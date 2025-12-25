Препарат оказывает рефлекторное секретолитическое действие, регулируя секрецию и нормализуя вязкость слизи - устраняется мукостаз. Синупрет действует на слизистую оболочку дыхательных путей противоотечно и противовоспалительно. Сочетание эффектов препарата приводит к восстановлению дренажа и вентиляции околоносовых синусов. Синупрет нормализует защитные свойства эпителия дыхательных путей за счет улучшения реологических свойств экссудата, а также обладает иммуностимулирующей активностью. Синупрет оказывает вирусостатический эффект на вирусы гриппа, парагриппа и риносинцитиальный и потенцирует эффект антибиотиков.

Синупрет является комбинированным препаратом растительного происхождения. Препарат, изготовленный из экологически чистого сырья, содержит широкий спектр биологически активных веществ: корень генцианы - горечи; цветы первоцвета - сапонины и флавоноиды; трава щавеля - эмодин, щавелевую кислоту, флавоноиды; цветы бузины - стеролы, тритерпены, флавоноиды; трава вербены - биофенолы, вербеналин. Эти растительные компоненты оказывают муколитическое, отхаркивающее и противовоспалительное действие, что способствует разжижению экссудата и уменьшению отека слизистой оболочки.

Результаты многочисленных исследований наглядно демонстрируют, что Синупрет® характеризуется не только высокой эффективностью, но и низкой частотой развития побочных эффектов, что обеспечивает адекватное соотношение польза/риск и позволяет применять его во всех возрастных группах, а также в период беременности.

Изучение токсичности готового продукта и его компонентов показало, что 50-кратная для человека доза препарата, вводимая 10 раз в течение 80 ч, не приводит к неожиданным и нежелательным последствиям, которые бы отразились на частоте дыхания, пульса и приводили бы к изменениям со стороны системы крови (Chibanguza G. et al., 1984).

Во многоцентровом сравнительном исследовании с участием >3 тыс. пациентов проведено постмаркетинговое наблюдение по выявлению побочных эффектов растительных и синтетических секретолитиков. Около половины пациентов получали препарат Синупрет®. Частота развития побочных эффектов при монотерапии была следующей: Синупрет® — 0,8%, амб­роксол — 1,0%, ацетилцистеин — 4,3%, миртол — 5,6%. У пациентов, получавших дополнительную медикаментозную терапию, частота развития побочных эффектов была выше, однако последовательность осталась прежней. Таким образом, по сравнению с другими препаратами при применении препарата Синупрет® установлена наименьшая частота развития побочных эффектов (Ernst E. et al., 1995).

Сравнение препарата с отхаркивающими средствами растительного происхождения показало, что Синупрет® как минимум не уступает синтетическим аналогам в терапевтической надежности при более низкой частоте развития побочных эффектов (Glatthaar-Saalmüller B. et al., 2011).

Длительное клиническое применение препарата, а также результаты фармакологических и токсикологических исследований не представляют никаких свидетельств о потенциальном риске его использования в период беременности. Риск применения препарата во всех триместрах беременности оценивали в ретроспективном многоцентровом исследовании с участием 800 пациенток: никаких признаков отрицательного действия на организм беременных не зарегистрировано (Beaker M.K.F. et al., 1997; Ismail Ch. et al., 1998).

В течение 1992–1997 гг. с целью оценки безопасности растительной комбинации препарата Синупрет® в рамках проведенного в Германии общенационального ретроспективного исследования подлежали изучению 762 беременные и их 786 новорожденных. Методом заполнения стандартизированных анкет зафиксированы все случаи применения препарата в период беременности по крайней мере в течение 24 ч. Критическая коллективная оценка экспертов не дала никаких доказательств возможного тератогенного и/или эмбриотоксического действия в 11 из 13 рассмотренных случаев. В оставшихся 2 случаях установить причинно-следственную связь было теоретически возможно, но маловероятно (Ismail C. et al., 2003).

Таким образом, убедительные свидетельства эффективности применения препарата Синупрет® в отоларингологической, педиатрической практике обеспечили ему прочные позиции в терапии рассмотренных заболеваний. Неизменно высокое качество, которое демонстрирует Синупрет®, убеждает в том, что мудрость природы неиссякаема.