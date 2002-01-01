Этмоидит: причины, симптомы и лечение

Простуда является самым частым недугом, с которым может столкнуться каждый человек. При этом мало кто знает, что в 90% случаев при ОРВИ, сопровождающихся насморком, происходит вовлечение в воспалительный процесс придаточных пазух носа и близлежащих анатомических структур. Одним из вероятных осложнений ОРВИ может быть этмоидит – это воспаление, возникающее в клетках решетчатой кости (лат. os ethmoidale).



Как проявляется этмоидит?

Решетчатая кость находится по центру между лицевыми костями. Она граничит с носовой полостью и глазницей и отделяет носовую полость от полости черепа. Течение этмоидита напоминает по симптомам любой другой синусит. При этмоидите у человека отмечаются следующие проявления:

сильная боль у корня носа и в средней части орбиты;

головная боль;

нарушение обоняния;

затруднение носового дыхания;

выделения из носа;

отечность и покраснение век.

Также заболевшего могут беспокоить слабость, утомляемость, плохой сон, повышение температуры тела. Надо отметить, что этмоидит может возникать даже у детей раннего возраста (с 1,5 лет). Натолкнуть на мысль о воспалении решетчатых пазух у ребенка могут симптомы общей интоксикации, капризность и обильные желтые выделения из носа.



Как долго длится этмоидит?

В зависимости от длительности болезни выделяют:

острый этмоидит (длительностью менее 3-х месяцев);

рецидивирующий этмоидит (наличие 2-4 эпизода заболевания в год);

хронический этмоидит (длительностью более 3-х месяцев).

Однако при своевременном и правильном лечении часто удается купировать симптомы заболевания за 10-14 дней. Поэтому если вы заметили у себя или ребенка перечисленные выше симптомы, поспешите на прием к ЛОР-врачу и начинайте лечение! Тем более что не леченный этмодит с большой вероятностью может дать осложнения.



Чем может осложняться этмоидит?

Осложнения этмоидита разделяют на орбитальные (внутриглазничные) и внутричерепные. Частота орбитальных осложнений составляет у детей 0,5 – 14, 7%, у взрослых – 0,5-8,5%; внутричерепные осложнения наблюдаются у 1,6% заболевших. Небольшой, на первый взгляд, процент осложнений с лихвой компенсируется их тяжестью. Например, к орбитальным осложнениям относятся: реактивный отек глазницы и век, абсцесс век, периостит орбиты, ретробульбарный абсцесс, тромбоз вен орбиты. Самые опасные внутричерепные осложнения – абсцесс головного мозга, тромбоз кавернозного синуса, риногенный менингит, сепсис. С этими состояниями врачам непросто справиться даже в условиях стационара.



Какие обследования нужно сделать при подозрении на этмоидит?

При подозрении на этмоидит в первую очередь необходимо посетить ЛОР-врача. На основании характера жалоб, данных осмотра специалист сможет установить точный диагноз. Также для определения точной локализации воспаления врач может назначить рентгенограмму придаточных пазух носа, а для определения причины заболевания – общий анализ крови.



Как вылечить этмоидит быстро и эффективно?

Для лечения острого этмоидита назначают: местные сосудосуживающие препараты коротким курсом 3-5 дней; интраназальные глюкокортикостероиды (могут назначаться только у взрослых не ранее 10-го дня от начала заболевания); промывание полости носа солевым раствором. Однако это лечение больше симптоматическое, приносящее только временное облегчение. Для того, чтобы повлиять на причину болезни, уменьшить воспаление и улучшить отток слизи из придаточных пазух носа назначают комплексный фитопрепарат Синупрет® производства компании «Бионорика», Германия. И только по показаниям при наличии подтвержденной этиологии заболевания - противовирусные средства или антибиотики. Пункционное лечение этмоидита на сегодняшний день считается устаревшим и неоправданным, поскольку достижения современной фармакологии в подавляющем большинстве случаев позволяют лечить этмоидит и другие синуситы без операции.



Чем полезен Синупрет® при этмоидите?

Синупрет® имеет состав, включающий экстракты корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены в определенных пропорциях и дозировках. При этмоидите Синупрет® устраняет насморк; облегчает носовое дыхание; успокаивает головную и лицевую боль; уменьшает стекание слизи по задней стенке глотки. Лекарство действует на ключевую причину болезни - воспаление, а также укрепляет местный иммунитет. Синупрет® обладает противовоспалительным действием, разжижает густое отделяемое, улучшает работу ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей, что способствует восстановлению слизистой оболочки и улучшению ее защитных свойств. Своевременное применение Синупрета® снижает риск присоединения бактериальной инфекции, ускоряет выздоровление.

Синупрет® заслужил мировое признание. Он включен в Европейские рекомендации по лечению острого риносинусита EPOS 2020 (European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps), востребован не только за рубежом, но и в России, и в Беларуси. Лекарство получило широкое применение в лечении насморка и синусита у детей и взрослых благодаря своей эффективности и хорошей переносимости, а также способности усиливать эффекты других медикаментов, в том числе антибиотиков при необходимости их применения.



Что делать, чтобы не заболеть этмоидитом?

Для этого необходимо повышать устойчивость организма к острым респираторным заболеваниям - правильно питаться, чаще бывать на свежем воздухе, закаляться, своевременно лечить простуды. При первых же проявлениях ОРВИ, сопровождающихся насморком, и этмоидите применяйте Синупрет®. Он уменьшает воспаление и препятствует присоединению бактериальной флоры, обладает антивирусным действием. Благодаря этим свойствам Синупрет® помогает при синуситах, а также способствует профилактике осложнений.

