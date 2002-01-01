Полипы в носу: что это и чем они опасны?

Постоянный насморк на фоне хронического риносинусита, аллергии, поллиноза… Многие люди, столкнувшись с этой проблемой, задаются вопросом: отчего с частой периодичностью возникают эти неприятные симптомы? Причина может крыться в том, что в носу образуются полипы и в буквальном смысле не дают свободно дышать.



Что такое носовые полипы и каковы причины их возникновения?

Полипы в носу – это студнеобразные разрастания слизистой оболочки, которые заполняют один или оба носовых хода или околоносовых пазух. При этом нос перестает дышать, и уже не помогают сосудосуживающие капли. Научное название этой болезни – полипозный риносинусит или полипоз.

Полипы в носу встречаются в любом возрасте. Отмечено, что у мужчин они возникают чаще, чем у женщин. В общем количестве полипозным риносинуситом страдает от 1 до 4% населения Земли. Несмотря на имеющийся арсенал методов лечения этого заболевания, проблема остается непростой, поскольку полипы в носу после удаления часто рецидивируют. Кроме того, полипозный риносинусит может сочетаться с аллергическими заболеваниями, такими как поллиноз и бронхиальная астма, что делает лечение заболевания особенно трудным.

Доказано несколько причин появления полипов. В их числе – хроническое бактериальное или грибковое воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, аллергия, непереносимость аспирина, некоторые врожденные заболевания (муковисцидоз).

К полипозу могут приводить различные синуситы (гаймориты, фронтиты, этмоидиты). К хронизации воспаления нередко предрасполагают анатомические особенности строения ЛОР-органов – искривление перегородки носа, увеличение носовых раковин.



Как понять, что у человека полипы в носу?

Проявления полипозного риносинусита очень характерны: развивается затруднение носового дыхания, которое постепенно усиливается вплоть до полного его прекращения через одну или обе ноздри. Эта заложенность носа очень стойкая. Из носа отмечаются постоянные выделения, а затекание слизи в глотку провоцирует кашель. При полипозном риносинусите может беспокоить боль в области лба, корня носа, скул, чувство тяжести и дискомфорта в этих местах.

Установить диагноз полипозного риносинусита помогают современные методы обследования. В их числе – осмотр ЛОР-врача с проведением эндоскопического исследования полости носа с детальным анализом анатомического строения структур, проведение компьютерной томографии, позволяющей обнаружить полипы в носу на ранней стадии. Для исключения опухолевого процесса проводится микроскопическое исследование полипов. Для определения причины возникновения полипов нужно также пройти обследование у пульмонолога, аллерголога и других специалистов.



Что будет, если не лечить полипы в носу?

Помимо очевидного прекращения дыхания через нос, существует ряд других осложнений полипоза. Из-за нарушения носового дыхания и обоняния ухудшаются сон и аппетит, страдают память и умственная работоспособность, беспокоит раздражительность. У многих пациентов обостряется течение сопутствующих заболеваний, особенно бронхов и легких, поскольку они составляют единую систему с носом и околоносовыми пазухами. В их числе бронхиальная астма, хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких. Более тяжело на фоне полипоза протекают простудные заболевания. Поэтому, несмотря на доброкачественную природу полипозного риносинусита, он отрицательно сказывается на состоянии здоровья и качестве жизни человека.



В каких случаях показано хирургическое удаление носовых полипов?

При полипозном риносинусите требуется своевременное лечение, чтобы предотвратить развитие серьезных осложнений и улучшить состояние здоровья в целом. Далеко не всегда полипы нужно удалять. Хирургическое лечение требуется только тогда, когда полипы блокируют носовые ходы, а также когда возникает необходимость удаления плотных «старых» полипов. Для этого широко применяются щадящие эндоскопические операции, лазерное лечение, криодеструкция и другие методы. В каждом конкретном случае вопрос необходимости хирургического лечения носовых полипов и выбор метода вмешательства решается индивидуально. Однако не вызывает сомнений, что всем людям с полипозным риносинуситом требуется медикаментозное лечение: интраназальные глюкокортикостероиды, противовоспалительные препараты, антибиотики, фитотерапия.

Надо отметить, что важное место в комплексном лечении полипозного риносинусита занимают препараты, обладающие противовоспалительным эффектом, способные уменьшать отек слизистой оболочки полости носа, а также безопасные при длительном применении. Оптимально, если возможно их применение и в послеоперационном периоде. К таким лекарствам относится немецкое фитотерапевтическое средство Синупрет®.



Синупрет® как препарат, применяемый в комплексном лечении заболеваний носа

Синупрет® имеет полностью натуральный состав из экстрактов 5-ти растений: корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены. Благодаря своей эффективности, лекарство получило широкое распространение в Европе, России и Беларуси. Синупрет® включен в Европейские рекомендации по лечению риносинуситов EPOS 2020 (European Position Paper on Rhinоsinusitis and Nasal polyps), рекомендации Немецкого респираторного общества. Препарат обладает противовоспалительным, секретолитическим, противовирусным и иммуномодулирующим действием. Он способствует уменьшению отека слизистой оболочки полости носа и пазух, восстановлению свободного дыхания, уменьшению головной боли и увеличению безрецидивного периода. При необходимости Синупрет® можно применять в период восстановления после оперативного вмешательства в полости носа. Также лекарство подходит для длительного применения и хорошо переносится даже теми пациентами, у которых отмечаются различные аллергические заболевания.

Нужно отметить, что полипы в носу развиваются не просто так, а на фоне хронического насморка. Поэтому к лечению обычной простуды, сопровождающейся ринитом, стоит относиться максимально ответственно и применять эффективные натуральные лекарства, изготовленные по самым современным технологиям, такие, как Синупрет®.

Синупрет® выпускается в различных формах: сиропе для детей с 2-х лет и взрослых, каплях для детей 2-х лет и взрослых, таблетках для детей с 6 лет и взрослых Синупрет® и таблетках для детей с 12 лет и взрослых (Синупрет® Экстракт, и Синупрет® Форте). Препараты в таблетках отличаются концентрацией действующих веществ и способом производства. Каждый человек может выбрать Синупрет®, который подходит именно для него.

Литература: