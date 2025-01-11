Почему появляются полипы в носу и как их лечить?



Что такое полипы в носу?

Слово «полип» в переводе с древнегреческого означает «многоножка». Впервые полипы описал «отец медицины» Гиппократ. Он же и дал им это название. По его мнению, причиной их появления было нарушение выхода жидкости из полости мозга. В современном понимании полипы – это разрастания слизистой оболочки.

Полипозным риносинуситом (проще говоря, полипами носа) страдает от 1 до 4% населения планеты. Он причиняет заболевшим немало сложностей и страданий, потому что процесс лечения является непростой задачей. Это связано с анатомическими изменениями, которые происходят в слизистой оболочке полости носа под воздействием ряда самых различных факторов. Полипы представляют собой выросты слизистой оболочки полости носа и пазух. Надо отметить, что они чаще всего изначально образуются именно в пазухах (верхнечелюстных, лобных и других). Это существенно влияет на их аэрацию и свободу дыхания. Если лечение по каким-то причинам не проводится или проводится не в полном объеме, полипы из пазух проникают в полость носа и даже распространяются в носоглотку. Однако, несмотря на постоянное рецидивирование и такое массивное распространение, полипы обычно не являются злокачественной опухолью.



Почему они возникают?

Учеными доказан ряд причин, которые могут приводить к полипозному риносинуситу. В первую очередь, это перенесенный вирусный или бактериальный риносинусит. Воздействие патогенов на слизистую оболочку нарушает ее структуру, в результате чего могут появиться разрастания. Чаще всего это случается в том случае, если у человека уже имеются анатомические нарушения строения структур – искривление носовой перегородки, увеличение носовых раковин. Во-вторых, в развитии полипозного риносинусита играет большую роль непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов, например, аспирина. Большую проблему представляет собой так называемая «аспириновая триада» – полипозный риносинусит, бронхиальная астма и лекарственная непереносимость. При этом заболевании мало местного воздействия, необходимо лечить весь организм. В-третьих, вероятна генетическая предрасположенность к появлению полипов.



Может ли насморк вызывать появление полипов в носу?

Одной из важных задач слизистой оболочки является борьба с микробами. Как правило, она превосходно с этим справляется. Но, если у человека сниженный иммунитет, либо он не считает нужным лечить насморк, вероятны повторные многократные ОРВИ, которые неминуемо истощают слизистую оболочку. Попадающие внутрь организма патогенные вирусы внедряются в нее и начинают размножаться. В ответ на выделяемые ими токсины и продукты обмена возникает воспаление и отек, увеличивается слизистое отделяемое, которое блокирует мукоцилиарный транспорт – систему очищения нашей слизистой. Секрет начинает скапливаться в пазухах, нарушается их вентиляция, создаются хорошие условия для присоединения бактериальной инфекции. Раз за разом сталкиваясь с насморком, человек хватается за сосудосуживающие капли, которые при частом бесконтрольном применении также повреждают слизистую оболочку. Чтобы хоть как-то поддержать защиту, организм дает сигнал увеличить размеры слизистой. Если в этот момент не начать комплексное лечение, вероятно развитие осложнений, в том числе и появление полипов.

Подобный процесс возникает и при аллергическом насморке. Домашняя пыль, шерсть животных, пыльца растений и другие аллергены вызывают отек слизистой оболочки, а в последующем и ее разрастания.



Как выяснить, что нос заложен из-за полипов?

Полипозный риносинусит проявляется следующими симптомами:

Головная боль;

Дискомфорт в проекции придаточных пазух носа;

Насморк;

Нарушение обоняния;

Чувство заложенности носа, которое не проходит после применения сосудосуживающих капель.

При полипах в полости носа и пазухах пациент не может свободно дышать носом. Это не только вызывает понятный дискомфорт, но и приводит к кислородному голоданию организма. Появляется хроническая усталость и изможденность.

Часто люди поначалу не обращают внимания на эти проявления, приписывая их простуде. Но, столкнувшись с перечисленными выше симптомами, нужно быть предельно внимательными, чтобы не пропустить сложную болезнь. Поэтому при первых же симптомах нужно обратиться к ЛОР-врачу. Он проведет эндоскопическое исследование полости носа, назначит компьютерную томографию для обнаружения полипов и цитологическое исследование для исключения опухолевого процесса.



Как лечить полипозный риносинусит?

Еще не так давно считалось, что основным методом лечения полипозного риносинусита должен быть хирургический. Однако это далеко не панацея, потому что он не борется с причиной заболевания. Поэтому полипы после проведенного вмешательства способны вырастать снова и снова. Есть пациенты, которым приходилось удалять полипы десятки раз. Поэтому на сегодняшний день предпочтительным подходом к лечению полипозного риносинусита является комплексная медикаментозная терапия, а операция проводится только в том случае, если дыхание через нос полностью заблокировано. При полипозном риносинусите назначают следующие группы препаратов:

Глюкокортикостероиды. Наиболее часто применяются препараты местного действия;

НПВП. Назначаются в том случае, если пациент переносит эту группу лекарств;

Антибиотики. Назначаются при подтвержденной бактериальной причине заболевания либо при присоединении бактериальной флоры;

Фитотерапия.



Применяется ли Синупрет® при полипозном риносинусите?

Важное место в лечении риносинусита занимает немецкий фитопрепарат Синупрет®. Применение Синупрета® можно советовать людям, страдающим острым и хроническим насморком и риносинуситом. Эффективность лекарства научно доказана. Кроме этого, Синупрет® включен в Европейские рекомендации по лечению риносинуситов EPOS 2020, а также рекомендации Немецкого респираторного общества. Благодаря тщательно подобранной рецептуре (экстракты корня горечавки, цветов первоцвета, травы щавеля, цветов бузины, травы вербены), препарат оказывает комплексное лечебное действие: противовоспалительное, секретолитическое, противовирусное и иммуномодулирующее. Его применение позволяет быстро восстановить свободное дыхание через нос, очистить пазухи от слизистого отделяемого, снять головную боль. Поэтому, если вас часто беспокоит насморк, не спешите хвататься за сосудосуживающие капли. Их длительное применение сушит слизистую оболочку, вызывает медикаментозный насморк и повышение артериального давления. Лучше отдать предпочтение проверенному, надежному и безопасному лекарственному препарату – Синупрету®. Своевременное и полное лечение риносинусита является надежной профилактикой вероятных осложнений, в том числе и образования полипов.

Синупрет® будет полезным как на начальных этапах полипозного риносинусита, так и в процессе восстановления после хирургического лечения, если оно все же имело место. Компоненты фитопрепарата уменьшают проницаемость сосудистой стенки, снижают отек, восстанавливают активность мерцательного эпителия, способствуют разжижению слизистого секрета и его удалению из околоносовых пазух. Лекарство также нормализует работу эпителия дыхательных путей и помогает устранить заложенность носа. Гладкое течение послеоперационного периода способствует полному заживлению слизистой оболочки и восстановлению аэрации пазух.

Синупрет® выпускается в различных формах: сиропе и каплях для детей с 2-х лет, таблетках для детей с 6-ти лет и взрослых, таблетках Синупрет® Экстракт и Синупрет® Форте для детей с 12-ти лет и взрослых. Обсудите с лечащим врачом, какая форма препарата Синупрет® подойдет именно вам.

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