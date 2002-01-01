Синупрет® и ... – формула для лечения насморка и простуды 7х?

Респираторная инфекция проявляется множеством симптомов: недомоганием, болью и першением в горле, насморком, кашлем. Часто это становится причиной приема неоправданно большого количества лекарств. В то время как с помощью двух фитопрепаратов можно получить максимум лечебных эффектов. Какие из них и почему стоит выбрать в случае насморка и боли в горле?

На фоне ОРВИ слизистое отделяемое из носа стекает по задней стенке глотки и провоцирует воспаление горла и носовых пазух. Однако антибиотики при остром риносинусите и фарингите требуются только в 1-2 % случаев. Поэтому в такой ситуации лучше предпочесть растительные препараты Синупрет® и Тонзилгон® Н. Как они работают?

Лекарственные эффекты препарата Синупрет®:

противовоспалительный (трава вербены, трава щавеля, цветки первоцвета и бузины);

противоотечное (трава вербены, трава щавеля, цветки первоцвета и бузины);

секретолитическое (трава вербены, трава щавеля, цветки первоцвета и бузины, корень горечавки);

противовирусное (трава вербены, цветки первоцвета).

Лекарственные эффекты препарата Тонзилгон® Н:

противовоспалительный (цветки ромашки, трава хвоща, листья грецкого ореха, трава тысячелистника, трава одуванчика, кора дуба);

противовирусный (цветки ромашки, листья грецкого ореха, трава тысячелистника, кора дуба);

иммуномодулирующий (корень алтея, цветки ромашки, трава хвоща);

местный дубяще-вяжущий (листья грецкого ореха, трава тысячелистника, кора дуба).

Комбинация препаратов Тонзилгон® Н и Синупрет® обеспечивает комплексный подход к лечению ОРВИ, с семикратной силой действуя против простуды:

1. борется с воспалением,

2. облегчает течение простуды и ускоряет выздоровление,

3. поддерживает иммунитет, позволяя организму самому справиться с инфекцией,

4. оказывает местный дубяще-вяжущий эффект,

5. обладает природной противовирусной активностью,

6. облегчает носовое дыхание,

7. устраняет лицевую боль, боль и тяжесть в области околоносовых пазух.

Эти препараты дополняют действие друг друга и по количеству эффектов заменяют большое количество лекарств.

