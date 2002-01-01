Синупрет®. Что мы не знаем о лекарственном препарате от насморка?

Синупрет® – лекарственный препарат растительного происхождения для лечения насморка и риносинусита.
Он оказывает лечебное воздействие на любой стадии течения заболевания – от начальных катаральных проявлений до тяжелых гнойных синуситов. Синупрет® заслужил мировое признание.
Он включен в Европейские рекомендации по лечению острого риносинусита EPOS 2020 (European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps). EPOS 2020 разработаны не только для врачей, но и для фармацевтов, и для среднего и младшего медперсонала, и для пациентов. В документе особенно отмечается важность предупреждения необоснованного применения антибиотиков и предлагается использование различных альтернативных препаратов, в числе которых и Синупрет®.
Этот фитопрепарат любим и востребован и отечественными специалистами. Синупрет® произведен компанией «Бионорика СЕ», Германия.🇩🇪
В состав Синупрета® входят пять активных компонентов:
Лекарственные растения эффективно борются с симптомами простуды, а именно:
Активные компоненты растений, входящие в состав Синупрета®, дополняют друг друга по своим фармакологическим свойствам, и в комплексе более эффективны, чем по-отдельности.
Синупрет® улучшает работу ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей, что способствует выведению отделяемого. Он уменьшает воспаление и препятствует присоединению бактериальной флоры. Кроме этого, данный фитопрепарат обладает антивирусным и иммуномодулирующим действием. Благодаря этим свойствам Синупрет® помогает как при синуситах, так и при насморке на фоне острых респираторных заболеваний, а также способствует профилактике осложнений. Он эффективно разжижает густой секрет, восстанавливает носовое дыхание, устраняет головную боль и при этом борется с вирусами.
В мультицентровых проспективных рандомизированных двойных слепых плацебо-контролированных исследованиях C. Bachert была доказана высокая эффективность Синупрета в устранении симптомов риносинусита. Она была отмечена в 50-84% случаев.
Большое удобство заключается в том, что одно лекарство обладает всеми перечисленными свойствами. Это позволяет человеку уменьшить количество принимаемых медикаментов.
Среди отличительных характеристик препарата можно отметить:
натуральный состав;
эффективное устранение воспалительного отека слизистой оболочки дыхательных путей;
способность восстанавливать эпителий дыхательных путей;
возможность профилактики присоединения бактериальной инфекции;
доказанную эффективность и хорошую переносимость.
Лекарственное средство «Синупрет®» выпускается в различных формах: сиропе для детей с 2-х лет и взрослых, каплях для детей 2-х лет и взрослых, таблетках для детей с 6 лет и взрослых «Синупрет®» и таблетках для детей с 12 лет и взрослых (Синупрет® Экстракт, который применяется для лечения острого неосложненного синусита, и Синупрет® Форте, предназначенный для лечения как острого, так и хронического синусита). Препараты в таблетках отличаются друг от друга концентрацией действующих веществ и способом производства. Каждый покупатель может выбрать форму выпуска Синупрета®, которая подходит именно для него.