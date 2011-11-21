Применение препарата Синупрет при респираторных вирусных инфекциях

Начну статью с двух клинических случаев.

Cлучай из практики 1

• Больной 20 лет, заболел остро

21.11.2011 г. Температура тела 39,2 °С,

першение в глотке, водянистые выделения

из носа, головная боль, тяжесть в области

околоносовых пазух, резкое снижение

обоняния. К врачу обратился 24.11.2011 г.

• Врач выписал лекарственное средство. Какое?

• Больной выздоровел через 5 дней.

Случай из практики 2

• Больной 28 лет, заболел остро два дня назад.

Беспокоят насморк, головная боль, тяжесть

в области околоносовых пазух, снижение

обоняния. Температура тела 37,2 °С.

• Врач назначил одно лекарственное средство.

Какое?

• Больной выздоровел через 5 д