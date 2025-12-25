Сухость слизистой носа, как избавиться

Сухость слизистой носа возникает по разным причинам. Спровоцировать неприятные симптомы могут внешние причины, например, низкая влажность воздуха, и внутренние — аллергия или прием лекарств.

Не стоит игнорировать неприятные ощущения. Они могут быть симптомом серьезных заболеваний или фактором риска развития респираторной инфекции.

3 совета, которые помогут избавиться от сухости слизистой носа:

✔️ Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух дома и на работе.

Не используйте сосудосуживающие капли и спреи. Они не обладают лечебным эффектом. Длительное использование вызывает привыкание, а также отек и раздражение. 

✔️ Полоскайте нос препаратами с морской солью. Они снимают отек и раздражение, предупреждают развитие осложнений.

✔️ Если неприятные ощущения в носу не проходят, обратитесь к врачу. Он выявит причину и исключит наличие серьезных заболеваний.

Bionorica SE (Германия) - одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов (Синупрет® и др.).

Европейское акционерное общество «BionoricaSE»

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE

    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,

    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы. © 2002—2025 Синупрет® (Sinupret®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ; Драгенофарм Апотекер Пушл ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.