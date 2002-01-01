Синупрет<sup>®</sup>. Что мы не знаем о лекарственном препарате от насморка?

Синупрет®. Что мы не знаем о лекарственном препарате от насморка?

Синупрет® – лекарственный препарат растительного происхождения для лечения насморка и риносинусита.

Он оказывает лечебное воздействие на любой стадии течения заболевания – от начальных катаральных проявлений до тяжелых гнойных синуситов. Синупрет® заслужил мировое признание.

Он включен в Европейские рекомендации по лечению острого риносинусита EPOS 2020 (European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps). EPOS 2020 разработаны не только для врачей, но и для фармацевтов, и для среднего и младшего медперсонала, и для пациентов. В документе особенно отмечается важность предупреждения необоснованного применения антибиотиков и предлагается использование различных альтернативных препаратов, в числе которых и Синупрет®.

Этот фитопрепарат любим и востребован и отечественными специалистами. Синупрет® произведен компанией «Бионорика СЕ», Германия.🇩🇪

Запатентованный состав

В состав Синупрета® входят пять активных компонентов:

  • корень горечавки (Gentiane radix),
  • цветы первоцвета (Primulae flos),
  • трава щавеля (Rumicis herba),
  • цветы бузины (Sambuci flos),
  • трава вербены (Verbenae herba).

Лекарственные растения эффективно борются с симптомами простуды, а именно:

  • устраняют насморк;
  • облегчают носовое дыхание;
  • успокаивают головную и лицевую боль;
  • уменьшают стекание слизи по задней стенке глотки.

Активные компоненты растений, входящие в состав Синупрета®, дополняют друг друга по своим фармакологическим свойствам, и в комплексе более эффективны, чем по-отдельности.

Как действует Синупрет® на организм при насморке?

Синупрет® улучшает работу ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей, что способствует выведению отделяемого. Он уменьшает воспаление и препятствует присоединению бактериальной флоры. Кроме этого, данный фитопрепарат обладает антивирусным и иммуномодулирующим действием. Благодаря этим свойствам Синупрет® помогает как при синуситах, так и при насморке на фоне острых респираторных заболеваний, а также способствует профилактике осложнений. Он эффективно разжижает густой секрет, восстанавливает носовое дыхание, устраняет головную боль и при этом борется с вирусами. 

В мультицентровых проспективных рандомизированных двойных слепых плацебо-контролированных исследованиях C. Bachert была доказана высокая эффективность  Синупрета в устранении симптомов риносинусита. Она была отмечена в 50-84% случаев. 

Большое удобство заключается в том, что одно лекарство обладает всеми перечисленными свойствами. Это позволяет человеку уменьшить количество принимаемых медикаментов. 

Преимущества препарата «Синупрет®»

Среди отличительных характеристик препарата можно отметить:

  • натуральный состав;

  • эффективное устранение воспалительного отека слизистой оболочки дыхательных путей;

  • способность восстанавливать эпителий дыхательных путей; 

  • возможность профилактики присоединения бактериальной инфекции;

  • доказанную эффективность и хорошую переносимость.

Лекарственное средство «Синупрет®» выпускается в различных формах: сиропе для детей с 2-х лет и взрослых, каплях для детей 2-х лет и взрослых, таблетках для детей с 6 лет  и взрослых «Синупрет®» и таблетках для детей с 12 лет и взрослых  (Синупрет® Экстракт, который применяется для лечения острого неосложненного синусита, и Синупрет® Форте, предназначенный для лечения как острого, так и хронического синусита). Препараты в таблетках отличаются друг от друга концентрацией действующих веществ и способом производства. Каждый покупатель может выбрать форму выпуска Синупрета®, которая подходит именно для него.

Image

Читайте также

Loading...
Loading...
Loading...

Bionorica SE (Германия) - одна из ведущих мировых компаний-производителей фитопрепаратов (Синупрет® и др.).

Европейское акционерное общество «BionoricaSE»

Представительство Европейского акционерного общества «Bionorica SE» (Федеративная Республика Германия) в Республике Беларусь, УНП 102337618

  • Представительство компании Bionorica SE

    в Республике Беларусь, 220030, г. Минск,

    пр-т Независимости, 32А, пом. 25

  • +375 (17) 388-75-27
  • Нажмите, чтобы увидеть адрес электронной почты

Условия пользования сайтом | Политика о персональных данных | Политика обработки куки | Оферта



Любое копирование материалов сайта разрешается только с письменного согласия от представителя компании.

Все права зарегистрированы. © 2002—2025 Синупрет® (Sinupret®).



Производитель: БИОНОРИКА СЕ; Ротендорф Фарма ГмбХ; Драгенофарм Апотекер Пушл ГмбХ.


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ, И (ИЛИ) ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Реклама. Имеются противопоказания, нежелательные или побочные реакции.