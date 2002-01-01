Гайморит у детей. О чем стоит беспокоиться?

Гайморит – это воспаление верхнечелюстных придаточных (гайморовых) пазух носа. Среди всех синуситов гайморит у детей чаще всего встречается в возрасте 7-ми лет и старше (в 56 – 73% случаев). У детей в возрасте 3-х лет преобладает острое воспаление решетчатых пазух (до 80-90%), от 3-х до 7-ми лет – сочетанное воспаление решетчатых и верхнечелюстных пазух. Такое соотношение связано с возрастными особенностями строения черепа у детей. Заболеваемость гайморитом имеет выраженную сезонность – она возрастает в осенне-зимний период, когда увеличивается вероятность простудных заболеваний.



Каковы основные причины возникновения гайморита у детей?

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, респираторными инфекциями ежегодно заболевает каждый 3-й житель планеты. Слизистая оболочка полости носа первой встречает атаку патогенов. Возбудителями гайморита у детей наиболее часто являются вирусы (90 – 95%).

Гайморовы пазухи сообщаются с полостью носа посредством небольших отверстий. Из-за воспалительного отека слизистой оболочки носа и увеличения количества слизистого отделяемого происходит блокирование этих отверстий, пазухи перестают очищаться от слизи и вентилироваться. Если на этом этапе лечение запаздывает, создается благоприятная среда для размножения бактериальной микрофлоры, которая вызывает развитие гнойного воспалительного процесса.

Патогенные и условно-патогенные бактерии (гемофильная палочка, стафилококки, стрептококки, моракселлы) становятся причиной гайморита у детей в 5–10% случаев.

Еще реже гайморит вызывают атипичные возбудители (хламидии и микоплазмы), грибковая инфекция.



Как проявляется гайморит у детей?

Основные признаки гайморита у детей: повышение температуры тела до 38-39 °С, озноб, слабость, боль в области корня носа, скуловой кости со стороны поражения. Боль может отдавать в висок и усиливаться при надавливании. Беспокоят выделения из носа, затруднение носового дыхания на стороне поражения. При двустороннем воспалении дети вынуждены дышать через рот.

Выделения из носа в начале заболевания жидкие и прозрачные. В дальнейшем, если происходит присоединение бактериальной инфекции, они становятся густыми и зелеными, образуют в носовой полости сухие корки.

Если лечение начато своевременно, длительность острого гайморита у детей не превышает 7-14 дней.



К каким осложнениям может приводить плохо пролеченный гайморит у детей?

Многие родители до визита к ЛОР-врачу могут даже не подозревать, что у ребенка гайморит, и воспринимают это состояние, как обычную простуду. К сожалению, не всегда можно понять, что у ребенка болит именно область верхнечелюстной пазухи. Бывает, что воспаление гайморовой пазухи проявляется как головная боль без четкой локализации, а температура тела повышена незначительно или сохраняется в пределах нормы. При гайморите у детей симптомы могут напоминать проявления ОРВИ. Но подходы к лечению этих заболеваний разные. Последствием неправильного лечения острого гайморита у детей чаще всего может быть присоединение бактериальной инфекции.



В каких случаях необходимо делать прокол гайморовой пазухи ребенку?

Пункция верхнечелюстной пазухи при гайморите когда-то являлась распространенным методом лечения. В настоящее время хирургическое (пункционное) лечение практически не применяется. Вывести воспалительный секрет, уменьшить напряжение и отек в пазухах можно гораздо более безопасным и эффективным способом с помощью лекарственных препаратов.

Пункция может быть проведена только в редких случаях для восстановления дренажной функции верхнечелюстной пазухи при неэффективности другого лечения, выраженном гнойном процессе (определяется на основании рентгенограммы) и развитии осложнений.



Нужно ли сразу давать ребенку антибиотики при гайморите?

Поскольку в большинстве случаев гайморит у детей вызывается вирусами, необходимости в назначении антибиотиков с первого дня заболевания нет. По данным современных научных исследований, ранняя антибиотикотерапия не ускоряет выздоровление при гайморите. Кроме того, системные антибиотики негативно влияют не только на патогенную, но и на сапрофитную микрофлору, которая играет важную, в том числе и защитную функцию. Это приводит к дисбактериозу и снижению иммунитета. Применение антибиотиков оправдано только при подтвержденной бактериальной природе гайморита.



Как быстро и эффективно вылечить гайморит у ребенка?

К лечению гайморита у детей необходимо подходить комплексно: использовать противовоспалительные и жаропонижающие препараты при повышенной температуре тела, местные сосудосуживающие капли и спреи для восстановления носового дыхания (но с осторожностью и не более 3-5 дней во избежание привыкания), а также препараты для уменьшения воспаления, отека и нормализации секрета. Лучше всего благодаря комплексному механизму действия с этим справятся препараты на основе лекарственных растений.

Всех родителей волнует, насколько эффективны и безопасны лекарства, которые они приобретают для лечения гайморита у ребенка. Заслуживает внимания комплексный фитопрепарат Синупрет®. Он произведен немецкой фармацевтической компанией «Бионорика» на основе экологически чистого растительного сырья (корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены), подобранного в наиболее эффективных дозировках, и уже не один десяток лет помогает маленьким и взрослым пациентам восстановить здоровье. В результате приема лекарства происходит уменьшение воспаления и отека в придаточных пазухах носа, восстанавливается носовое дыхание, проходит головная и лицевая боль. Помимо этого, Синупрет® оказывает благоприятное влияние на иммунитет и способствует предотвращению тяжелого течения гайморита. Многочисленные клинические исследования, проведенные в России и за рубежом, показали, что Синупрет® обладает выраженным секретолитическим, противовоспалительным, антивирусным и иммуномодулирующим действием.



Что делать, чтобы ребенок не заболел гайморитом?

Воспалительные процессы в полости носа при ОРВИ в той или иной степени затрагивают и придаточные пазухи. Поэтому, чтобы не доводить до развития бактериального гайморита, нужно быстро и полноценно лечить любой насморк у ребенка. В этом также помогает фитопрепарат Синупрет®. Он уменьшает воспаление, восстанавливает эпителий дыхательных путей, облегчает выведение отделяемого и препятствует присоединению бактериальной флоры. Особенно важна хорошая переносимость Синупрета® и отсутствие нежелательных явлений при его приеме у детей. Синупрет® в сиропе и каплях может применяться с 2-х летнего возраста. Выбирайте натуральное и эффективное средство для лечения и профилактики насморка и гайморита у ребенка, такое, как Синупрет®!

Литература: