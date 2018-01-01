Лечение воспаления придаточных пазух: почему отделяемое из носа становится сильнее?

Проблема воспалительных заболеваний придаточных пазух носа очень актуальна. По данным различных источников, заболеваемость острыми риносинуситами в последние десятилетия увеличилась в 3 раза, а доля тяжелого течения этих заболеваний составила 1,5 – 2%. Естественно, что каждый пациент стремится как можно быстрее избавиться от проявлений риносинусита. При этом иногда бывает так, что отделяемое из носа на фоне лечения усиливается. Как понять, это – нормальное явление или осложнение болезни? Что предпринять в этом случае? И как же лечить риносинусит правильно?