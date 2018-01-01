Ринит, синусит и риносинусит: в чем разница?

Насморк, заложенность носа, ухудшение обоняния, головная боль – частые спутники простудных заболеваний. В то же время не все люди считают эти проявления серьезными и нередко затягивают с началом лечения. Попав в итоге к врачу, они получают комплексное лечение «безобидного» насморка. При этом многие пациенты недоумевают, почему их диагноз при, казалось бы, одинаковых симптомах и назначенном лечении, может звучать как: «ринит», «синусит» или «риносинусит». Не закралась ли в записи врача ошибка? Попробуем разобраться вместе.



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