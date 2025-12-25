Сухость слизистой носа, как избавиться

Сухость слизистой носа возникает по разным причинам. Спровоцировать неприятные симптомы могут внешние причины, например, низкая влажность воздуха, и внутренние — аллергия или прием лекарств.

Не стоит игнорировать неприятные ощущения. Они могут быть симптомом серьезных заболеваний или фактором риска развития респираторной инфекции.

3 совета, которые помогут избавиться от сухости слизистой носа:

✔️ Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух дома и на работе.

Не используйте сосудосуживающие капли и спреи. Они не обладают лечебным эффектом. Длительное использование вызывает привыкание, а также отек и раздражение.

✔️ Полоскайте нос препаратами с морской солью. Они снимают отек и раздражение, предупреждают развитие осложнений.

✔️ Если неприятные ощущения в носу не проходят, обратитесь к врачу. Он выявит причину и исключит наличие серьезных заболеваний.