Применение препарата Синупрет при респираторных вирусных инфекциях

Начну статью с двух клинических случаев.
Cлучай из практики 1
• Больной 20 лет, заболел остро
21.11.2011 г. Температура тела 39,2 °С,
першение в глотке, водянистые выделения
из носа, головная боль, тяжесть в области
околоносовых пазух, резкое снижение
обоняния. К врачу обратился 24.11.2011 г.
• Врач выписал лекарственное средство. Какое?
• Больной выздоровел через 5 дней.
Случай из практики 2
• Больной 28 лет, заболел остро два дня назад.
Беспокоят насморк, головная боль, тяжесть
в области околоносовых пазух, снижение
обоняния. Температура тела 37,2 °С.
• Врач назначил одно лекарственное средство.
Какое?
• Больной выздоровел через 5 д