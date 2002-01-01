Синупрет® и ... – формула для лечения насморка и простуды 7х?
Респираторная инфекция проявляется множеством симптомов: недомоганием, болью и першением в горле, насморком, кашлем. Часто это становится причиной приема неоправданно большого количества лекарств. В то время как с помощью двух фитопрепаратов можно получить максимум лечебных эффектов. Какие из них и почему стоит выбрать в случае насморка и боли в горле?
На фоне ОРВИ слизистое отделяемое из носа стекает по задней стенке глотки и провоцирует воспаление горла и носовых пазух. Однако антибиотики при остром риносинусите и фарингите требуются только в 1-2 % случаев. Поэтому в такой ситуации лучше предпочесть растительные препараты Синупрет® и Тонзилгон® Н. Как они работают?
Лекарственные эффекты препарата Синупрет®:
противовоспалительный (трава вербены, трава щавеля, цветки первоцвета и бузины);
противоотечное (трава вербены, трава щавеля, цветки первоцвета и бузины);
секретолитическое (трава вербены, трава щавеля, цветки первоцвета и бузины, корень горечавки);
противовирусное (трава вербены, цветки первоцвета).
Лекарственные эффекты препарата Тонзилгон® Н:
противовоспалительный (цветки ромашки, трава хвоща, листья грецкого ореха, трава тысячелистника, трава одуванчика, кора дуба);
противовирусный (цветки ромашки, листья грецкого ореха, трава тысячелистника, кора дуба);
иммуномодулирующий (корень алтея, цветки ромашки, трава хвоща);
местный дубяще-вяжущий (листья грецкого ореха, трава тысячелистника, кора дуба).
Комбинация препаратов Тонзилгон® Н и Синупрет® обеспечивает комплексный подход к лечению ОРВИ, с семикратной силой действуя против простуды:
1. борется с воспалением,
2. облегчает течение простуды и ускоряет выздоровление,
3. поддерживает иммунитет, позволяя организму самому справиться с инфекцией,
4. оказывает местный дубяще-вяжущий эффект,
5. обладает природной противовирусной активностью,
6. облегчает носовое дыхание,
7. устраняет лицевую боль, боль и тяжесть в области околоносовых пазух.
Эти препараты дополняют действие друг друга и по количеству эффектов заменяют большое количество лекарств.
Литература:
Т. Н. Ёлкина, Е. Г. Кондюрина, О. А. Грибанова, Ю. А. Татаренко. Опыт применения синупрета у часто болеющих детей с аллергическими заболеваниями. «Российский вестник перинатологии и педиатрии» №5, 2009
С. В. Рязанцев, А. А. Кривопалов, П. А. Шамкина, К. А. Лежнева. Возможности назначения фитопрепаратов в комплексном лечении острых риносинуситов. «Медицинский совет» №16, 2020
Инструкции по медицинскому применению лекарственных средств Тонзилгон® Н, Синупрет® для специалистов