрет® – шаг к здоровью при хроническом синусите.

В состав Синупрета® входят компоненты нескольких лекарственных растений – корень горечавки, трава вербены и щавеля, цветы первоцвета и бузины. Благодаря Синупрету® снижается вязкость секрета, уменьшаются отек и воспаление, восстанавливается свободное дыхание и стихают симптомы обострения при хроническом синусите. Лекарство способствует восстановлению поврежденной слизистой оболочки: повышает активность мерцательного эпителия, ускоряет выведение отделяемого из пазух, активирует иммунную защиту организма. Кроме того, Синупрет® хорошо сочетается с другими медикаментами, которые используются в лечении хронического синусита. Он усиливает их эффективность и при этом способствует сокращению сроков обострения. В исследовании, проведенном в 2012 году группой европейских ученых, было показано, что при включении в схему лечения Синупрета® симптомы острого процесса купировались на 2 дня раньше, чем у пациентов, которые получали плацебо. В другом исследовании было обнаружено, что при применении Синупрета® снижалась частота рецидивов хронического синусита. Поэтому, если для Вас важно быстро и эффективно справляться с обострением хронического синусита, всегда держите Синупрет® в своей аптечке. Он поможет быстрее справиться с насморком и облегчит проявления обострения синусита, а также восстановиться после оперативного лечения на ЛОР-органах, если вам пришлось его пережить.

