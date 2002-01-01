Сфеноидит: причины, основные симптомы и лечение

Клиновидная (основная) пазуха (лат. sinus sphenoidalis) — околоносовая пазуха, расположенная в теле клиновидной кости. Клиновидная кость находится в основании черепа. Наряду с задними ячейками решетчатого лабиринта, клиновидная пазуха относится к задним околоносовым пазухам. Однако инфекция умудряется пробраться и туда, вызывая сфеноидит – воспаление клиновидной пазухи. По частоте сфеноидит занимает 3-е место после воспалительных заболеваний верхнечелюстных пазух и клеток решетчатого лабиринта и встречается в 19-46% случаев.



Каковы причины возникновения сфеноидита?

Основная причина развития сфеноидита – вирусы и бактерии. Чаще всего заболевание протекает остро. Существует ряд предпосылок для проникновения инфекции в клиновидную пазуху. Это могут быть:

Частые простудные заболевания;

Неблагоприятные условия окружающей среды;

Снижение иммунитета;

Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам;

Неправильное лечение синусита.

Бывает, что причиной сфеноидита являются и такие опасные инфекции, как туберкулез или сифилис.



Чем сфеноидит отличается от гайморита и фронтита?

Отличия сфеноидита от других синуситов есть, но они незначительные и видны только специалисту. На практике чаще всего идет одновременное поражение нескольких пазух, просто в какой-то одной из них воспалительный процесс более выражен. Общим признаком сфеноидита и других синуситов является головная боль с локализацией в затылочной области. Боль может проходить и возникать вновь, отдавать в виски, темень или глазницы. Интенсивность ее варьирует от тупой ноющей до сильной мучительной. Она связана с нарушением дренирования пазух, воспалением в них и скоплением слизистого отделяемого. Блокада оттока слизистого секрета из пазух приводит к стеканию отделяемого по задней стенке глотки, затруднению дыхания и кашлю. Может отмечаться неприятный запах изо рта. При этом для сфеноидита характерны и общие симптомы заболевания – лихорадка, слабость, утомляемость, снижение аппетита.

При подозрении на сфеноидит в первую очередь необходимо посетить ЛОР-врача, при необходимости пройти осмотр офтальмолога и невролога. На основании характера жалоб и данных осмотра специалист сможет установить точный диагноз. Сфеноидит часто сочетается с другими синуситами, и на первый план выступают их симптомы.



Чем может осложняться сфеноидит?

Осложнения сфеноидита развиваются, как правило, в тех случаях, когда заболевание не выявлено вовремя, и человек получает неправильное лечение. Возрастает риск возникновения осложнений при сфеноидите и на фоне резкого ослабления иммунной защиты организма.

Воспаление клиновидной пазухи часто протекает с нейроофтальмологическими и неврологическими симптомами, такими, как головная боль, боль в глазах, снижение зрения, туман в глазах.

Возможно поражение черепных нервов, проходящих в непосредственной близости к стенкам основных синусов. Вероятным осложнением может быть воспаление мозговых оболочек (менингит) или тромбоз кавернозного синуса.



Какие обследования нужно сделать при подозрении на сфеноидит?

Тесная анатомическая связь клиновидной пазухи с жизненно важными структурами головного мозга, гипофизом, кавернозным синусом, внутренней сонной артерией, зрительным, глазодвигательным, блоковидным, отводящим черепно-мозговыми нервами усложняет диагностику и лечение сфеноидита.

В первую очередь ЛОР-врач оценивает жалобы пациента, подробно расспрашивает его о том, с какими особенностями протекает заболевание и как давно оно началось. Вслед за этим проводится осмотр: передняя и задняя риноскопия, при необходимости – эндоскопическое обследование. В некоторых случаях может быть назначена рентгенограмма черепа, КТ или МРТ. В особенно сложных случаях может быть проведено зондирование основной пазухи.



Как вылечить сфеноидит быстро и эффективно?

Залог успешного лечения сфеноидита без прокола и зондирования – быстрое обращение к врачу и точная диагностика. Основная цель в лечении сфеноидита – быстро снять воспаление и отек слизистой оболочки, чтобы наладить отток содержимого из пазух. Хороший эффект для достижения этих целей дает прием комплексного фитопрепарата Синупрет® с противовоспалительной и муколитической активностью.

Синупрет® содержит в своем составе экстракты корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены. Он способствует быстрому уменьшению воспаления и отека слизистой оболочки, разжижению патологического секрета и выведению его из пазух. Благодаря включению Синупрета® в схему лечения сфеноидита происходит уменьшение головной боли, восстановление свободного дыхания и ускорение выздоровления.

В лечении сфеноидита также применяют симптоматическое лечение: промывание полости носа антисептическими и солевыми растворами, сосудосуживающие капли в течение 3-5 дней. При длительном течении заболевания назначают местные противовоспалительные и противоотечные гормональные препараты (но только после 10-го дня заболевания, чтобы не угнетать противовирусный иммунитет). И только при подтвержденной природе заболевания назначают антибиотики.



Что делать, чтобы не заболеть сфеноидитом?

Сфеноидит, как и другие синуситы, сопровождается угнетением гуморального и клеточного иммунитета. Поэтому необходимо всеми силами укреплять защитные силы организма: вести здоровый образ жизни, правильно питаться, своевременно лечить простудные заболевания, вовремя обращаться к врачу, если симптомы не проходят. А при насморке и синусите принимать Синупрет® с первых дней этих проявлений. Ведь это лекарство, помимо патогенетического влияния на само заболевание, обладает противовирусной и иммуностимулирующей активностью. Длительность терапии Синупретом® обычно составляет не более 14 дней.

