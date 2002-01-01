Как слизистая носа защищает нас от вируса?

Факт: слизистая оболочка носа защищает нас от вирусов и бактерий.

Как именно это происходит?

Внутренняя поверхность носа называется слизистой из-за своей способности выделять эту самую слизь (муконазальный секрет) — около 100-500 мл в сутки, когда мы здоровы. Во время простуд это количество увеличивается в разы, появляется насморк. Именно так организм старается очистить нос от инфекции.

Слизистая носа выступает в роли первого природного барьера на пути инородных тел — вирусов и бактерий. Она снабжена многочисленными мелкими подвижными волосками, которые двигаются из стороны в сторону, продвигая слизь и препятствуя чрезмерному размножению бактерий. Кроме того слизь содержит такие защитные факторы как секреторный IgA, лизоцим.

Часть вирусов выходит наружу вместе с насморком при механическом очищении носа (высмаркивании), часть — продвигается вместе с комком слизи в горло, где проглатывается или выводится с помощью чихания и кашля. Вирусы, преодолевшие эти два фильтра, оказываются в пищевом тракте, и часть из них гибнет в кислой среде желудочного сока.

Получается, сам по себе насморк — не проблема, а просто способ очистки нашего организма. Подавлять его не стоит, а вот помочь справиться с вирусами — обязательно.

