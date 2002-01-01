Чем опасно самолечение гайморита в домашних условиях?

Довольно часто люди, которых беспокоит длительный насморк на фоне простуды, не спешат к врачу, считая это состояние недостаточно серьезным поводом для похода в поликлинику, даже если оно сопровождается слабостью и головной болью. И только с течением времени начинают подозревать, что это, возможно, воспалены гайморовы пазухи. Но и в этой ситуации визит нередко откладывается, уже из-за боязни вероятного хирургического лечения гайморита. Но попытки вылечить заболевание самостоятельно могут привести к серьезным осложнениям.



Самые распространенные мифы о гайморите.

Стремление к лечению гайморита дома своими силами нередко связано еще и с ошибочными представлениями об этом заболевании.

Миф №1. Острый синусит – более легкое заболевание, чем гайморит.

На самом деле гайморит - это воспаление верхнечелюстной (гайморовой) пазухи, а значит синусит одной из пазух.

Миф №2. Гайморит можно вылечить самостоятельно народными методами. Например, греть пазухи солью или вареной картошкой.

К сожалению, такой подход может только усугубить состояние. В остром периоде воспаленные пазухи категорически нельзя греть. При синусите в полости носа и пазухах развивается отек, именно он затрудняет отток секрета из пазух, и создает ощущение затрудненного дыхания. Тепловые процедуры отек будут усиливать, а значит могут ухудшить течение заболевания и повысить вероятность развития тяжелых осложнений. Лечение гайморита должно проводиться под контролем врача и включает в себя целый комплекс лекарств и методик.

Миф №3. Чтобы вылечить гайморит, нужно принимать сильные антибиотики.

Антибиотики используются при бактериальном гайморите. Однако гораздо чаще лечение острого гайморита не требует назначения антибиотиков, так как в 95% случаев причина развития заболевания - вирусы. Именно они запускают воспалительный процесс в пазухах, из-за чего секрет становится вязким, трудно отделяемым. Такой секрет - отличная среда для размножения бактерий, и вот в таких условиях может развиться бактериальное воспаление. Чтобы это предотвратить в лечении в первую очередь должно уделяться внимание разжижению секрета, снятию отека и воспаления.

Миф №4. При гайморите в обязательном порядке проводится пункция.

В настоящее время представления о причинах заболевания и методах его лечения существенно изменились. Хирургическое (пункционное) лечение практически не применяется. Снять давление и отек в пазухах, вывести секрет можно гораздо более безопасным и эффективным способом.

Если продолжить следовать ошибочным установкам, легко «заработать» осложнения гайморита, с которыми справиться бывает труднее, чем с самим заболеванием.



Какие последствия могут возникнуть при неправильном лечении гайморита?

Для правильного лечения нужно понимать что происходит при риносинусите(гайморите), почему могут развиться осложнения.

В результате воспаления отекает слизистая оболочка носа и гайморовых пазух. Нарушается отделение слизи из верхнечелюстных пазух, затрудняется носовое дыхание. Патологическое отделяемое накапливается в пазухах и становится идеальной средой для размножения бактерий, что и провоцирует многие осложнения гайморита. В воспалительный процесс также могут вовлекаться соседние органы и ткани с развитием аденоидитов, тонзиллитов, отитов, конъюнктивитов. При дальнейшем распространении инфекция из гайморовых пазух может проникнуть в глазницу, полость черепа.

Следует учитывать и тот факт, что гайморовы, лобные, клиновидная, решетчатые пазухи сообщаются между собой. Поэтому при появлении воспаления в одной из них в патологический процесс могут вовлекаться и другие. В некоторых случаях развивается пансинусит, когда поражаются все околоносовые пазухи.

Иногда осложнениями гайморита могут быть такие опасные для жизни заболевания, как менингит или сепсис (заражение крови). Поэтому гайморит всегда нужно лечить под контролем ЛОР-врача.



Как определить, что у человека гайморит?

Заподозрить заболевание можно по набору следующих симптомов: повышение температуры, заложенность носа, головная и/или лицевая боль или чувство давления в проекции гайморовых пазух, нарушение восприятия запахов. Однако эти проявления могут в той или иной степени отмечаться при ОРВИ или других заболеваниях. Поэтому важно пройти осмотр у ЛОР-врача, сдать анализ крови (укажет природу заболевания – вирусную или бактериальную).



Можно ли применять лекарственные травы при гайморите?

Отвары некоторых трав могут применяться при промывании носа, однако для приема внутрь при гайморите лучше выбирать хорошо изученные комплексные лекарственные средства с доказанной эффективностью. Примером может служить немецкий фитопрепарат Синупрет®, который содержит комплекс лекарственных трав, подобранных в наиболее эффективном соотношении (первоцвета, бузины, щавеля, вербены, горечавки), обладающих противовоспалительным, муколитическим и противовирусным эффектом.



Место Синупрета® в лечении и профилактике гайморита.

Лечение гайморита в первую очередь направлено на устранение отека и восстановление естественного сообщения пазух и полости носа, а также разжижение и облегчение выведения секрета, ликвидацию воспалительного процесса. С этими задачами благодаря эффективному составу Синупрет® справляется “на отлично”. Препарат включен в Европейские рекомендации по лечению острого риносинусита EPOS 2020 и заслужил мировое признание. Лекарство приносит видимое облегчение с первых дней приема: восстанавливает носовое дыхание, устраняет головную боль и боль в области пазух, разжижает густое отделяемое.

Эффективность лечения гайморита у взрослых можно усилить, комбинируя различные формы Синупрета® в таблетках. Они отличаются друг от друга концентрацией действующих веществ и способом производства. В первые дни лечения, когда нужен быстрый и выраженный эффект лучше подойдет Синупрет Экстракт, содержащий высокую концентрацию лекарственных растений, по 1 таблетке 3 раза в день. Затем, после ослабления симптоматики, можно перейти на Синупрет форте. Такой подход способствует восстановлению поврежденной слизистой оболочки. После перенесенного риносинусита еще какое-то время может оставаться ощущение заложенности, сухости в носу, чтобы снизить потребность в сосудосуживающих каплях, которые нежелательно применять более 5-ти дней, воспользуйтесь Синупрет форте.

По данным врачей и отзывам пациентов Синупрет® отличается высокой эффективностью и хорошей переносимостью. При этом он является натуральным и безопасным. Синупрет® лучше начинать применять при появлении самых первых признаков насморка и гайморита для достижения наилучшего эффекта.

