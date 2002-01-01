5 трав в составе Синупрета®

Немецкий препарат Синупрет® — это оригинальный растительный комплекс для лечения насморка и синусита, совмещающий в себе силу природы и самые современные технологии производства. В его составе 5 активных компонентов:

🌱 Корень горечавки (Gentiane radix) – обладает противовоспалительным и противопростудным действием, восстанавливает вязкость слизи;

🌱 Цветы первоцвета (Primulae flos) – усиливают секреторную активность слизистой оболочки верхних дыхательных путей, повышают активность реснитчатого эпителия и ускоряют выведение слизистого секрета;

🌱 Трава щавеля (Rumicis herba) – помогает снять воспаление, облегчает отхождение отделяемого при насморке, обладает противомикробным действием, укрепляет иммунитет;

🌱 Цветы бузины (Sambuci flos) – оказывают противовоспалительный эффект, способствуют очищению дыхательных путей от слизи и восстановлению защитного барьера слизистой оболочки;

🌱 Трава вербены (Verbenae herba) – оказывает противовоспалительное, противоотечное, секретолитическое и антисептическое действие, способствует восстановлению слизистой оболочки.

Лекарственные травы, входящие в состав Синупрета®, взаимно дополняют и усиливают эффекты друг друга. В комплексе они гораздо более действенны, чем по-отдельности. Благодаря им Синупрет® эффективно устраняет основные симптомы простуды и синусита:

снимает воспаление;

купирует насморк;

облегчает носовое дыхание;

успокаивает головную и лицевую боль;

уменьшает стекание слизи по задней стенке глотки.

Синупрет® нормализует работу мерцательного эпителия дыхательных путей, что облегчает выведение отделяемого. Он уменьшает воспаление, обладает противовирусным и иммуномодулирующим действием, препятствует присоединению бактериальной флоры, предотвращает осложнения.

Современное комплексное растительное средство Синупрет® - надежный помощник в вашей аптечке. С ним насморк не застанет вас врасплох!